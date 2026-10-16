Menopausia: ¿qué ocurre en el cuerpo de la mujer y cuáles son los primeros síntomas?

Una mujer latina de mediana edad, con el rostro enrojecido, se abanica con la mano mientras experimenta un sofoco en un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, una fecha que busca promover la información sobre esta etapa de la vida de las mujeres y contribuir a derribar los mitos que todavía existen a su alrededor. Los cambios en la menstruación, los sofocos, las dificultades para dormir y las variaciones en el estado de ánimo son algunas de las manifestaciones que pueden aparecer durante la transición hacia el final del periodo reproductivo.

Aunque suele asociarse únicamente con el cese de la menstruación, la menopausia está relacionada con cambios hormonales que pueden repercutir en el bienestar físico y emocional. Reconocer sus primeras señales permite buscar orientación profesional y conocer las alternativas disponibles para afrontar las molestias que puedan presentarse.

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En entrevista con Infobae Perú, Sara Mendoza, obstetra y docente de la carrera de Obstetricia de la Universidad Científica del Sur, explicó qué ocurre en el organismo durante esta etapa, cuáles son los síntomas más frecuentes y a qué edad suelen comenzar.

¿Qué es la menopausia y a qué edad comienza?

La menopausia es el momento en que una mujer deja de menstruar de manera definitiva. Para identificarla, se considera que deben haber transcurrido 12 meses consecutivos sin menstruación, siempre que la ausencia de la regla no responda a otra causa.

Según Sara Mendoza, suele presentarse entre los 45 y los 55 años, aunque la edad varía de una mujer a otra. La especialista señaló que, en las mujeres latinas, el promedio se sitúa aproximadamente entre los 48 y los 50 años.

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Una ilustración de una mujer madura integrada en un reloj de arena simboliza el paso del tiempo y los cambios hormonales durante la transición a la menopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los primeros cambios pueden aparecer antes de que la menstruación desaparezca por completo. Desde los 40 años, algunas mujeres comienzan a experimentar irregularidades en sus ciclos menstruales y otras molestias relacionadas con la transición hormonal.

Por ello, es importante distinguir la menopausia del climaterio. Mientras que la primera se identifica después de un año sin menstruación, el climaterio comprende el periodo de transición asociado con el final de la etapa reproductiva y puede acompañarse de diferentes manifestaciones físicas y emocionales.

¿Cuáles son los primeros síntomas de la menopausia?

Los primeros síntomas pueden variar en función de cada mujer. Uno de los cambios que pueden advertirse es la alteración del ciclo menstrual: la regla deja de presentarse con regularidad, puede faltar durante uno o varios meses y luego volver a aparecer.

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Durante la entrevista, Mendoza identificó otras manifestaciones que pueden presentarse durante el climaterio:

Sofocos y bochornos: episodios de sensación repentina de calor que pueden generar incomodidad.

Alteraciones del sueño: dificultades para conciliar o mantener el sueño, que pueden repercutir en el descanso.

Cambios en el estado de ánimo: algunas mujeres pueden experimentar irritabilidad, ansiedad o tristeza.

Molestias urinarias: pueden aparecer ganas frecuentes de orinar u otras molestias genitourinarias.

Cansancio y fatiga: algunas mujeres pueden sentir una disminución de su energía habitual.

Sequedad vaginal: los cambios hormonales pueden ocasionar molestias durante las relaciones sexuales.

La especialista precisó que no todas las mujeres presentan los mismos síntomas. Mientras algunas atraviesan esta etapa con pocas molestias, otras pueden experimentar varias manifestaciones que afectan su vida cotidiana.

¿Por qué cambian las emociones durante el climaterio?

Una mujer madura sostiene un abanico entre ondas de aire cálido y fresco que simbolizan la regulación de la temperatura durante la menopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variaciones hormonales que acompañan esta transición pueden coincidir con cambios en el estado de ánimo. Según Mendoza, algunas mujeres experimentan irritabilidad, tristeza o ansiedad, e incluso pueden sentir ganas de llorar sin comprender inicialmente el motivo.

Estas manifestaciones pueden presentarse junto con otros síntomas, como los sofocos, el cansancio y las dificultades para dormir. No obstante, no deben atribuirse automáticamente a la menopausia, ya que los cambios emocionales pueden tener distintas causas y requieren evaluación si persisten o interfieren con las actividades diarias.

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La obstetra también destacó que existen prejuicios sobre esta etapa, como la idea de que las mujeres necesariamente se vuelven amargadas o pierden el interés por su vida sexual. Por el contrario, cada mujer vive la transición de manera diferente y puede continuar desarrollando sus actividades, intereses y proyectos personales.

¿Cuánto tiempo duran los síntomas de la menopausia?

El plazo de 12 meses sin menstruación sirve para identificar la menopausia, pero no determina cuánto durarán las molestias asociadas con la transición.

Mendoza explicó que los síntomas pueden prolongarse durante varios años. En la entrevista, señaló que las manifestaciones del climaterio pueden durar entre cuatro y diez años, aunque la experiencia es diferente para cada mujer.

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Los sofocos, las alteraciones del sueño, los cambios emocionales y las molestias genitourinarias pueden persistir durante distintos periodos. Si estas manifestaciones afectan el descanso, la vida sexual o las actividades cotidianas, es recomendable acudir a un profesional de salud para recibir orientación y evaluar las opciones de tratamiento.

Asimismo, cualquier sangrado que aparezca después de 12 meses consecutivos sin menstruación debe ser evaluado por un médico.

¿Qué cuidados se recomiendan durante la menopausia?

En el marco del Día Mundial de la Menopausia, la especialista recordó la importancia de informarse sobre los cambios que puede experimentar el organismo y mantener los controles preventivos.

Mendoza recomendó acudir periódicamente a una consulta de salud sexual y reproductiva, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y procurar un descanso adecuado. También sugirió dedicar tiempo a actividades recreativas y personales que contribuyan al bienestar.

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La especialista destacó la importancia de evaluar la salud ósea, debido a que los cambios hormonales pueden relacionarse con una disminución de la masa ósea y un mayor riesgo de osteoporosis. Los controles y exámenes que necesita cada mujer deben determinarse de acuerdo con su edad, sus antecedentes y la evaluación profesional.

La menopausia es una etapa natural de la vida y no representa, por sí misma, el final de la vida activa ni del bienestar de una mujer. Contar con información confiable, reconocer los cambios del organismo y buscar atención cuando sea necesario son medidas importantes para atravesar esta transición con un acompañamiento adecuado.

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