Ciencia

Cómo cambia el ánimo durante el ciclo menstrual y qué papel tienen las hormonas en cada fase

Las variaciones hormonales pueden coincidir con cambios en la energía, el descanso y el ánimo, aunque cada experiencia es diferente

Una ilustración circular con una mujer sentada en el centro, rodeada por flores, hojas, un sol, estrellas, una luna y una figura recostada.
La propuesta de adaptar el descanso, la alimentación y la actividad física al ciclo menstrual impulsa la búsqueda de información sobre sus fases (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La circulación de propuestas para ajustar el descanso, la alimentación, la actividad física y la vida social a las fases del ciclo menstrual renovó el interés por una pregunta cotidiana: cómo interpretar los cambios de ánimo sin convertirlos en reglas rígidas. Las variaciones hormonales pueden coincidir con cambios en la energía, el descanso, el deseo sexual y la sensibilidad emocional, aunque cada experiencia puede ser diferente.

El sangrado es solo una parte del proceso. A lo largo del mes, los niveles de estrógeno, progesterona y testosterona cambian, y esas oscilaciones participan en el funcionamiento reproductivo. Registrar cómo se presentan el cansancio, la irritabilidad, la energía o el sueño puede aportar contexto para reconocer patrones personales, sin anticipar que todas las fases deben vivirse de la misma manera.

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De acuerdo con el artículo de Health, el ciclo menstrual se organiza en cuatro etapas: menstrual, folicular, ovulatoria y lútea. La publicación plantea que cada una se relaciona con cambios hormonales que pueden acompañarse de sensaciones físicas y emocionales diferentes. El recorrido por esas fases permite comprender por qué algunas molestias o cambios de disposición aparecen en momentos similares del mes.

La menstruación reúne el sangrado y el descenso hormonal

Infografía con ilustraciones y gráficos sobre las fases del ciclo menstrual y las curvas de variación de estrógeno y progesterona.
El ciclo menstrual se divide en cuatro fases principales: menstrual, folicular, ovulatoria y lútea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fase menstrual comienza con el período y, según indicó Health, suele durar entre cinco y ocho días, aunque puede extenderse más. Durante esta etapa disminuyen los niveles de estrógeno y progesterona, mientras el endometrio, el tejido que recubre el útero, se desprende y sale del cuerpo a través del sangrado.

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El artículo señaló que el descenso de estrógeno y progesterona puede coincidir con cansancio, hinchazón e irritabilidad. También pueden aparecer cólicos y dolor de espalda, vinculados con las contracciones del útero durante la expulsión del endometrio. La combinación de molestias físicas y menor energía puede influir en la disposición cotidiana durante esos días.

La menstruación no define por sí sola el estado emocional de una persona. La publicación indicó que las reacciones pueden variar de un ciclo a otro y entre distintas personas. Por ese motivo, observar la repetición de determinados síntomas resulta más útil que atribuir cualquier cambio de ánimo exclusivamente al período.

La fase folicular y la ovulación pueden coincidir con más energía

Primer plano de una mujer usando un smartphone con una aplicación de seguimiento menstrual abierta, mostrando un calendario y diversas opciones de registro.
El descenso de los niveles de estrógeno y progesterona marca el inicio de la fase menstrual y el desprendimiento del endometrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fase folicular empieza al mismo tiempo que la menstruación y continúa mientras el organismo se prepara para liberar un óvulo. Según explicó Health, en esta etapa aumenta el estrógeno, que impulsa a la hipófisis, una glándula ubicada en el cerebro, a liberar hormonas que intervienen en la maduración de los óvulos dentro de los ovarios.

Entre ellas se encuentran la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. La primera participa en el desarrollo de los folículos ováricos, donde se encuentran los óvulos. La segunda interviene en el proceso que lleva a la liberación del óvulo durante la ovulación.

El estradiol, una forma de estrógeno, puede asociarse con una mayor energía, optimismo, productividad y claridad mental, indicó el artículo. Estas respuestas pueden aparecer con el aumento hormonal, pero no se presentan de igual manera en todas las personas.

La ovulación suele producirse cerca del día 14 en un ciclo de referencia, aunque precisar su momento exacto puede resultar difícil, de acuerdo con la nota. Durante esta fase, los niveles de estrógeno y testosterona alcanzan un punto alto, mientras que el aumento de la hormona luteinizante desencadena la liberación del óvulo.

El artículo indicó que este contexto hormonal puede coincidir con un incremento de la libido y con sensaciones de felicidad, atractivo o deseo. Algunas personas también describen más confianza, energía y predisposición a los encuentros sociales, las citas o las actividades creativas.

La fase lútea trae consigo una caída hormonal y mayor sensibilidad

La fase lútea cierra el ciclo. Se inicia justo después de la ovulación y finaliza con la llegada del siguiente período. Si el óvulo no resulta fecundado, la producción de estrógeno, progesterona y testosterona sufre un descenso pronunciado. Esta caída brusca prepara al cuerpo para reiniciar el proceso con una nueva menstruación.

Este escenario hormonal suele asociarse con estados emocionales más desafiantes. Las alteraciones químicas provocan que muchas mujeres experimenten irritabilidad, tristeza o ansiedad, además de una tendencia al retraimiento social. Estas sensaciones forman parte del síndrome premenstrual, un conjunto de síntomas que también incluye retención de líquidos, dolor mamario y dificultades para conciliar el sueño.

Comprender las características de la fase lútea ayuda a desmitificar los cambios bruscos de humor previos al sangrado. Identificar esta etapa permite ajustar las exigencias personales y priorizar prácticas de bienestar, sin patologizar respuestas que resultan completamente esperables ante la fluctuación natural de las hormonas reproductivas.

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