Los Conquistadores de la Salsa sorprenden al relanzan ‘Rico Rico’ con Ronaldinho: “Tenemos tres canciones con él”

El exfutbolista participa junto a Diego Val en una nueva propuesta de la agrupación, que busca ampliar su público fuera del Perú

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Los Conquistadores de la Salsa presentaron ‘Rico Rico – Joga Rico’, una nueva versión de uno de sus temas más conocidos junto a Diego Val y el exfutbolista brasileño Ronaldinho. La agrupación peruana busca posicionar la canción en Brasil como primera escala de un plan para ampliar su presencia en otros mercados internacionales.

El tema ya está disponible en plataformas digitales y reúne salsa, elementos urbanos y frases en portugués. El videoclip oficial se estrenará el lunes 20 de octubre en los canales de YouTube de los artistas participantes, según informó Edith Chirinos, CEO de la orquesta.

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La colaboración representa una apuesta distinta para Los Conquistadores de la Salsa, que incorporó a un referente del fútbol brasileño en un proyecto musical. Ronaldinho aparece en la propuesta junto con Diego Val, cantante peruano que participa en el nuevo arreglo del tema.

La canción fue producida por Tu Música, distribuidora brasileña, y Beat Planet Distribution, de Perú. La elección de esos aliados responde al objetivo de introducir el lanzamiento en el mercado brasileño y darle alcance fuera del país.

Los Conquistadores de la salsa.

La canción combina salsa, sonidos urbanos y portugués

‘Rico Rico – Joga Rico’ toma como punto de partida un tema previo de la agrupación y lo adapta a una propuesta destinada a un público más amplio. El título suma la expresión en portugués “joga rico”, que puede traducirse como “juega rico”, en alusión al lenguaje futbolístico asociado a Brasil y a la carrera de Ronaldinho.

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La orquesta mantiene la base salsera de la canción, aunque añade una interpretación urbana a cargo de Diego Val. El artista ya ha trabajado antes con el exjugador brasileño en otros proyectos musicales.

En una entrevista con radio La Zona, Val señaló que esta es su tercera colaboración con Ronaldinho. “No es que tengamos una colaboración con Ronaldinho, tenemos tres canciones con él: ‘Beso de Coco’, ‘Sabor a Playa’ y la tercera colaboración con Los Conquistadores de la Salsa”, afirmó.

El cantante también sostuvo que participar en el proyecto le permite acercarse a un género que aún conoce en proceso. “Ha sido un honor porque es, de alguna manera, incursionar en un mundo donde todavía estoy en pañales”, expresó sobre su presencia en una producción de salsa.

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La unión de los tres nombres busca aprovechar públicos distintos: el de la orquesta peruana, el de Diego Val dentro de la música urbana y el reconocimiento internacional de Ronaldinho, quien fue campeón mundial con Brasil en 2002 y jugó en clubes como Barcelona, Milan y Paris Saint-Germain.

'Los Conquistadores de la salsa' tienen más de 25 años de trayectoria.

Ronaldinho refuerza la apuesta de la orquesta por el mercado brasileño

La presencia de Ronaldinho constituye uno de los ejes de la estrategia internacional de Los Conquistadores de la Salsa. Su trayectoria deportiva y popularidad en Brasil permiten que el lanzamiento tenga una puerta de entrada en un país con una industria musical de gran alcance regional.

La agrupación plantea a Brasil como su primer objetivo comercial y artístico. La idea es que, tras esa etapa, ‘Rico Rico – Joga Rico’ pueda llegar a otros países de América Latina y a audiencias que consumen música tropical, urbana y propuestas ligadas al fútbol.

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Ronaldinho participa en “Rico Rico – Joga Rico”, la nueva versión de Los Conquistadores de la Salsa junto al cantante peruano Diego Val. REUTERS/Ciro De Luca TPX IMAGES OF THE DAY

El proyecto no se limita a una colaboración puntual. Los Conquistadores de la Salsa buscan actualizar parte de su repertorio y adaptar su propuesta a plataformas de distribución digital. En ese contexto, la participación de una figura reconocida a escala global funciona como un elemento de visibilidad para la canción.

La nueva versión apuesta por un lenguaje musical que mezcla ritmos bailables, referencias al deporte y una colaboración entre Perú y Brasil. La producción se presenta en un contexto en el que artistas y agrupaciones peruanas recurren cada vez más a alianzas internacionales para llevar sus temas a audiencias fuera del país.

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La presencia del exfutbolista brasileño forma parte de la apuesta de la orquesta por ingresar al mercado musical de Brasil. REUTERS/Ciro De Luca

Edith Chirinos informó que el videoclip de ‘Rico Rico – Joga Rico’ estará disponible desde el 20 de octubre. El material se difundirá en los canales de YouTube de los artistas vinculados al lanzamiento.