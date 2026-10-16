Incendios forestales en Perú: Milena Warthon, Nelly Rossinelli, Dayan Flor y más artistas se movilizan con ayuda y llamados a las autoridades

Artistas llevan ayuda y exigen acción ante los incendios forestales que afectan al Perú

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Mientras los incendios forestales afectan a comunidades rurales de distintas regiones del país, varias figuras de la música y la televisión se han sumado con donaciones, visitas a las zonas afectadas y llamados públicos para exigir una respuesta de las autoridades. Dayan Flor, Yarita Lizeth, Milena Warthon y Nelly Rossinelli se pronunciaron ante una emergencia que ya dejó víctimas, damnificados, pérdidas de cultivos y daños en la cobertura vegetal.

La cantante folclórica Dayan Flor viajó al distrito de Calapuja, en la provincia puneña de Lampa, para entregar ayuda a las familias afectadas por un incendio de gran magnitud. A través de sus redes sociales, la artista difundió imágenes de su visita y pidió una intervención urgente de las autoridades regionales y nacionales.

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“Me duele profundamente ver lo que está pasando en nuestra región de Puno. Ver cómo el fuego consume nuestros campos y cómo tantas personas luchan por controlar esta situación es realmente desgarrador”, escribió la intérprete.

De acuerdo con su publicación, el incendio golpeó a seis comunidades de la zona. Los pobladores denunciaron que no habían recibido asistencia humanitaria y que enfrentaban dificultades para alimentar a sus animales, debido a que las llamas arrasaron con pastizales destinados al ganado.

Dayan Flor viajó a Calapuja, en Puno, para entregar ayuda a familias afectadas por los incendios forestales y pedir una intervención urgente de las autoridades.

Dayan Flor señaló que llevó un apoyo para las personas que enfrentan la emergencia y pidió que más ciudadanos se sumen. “Quizás nuestra ayuda sea pequeña frente a esta emergencia, pero nace de corazón y con la esperanza de que más personas puedan sumarse”, manifestó.

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La artista cuestionó la falta de atención que, según afirmó, padecen las poblaciones afectadas. “¿Hasta cuándo tendremos que enfrentar estas situaciones sin recibir la atención y el apoyo que realmente necesitamos?”, expresó.

En su mensaje, también hizo un llamado directo a las instituciones del Estado. “Hago un llamado a nuestras autoridades regionales y nacionales para que no dejen sola a nuestra población. Necesitamos acciones urgentes, recursos y apoyo para quienes están arriesgando su integridad intentando controlar el fuego”, señaló.

La cantante pidió solidaridad con las familias que perdieron recursos y medios de subsistencia. “No esperemos a que la situación sea aún más grave para actuar”, añadió.

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Ayuda para los damnificados

A la campaña de apoyo se sumó Yarita Lizeth Yanarico, quien aprovechó una presentación en Espinar, Cusco, para entregar víveres a familias damnificadas por los incendios forestales. La ayuda estuvo dirigida a pobladores afectados por la pérdida de pastizales, cultivos y otros recursos en esa provincia.

La cantante aprovechó su visita a la provincia cusqueña para apoyar a las familias afectadas por el fuego, que dejó daños en pastizales, cultivos y viviendas. Facebook

Diversos sectores de Espinar enfrentaron incendios desde los primeros días de octubre. Los reportes sobre la emergencia dieron cuenta de daños en viviendas, animales, sembríos y áreas de pastoreo, elementos centrales para la economía de las comunidades de la zona.

La participación de Yarita Lizeth fue mencionada como parte de las iniciativas de recolección y entrega de ayuda para las zonas afectadas. La artista se presentó en la provincia cusqueña mientras se mantenían las labores para contener los focos de fuego.

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Yarita Lizeth entregó víveres a damnificados en Espinar, Cusco, durante su visita a la provincia afectada por los siniestros.

Milena Warthon llevó el reclamo al concierto de Zayn Malik

La emergencia también llegó a uno de los escenarios musicales más concurridos de Lima. Milena Warthon interrumpió su presentación como telonera del concierto de Zayn Malik, el miércoles 14 de octubre en Costa 21, para mostrar mensajes de protesta por los incendios.

La cantante apareció junto a sus bailarinas con tres carteles. En uno se leía: “El Perú se está quemando”. Otro decía: “Las latincholas protegemos los bosques”. El tercero advertía: “163 incendios en solo 40 días”.

Warthon abrió el espectáculo del exintegrante de One Direction con un repertorio de 30 minutos, en el que incluyó sus temas Warmisitay y Milagros. Antes del cierre de su actuación, optó por visibilizar la emergencia ante miles de asistentes.

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Según información del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el 13 de octubre se registraron 56 incendios forestales activos de manera simultánea en 14 regiones, además de 334 focos de calor detectados por monitoreo satelital. Cusco, Apurímac, Huancavelica, Junín, Áncash, Cajamarca, Arequipa y Puno figuraban entre las regiones con mayor afectación.

"El Perú se está quemando", el mensaje que Warthon mostró ante miles de asistentes en medio de la crisis por incendios forestales que afecta a 14 regiones del país

Nelly Rossinelli pidió no mirar a otro lado

La conductora y cocinera Nelly Rossinelli también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre los incendios. En una publicación de Instagram, afirmó que la situación requiere una respuesta inmediata y reclamó que las autoridades adopten medidas de prevención y atención.

“El Perú se está quemando y no podemos mirar hacia otro lado”, escribió. Rossinelli señaló que detrás de cada incendio hay familias que lo pierden todo, animales que huyen y ecosistemas afectados por el avance de las llamas.

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“No son solo árboles ardiendo. Son vidas, ecosistemas y parte de nuestro futuro que estamos perdiendo”, sostuvo. La figura televisiva pidió a sus seguidores compartir información, dar visibilidad a las comunidades afectadas y exigir respuestas.

Nelly Rossinelli pidió no ser indiferentes ante la emergencia y exigió respuestas inmediatas para las familias, animales y ecosistemas afectados.

“Necesitamos actuar, prevenir y exigir respuestas inmediatas a nuestras autoridades. No permitamos que esta tragedia sea una noticia más”, manifestó.

Las cifras de Defensa Civil difundidas durante la emergencia indican que, en lo que va de 2026, se registraron 374 incendios forestales en el país. El saldo incluye ocho fallecidos, 172 damnificados y 603 personas afectadas en sus medios de vida. Además, se reportaron más de 12.000 hectáreas de vegetación natural dañadas, 1.138 hectáreas de cultivos perdidos y 920 cabezas de ganado afectadas, de las cuales 88 murieron.

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La conductora alertó sobre el impacto de las llamas en familias, animales y ecosistemas, y pidió a las autoridades respuestas inmediatas. IG