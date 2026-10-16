El nivel socioeconómico determina el acceso a la educación superior entre los jóvenes peruanos, según estudio de Oxford

Un estudiante peruano con beca reflexiona sobre la posibilidad de cambiar de carrera o de institución académica ante distintas opciones universitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La educación superior en el Perú enfrenta un cuello de botella estructural que limita las oportunidades de miles de jóvenes, según expuso Santiago Cueto, investigador principal de Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), durante la reciente entrega de becas de Financiera Confianza. “Después de la Segunda Guerra Mundial se establece la educación como un derecho para todas las personas”, explicó el experto al contextualizar la base normativa y global de esta aspiración social que, en el caso peruano, todavía dista de cumplirse de forma equitativa.

Los avances registrados en las últimas décadas resultan innegables en los niveles iniciales de enseñanza, donde el país logró una masificación importante en todo su territorio. “En cuanto al acceso a la educación básica, hemos avanzado muchísimo comparado con hace 50 años”, destacó el investigador al referirse a la evolución positiva de la escolaridad nacional en ese período.

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A pesar de este panorama alentador en la matrícula temprana, la calidad del servicio educativo presenta contrastes profundos que afectan de manera directa el futuro de los menores. “Si van a la escuela lo más probable es que les van a decir que sí, pero van a encontrar muy pocos casos de niños que van a instituciones de jornada escolar completa frente a los que van a escuelas rurales”, advirtió Cueto al graficar las deficiencias del sistema público.

Cuatro estudiantes reflexionan sobre las modificaciones gubernamentales aplicadas a las becas y la financiación de la educación superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gran obstáculo surge, según el especialista, en la transición hacia la educación superior, un cuello de botella donde las posibilidades se reducen de forma drástica para los sectores más desfavorecidos del país. “Las oportunidades educativas que va a tener un joven que va a una educación rural son muy diferentes de las que tienen en una zona urbana”, sentenció el profesor universitario sobre esta realidad fragmentada y excluyente que atraviesa el sistema peruano.

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Un estudio de Oxford sigue a miles de jóvenes peruanos desde su nacimiento

Para profundizar en esta problemática, el análisis académico se apoya en investigaciones de largo plazo que rastrean la evolución de miles de estudiantes de manera ininterrumpida a lo largo de los años. “Les voy a contar algunos resultados de un estudio que se llama Niños del Milenio o Young Lives, coordinado por la Universidad de Oxford, que se hace simultáneamente en Etiopía, Vietnam y Perú”, detalló el académico sobre la magnitud de esta medición internacional.

El seguimiento de estas cohortes, que incluye a jóvenes peruanos nacidos en 1994 y en 2001, arroja cifras de culminación escolar que a primera vista parecen un éxito rotundo para el sistema educativo nacional. Sin embargo, “el 91% de los chicos terminan la educación secundaria; ¿eso es suficiente? En realidad no”, cuestionó Cueto, quien remarcó que el simple certificado escolar no garantiza un progreso real en la vida de los egresados.

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Estudiantes peruanos durante una jornada escolar. El nuevo Índice de Resultados Escolares muestra que Perú avanzó en cobertura, pero todavía enfrenta brechas en trayectoria educativa y aprendizajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso a institutos o universidades revela porcentajes bajos durante los primeros años posteriores al egreso escolar, una situación que mejora recién pasada la barrera de los veinte años de edad. “A los 19 años un poco menos de un cuarto, 23%, accede a la educación técnica y 27% a la educación universitaria; cuando seguimos a los mismos chicos a los 22 años, los números aumentan y estamos un poco por encima del 70%”, explicó el especialista con base en la evidencia estadística recolectada por el estudio.

Las mujeres superan a los hombres en el acceso a la universidad

Al desglosar las cifras de acceso a la educación superior surgen datos relevantes respecto a la dinámica de género, un campo donde históricamente existía un rezago significativo para las mujeres peruanas. “Las mujeres están teniendo una mayor cobertura, un mayor acceso a la educación universitaria y a la técnica que los hombres”, reveló Cueto sobre este cambio de tendencia en las nuevas generaciones de estudiantes.

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Un profesor de matemáticas escribe problemas de fracciones en una pizarra mientras sus alumnos lo observan desde sus pupitres en un colegio de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen cultural y la ubicación geográfica de nacimiento, en cambio, continúan siendo barreras determinantes para el futuro profesional de miles de peruanos. “La población indígena tiene un acceso mucho menor a los 19 años y a los 22 años que la población no indígena, que es la población castellanohablante”, lamentó el expositor al evidenciar la inequidad étnica que persiste en distintas regiones del país.

El poder adquisitivo familiar se consolida como el obstáculo más infranqueable de todos, un problema estructural que también se refleja en las bajas calificaciones obtenidas en pruebas internacionales como PISA. “Tenemos de nuevo un sistema inequitativo e injusto, y la variable que predice mejor estos resultados es la variable del nivel socioeconómico de los estudiantes”, concluyó el investigador sobre esta radiografía del sistema educativo peruano.

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El Minedu fija restricciones de presentación para colegios públicos y deja reglas privadas a cada| Foto: Universidad del Pacífico

Becas tras evaluar 550 postulaciones

Ante diagnósticos tan severos sobre las deficiencias del sistema para garantizar oportunidades equitativas, las intervenciones privadas y focalizadas se vuelven herramientas relevantes para brindar alivio a los sectores más vulnerables. Frente a “un sistema inequitativo e injusto” donde la pobreza limita el potencial académico de los jóvenes, cobra relevancia la promoción de proyectos que reduzcan las barreras financieras de acceso a la universidad.

Como respuesta a esta situación, el programa impulsado por la entidad microfinanciera Financiera Confianza premió este año a un grupo de jóvenes tras evaluar más de 550 postulaciones a nivel nacional. “Por primera vez, se entregaron 10 nuevas becas en una sola edición. Con ello, ya son 29 los jóvenes, hijos de emprendedores de Financiera Confianza, beneficiados”, indica el documento oficial del concurso.

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Un estudiante peruano beneficiario de una beca analiza diferentes opciones académicas para cambiar de carrera o de institución universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa cubre hasta cinco años de estudios universitarios

Para asegurar que los ganadores no formen parte de las estadísticas de deserción, el certamen garantiza un respaldo económico sostenido durante toda la etapa universitaria o técnica de los beneficiarios. “El programa Becas Financiera Confianza brinda una cobertura completa de hasta cinco años de estudios universitarios o técnicos”, detalla el comunicado difundido por la entidad.

Además de cubrir pensiones y la entrega de laptops, la iniciativa ofrece un “esquema de soporte continuo mediante tutorías personalizadas y acompañamiento psicológico” destinado a asegurar la permanencia y el éxito académico de los jóvenes seleccionados a lo largo de toda su formación profesional.