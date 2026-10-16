Mujer denuncia agresión al volante en la avenida Arequipa tras no poder avanzar en luz roja

El programa Arriba Gente reporta la denuncia de la abogada Alexandra Orlandini, quien fue objeto de agresión mientras conducía por la avenida Arequipa. El informe incluye el testimonio de la denunciante en una entrevista con un reportero del canal y la difusión del video grabado durante el incidente vial.

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Un conductor increpó y golpeó el vehículo de Alexandra, quien circulaba junto a su madre por la avenida Arequipa, en Lima, luego de que ella no pudiera avanzar porque tenía varios autos delante y el semáforo estaba en rojo. El episodio, registrado en video por la madre de la joven, generó un amplio debate sobre la violencia vial y la salud mental en las calles de la capital peruana.

Según relató la afectada en una entrevista radial, el hecho ocurrió a la altura del cruce con la calle Canevaro. Ella conducía sin distracciones, mientras su madre, en el asiento del copiloto, revisaba la ruta en el celular. Un vehículo que circulaba detrás comenzó a tocar la bocina de manera insistente, sin que Alexandra comprendiera el motivo inicial, dado que había automóviles adelante que le impedían cualquier desplazamiento.

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“No había manera de avanzar porque tenía varios carros adelante y él quería que avance, pero no sé a dónde”, explicó la joven sobre la secuencia de hechos. El conductor descendió de su auto y se acercó al vehículo de la víctima, golpeó el vidrio y comenzó a gritarle exigencias de maniobra que, según relató, resultaban imposibles de cumplir en ese contexto de tránsito.

El registro audiovisual, difundido en redes sociales y retomado por medios locales, muestra al hombre repetir frases como “en rojo tiene que meterse” mientras golpea la luna del vehículo. Alexandra permaneció varios segundos sin reaccionar antes de decidir bajar del auto para enfrentar la situación, una decisión que calificó como un acto de valentía frente al temor de una posible agresión física.

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Mujer denuncia agresión al volante en la avenida Arequipa tras no poder avanzar en luz roja

El relato de la víctima sobre el momento de tensión

Alexandra detalló que, tras escuchar los golpes en la ventana, esperó unos instantes con la expectativa de que el hombre regresara a su vehículo. Al no ocurrir esto y continuar los gritos, tomó la decisión de abrir la puerta. “Yo decidí abrir el carro y se puede ver en el video que yo abro el auto y él sigue pegado a la puerta”, señaló, al precisar que no tuvo otra alternativa que descender del vehículo ante la insistencia del agresor.

La joven reconoció sentir un cúmulo de emociones tras el altercado. “No quiero manejar, por lo menos hasta dentro de algunos días”, admitió, al tiempo que describió una mezcla de nerviosismo, impotencia y hasta sentimientos de culpa por haber optado por confrontar al agresor en lugar de permanecer dentro del vehículo. Pese a la conmoción, continuó su trayecto una vez finalizado el incidente.

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Las reacciones en torno al episodio de agresión vial

El caso derivó en un intercambio de opiniones sobre las dinámicas de violencia que enfrentan las mujeres al volante en Lima. Durante el debate, se señaló que las conductoras suelen estar más expuestas a este tipo de hechos, con comentarios despectivos como “mujer al volante, peligro constante” que normalizan actitudes hostiles hacia ellas en situaciones de tránsito cotidiano.

Mujer denuncia agresión al volante en la avenida Arequipa tras no poder avanzar en luz roja

Alexandra confirmó haber recibido ese tipo de comentarios discriminatorios en otras ocasiones. “Hasta me han mandado a cocinar cuando me han visto manejando”, relató, en referencia a expresiones que ha escuchado previamente mientras conducía. El episodio puso sobre la mesa un cuestionamiento más amplio sobre cómo se gestionan los conflictos en las vías públicas de la capital peruana.

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El debate sobre salud mental y convivencia en las calles

El incidente reavivó la discusión pública sobre el estado de la salud mental y el nivel de tolerancia en situaciones de tráfico vehicular, un fenómeno que diversos analistas vinculan con el crecimiento del parque automotor y la congestión en vías de alto tránsito como la avenida Arequipa. Se cuestionó la ausencia de mecanismos de diálogo entre conductores frente a conflictos menores de tránsito.

Mujer denuncia agresión al volante en la avenida Arequipa tras no poder avanzar en luz roja

Uno de los participantes del debate planteó una comparación entre los riesgos reales involucrados en el episodio: la demora de unos segundos para avanzar frente al comportamiento descontrolado de una persona que decide bajar de su vehículo para amenazar a otra. Esta reflexión se centró en la desproporción entre la causa del conflicto, una demora momentánea en el tránsito, y la reacción violenta del agresor, que incluyó golpes al vehículo y amenazas verbales directas hacia la conductora.

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El video del incidente continúa circulando en plataformas digitales y generó comentarios divididos entre quienes respaldan la reacción de Alexandra al descender del vehículo para confrontar al agresor y quienes consideran que exponerse físicamente en situaciones de ese tipo representa un riesgo adicional. Hasta el momento no se reportaron denuncias formales ante las autoridades de tránsito ni identificación oficial del conductor involucrado en el episodio.