Señor de los Milagros: Metropolitano modificará sus rutas este domingo 18 y lunes 19 de octubre

ATU modifica rutas del Metropolitano y los corredores por la procesión del Señor de los Milagros en Lima - Créditos: Andina.

Guardar

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció modificaciones en los recorridos del transporte público y restricciones vehiculares en el centro de Lima para este domingo 18 y lunes 19 de octubre, debido a la procesión del Señor de los Milagros. Ante estas medidas, recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos durante ambas jornadas.

Los cambios dependerán del avance del recorrido religioso y de las disposiciones de la Policía Nacional del Perú (PNP). Para facilitar el desplazamiento de los fieles, se habilitarán puntos de bajada próximos a las calles por donde pasará la imagen, desde los cuales podrán continuar a pie hasta las zonas de concentración. Asimismo, algunas estaciones permanecerán cerradas temporalmente.

PUBLICIDAD

Metropolitano tendrá estaciones cerradas

Los usuarios del Metropolitano podrán recurrir a diferentes servicios, según la fecha en que asistan a la procesión. El domingo 18 de octubre, la ATU recomendó utilizar el servicio regular B y descender en la estación Dos de Mayo, considerada la más cercana al recorrido previsto para esa jornada.

Metropolitano cerrará cuatro estaciones por la procesión del Señor de los Milagros en el Centro de Lima - Créditos: ATU.

En tanto, el lunes 19, los pasajeros podrán abordar los servicios regulares A, B, C, EX1 y otros que lleguen hasta la estación Central, de acuerdo con las condiciones de operación. Desde allí, deberán continuar caminando hacia las calles por donde avanzará el Cristo Moreno.

Metropolitano y corredores modificarán sus rutas este domingo 18 y lunes 19 de octubre - Créditos: ATU.

Durante la aplicación de los desvíos, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas. Por ello, se aconseja revisar los mapas correspondientes antes de salir de casa y considerar alternativas para completar los desplazamientos.

PUBLICIDAD

Corredores Azul y Morado modificarán sus recorridos

El Corredor Azul tendrá puntos de bajada habilitados en la avenida Nicolás de Piérola durante ambas jornadas. Estos paraderos estarán cerca de la plaza Dos de Mayo y permitirán que los pasajeros continúen a pie hasta el trayecto de la imagen religiosa.

Por su parte, los servicios 404, 405 y 406 del Corredor Morado cambiarán sus recorridos conforme avance la procesión y se restrinja la circulación por la avenida Abancay. Las unidades transitarán por la avenida Tacna, donde los usuarios podrán descender en los paraderos habilitados en las inmediaciones del puente Santa Rosa.

El lunes 19 también estará disponible el paradero de Washington, situado cerca de la avenida Miguel Grau, como alternativa para acercarse a la concentración de fieles.

PUBLICIDAD

En el caso del servicio 412, su recorrido quedará limitado al distrito del Rímac. El punto de bajada estará ubicado en la prolongación de la avenida Tacna, cerca del cruce con la calle Pizarro. Desde ese lugar, los pasajeros deberán completar a pie el trayecto hacia la procesión.

La procesión del Señor de los Milagros ocasionará modificaciones en las rutas del transporte público - Créditos: Andina.

AeroDirecto Centro tendrá un punto de inicio y fin de ruta

El lunes 19 de octubre, el servicio AeroDirecto Centro establecerá el inicio y el término de su recorrido en la intersección de las avenidas Nicolás de Piérola y Chancay. Desde ese lugar, los usuarios podrán caminar hasta la avenida Tacna para aproximarse al itinerario del Señor de los Milagros.

Finalmente, la ATU recordó que los cierres viales y las modificaciones del transporte público se aplicarán de acuerdo con el avance de la procesión y las instrucciones de la PNP. La entidad pidió salir con suficiente anticipación, acatar las indicaciones del personal autorizado y consultar los mapas de desvíos antes de iniciar cada viaje para elegir las rutas más convenientes durante las celebraciones religiosas.

PUBLICIDAD