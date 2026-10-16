Horarios de los Corredores Complementarios: Primer y último bus del día

Corredores complementarios. (Composición Infobae)

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El sistema de transporte urbano gestionado bajo la supervisión de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) cuenta con rutas estructuradas para atender el desplazamiento diario de miles de limeños. Frente a la alta demanda de movilidad que exige la capital, los Corredores Complementarios se han consolidado como ejes fundamentales para conectar de forma rápida y ordenada distintas zonas de Lima Metropolitana, ofreciendo horarios continuos y coordinados que buscan adaptarse tanto a la rutina laboral de la semana como a los hábitos del fin de semana.

Hora de inicio de operaciones del Corredor Rojo, Azul y Morado en Lima

El inicio de la atención en las vías troncales está programado desde tempranas horas de la mañana para cubrir la demanda hacia zonas de trabajo y centros de estudio:

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Corredor Rojo : Comienza sus salidas habituales a las 5:00 a. m. de lunes a sábado en sus principales rutas (201, 204, 206 y 209). Comienza sus salidas habituales a lasde lunes a sábado en sus principales rutas (201, 204, 206 y 209).

Corredor Azul: Sus buses inician la partida desde sus terminales a las 5:00 a. m. a lo largo del eje de las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega y Arequipa (rutas 301, 303 y 305).

Corredor Morado: Inicia el despacho a las 5:00 a. m. desde sus paraderos iniciales en San Juan de Lurigancho, partiendo en sentido inverso desde puntos como San Isidro o Magdalena entre las 5:30 a. m. y las 6:00 a. m. según el servicio (rutas 404, 405 y 412).

El tiempo de viaje se redujo en 12 minutos y 2 segundos: pasó de 42:19 a 30:17. Difusión

Hasta qué hora pasan los últimos buses de los corredores por la noche

Las últimas salidas nocturnas desde las estaciones de inicio y terminales se distribuyen de la siguiente manera:

Corredor Rojo: Realiza los últimos despachos de buses a las 11:00 p. m. de lunes a sábado.

Corredor Azul: Mantiene salidas regulares en sus rutas habituales hasta las 11:00 p. m.

Corredor Morado: Sus unidades parten desde San Juan de Lurigancho hasta las 11:00 p. m., extendiéndose en tramos de retorno desde Magdalena hasta las 12:00 a. m. en el caso de la ruta 404. Sus unidades parten desde San Juan de Lurigancho hasta las, extendiéndose en tramos de retorno desde Magdalena hasta las 12:00 a. m. en el caso de la ruta 404.

Variación de horarios durante fines de semana (sábados y domingos) y feriados

La programación de la flota se adapta a los patrones de movilidad del público durante los días no laborables y festivos:

Sábados: Mantienen en su mayoría el esquema de operación regular, iniciando a las 5:00 a. m. y culminando a las 11:00 p. m.

Domingos y Feriados: Las salidas suelen iniciarse a las 5:00 a. m. o 5:30 a. m., reduciendo el horario de cierre nocturno hacia las 10:00 p. m. o 10:30 p. m. en corredores como el Rojo. La ATU ajusta y comunica formalmente las frecuencias operativas para fechas festivas especiales.

Autobuses de los sistemas Corredor Azul y Corredor Morado transitan en Lima junto a fieles que participan en la procesión del Señor de los Milagros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frecuencia de paso de los buses durante la madrugada o en horarios nocturnos

El intervalo entre unidades varía según la franja horaria y el flujo de pasajeros:

Horarios nocturnos (9:00 p. m. a 11:00 p. m.): La frecuencia de paso de las unidades se distancia a lapsos de 8 a 15 minutos , a diferencia del intervalo de 2 a 5 minutos que opera en horas punta.

Servicio nocturno especial (Lechuzero): En los periodos en que la ATU habilita el servicio nocturno del Corredor Azul (servicio Lechuzero en la avenida Arequipa), los buses transitan con un intervalo promedio de 15 a 25 minutos durante el tramo de la medianoche a las 4:00 a. m.

Aplicativos móviles para seguir el recorrido de los buses en tiempo real

Existen herramientas digitales e informativas para planificar los desplazamientos y verificar itinerarios:

Moovit: Plataforma de transporte público que integra las rutas, paraderos y datos de llegada estimada de las unidades de los Corredores Complementarios.

Google Maps: Permite trazar trayectos combinados con otros sistemas (como el Metropolitano o el Metro de Lima), ofreciendo rutas teóricas y tiempos de viaje según el tráfico.

Canales oficiales de la ATU: A través de sus perfiles institucionales en redes sociales, el organismo difunde cambios de ruta temporales, itinerarios por días festivos y avisos sobre el estado del servicio.