Perú

Señor de los Milagros: Metropolitano modificará sus rutas este domingo 18 y lunes 19 de octubre

Los cambios en las rutas dependerán del avance del recorrido religioso y de las disposiciones de la Policía Nacional del Perú (PNP)

ATU modifica rutas del Metropolitano y los corredores por la procesión del Señor de los Milagros en Lima - Créditos: Andina.
ATU modifica rutas del Metropolitano y los corredores por la procesión del Señor de los Milagros en Lima - Créditos: Andina.
Guardar

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció modificaciones en los recorridos del transporte público y restricciones vehiculares en el centro de Lima para este domingo 18 y lunes 19 de octubre, debido a la procesión del Señor de los Milagros. Ante estas medidas, recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos durante ambas jornadas.

Los cambios dependerán del avance del recorrido religioso y de las disposiciones de la Policía Nacional del Perú (PNP). Para facilitar el desplazamiento de los fieles, se habilitarán puntos de bajada próximos a las calles por donde pasará la imagen, desde los cuales podrán continuar a pie hasta las zonas de concentración. Asimismo, algunas estaciones permanecerán cerradas temporalmente.

PUBLICIDAD

Metropolitano tendrá estaciones cerradas

Los usuarios del Metropolitano podrán recurrir a diferentes servicios, según la fecha en que asistan a la procesión. El domingo 18 de octubre, la ATU recomendó utilizar el servicio regular B y descender en la estación Dos de Mayo, considerada la más cercana al recorrido previsto para esa jornada.

Metropolitano cerrará cuatro estaciones por la procesión del Señor de los Milagros en el Centro de Lima - Créditos: ATU.
Metropolitano cerrará cuatro estaciones por la procesión del Señor de los Milagros en el Centro de Lima - Créditos: ATU.

En tanto, el lunes 19, los pasajeros podrán abordar los servicios regulares A, B, C, EX1 y otros que lleguen hasta la estación Central, de acuerdo con las condiciones de operación. Desde allí, deberán continuar caminando hacia las calles por donde avanzará el Cristo Moreno.

Metropolitano y corredores modificarán sus rutas este domingo 18 y lunes 19 de octubre - Créditos: ATU.
Metropolitano y corredores modificarán sus rutas este domingo 18 y lunes 19 de octubre - Créditos: ATU.

Durante la aplicación de los desvíos, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas. Por ello, se aconseja revisar los mapas correspondientes antes de salir de casa y considerar alternativas para completar los desplazamientos.

PUBLICIDAD

Corredores Azul y Morado modificarán sus recorridos

El Corredor Azul tendrá puntos de bajada habilitados en la avenida Nicolás de Piérola durante ambas jornadas. Estos paraderos estarán cerca de la plaza Dos de Mayo y permitirán que los pasajeros continúen a pie hasta el trayecto de la imagen religiosa.

Por su parte, los servicios 404, 405 y 406 del Corredor Morado cambiarán sus recorridos conforme avance la procesión y se restrinja la circulación por la avenida Abancay. Las unidades transitarán por la avenida Tacna, donde los usuarios podrán descender en los paraderos habilitados en las inmediaciones del puente Santa Rosa.

El lunes 19 también estará disponible el paradero de Washington, situado cerca de la avenida Miguel Grau, como alternativa para acercarse a la concentración de fieles.

En el caso del servicio 412, su recorrido quedará limitado al distrito del Rímac. El punto de bajada estará ubicado en la prolongación de la avenida Tacna, cerca del cruce con la calle Pizarro. Desde ese lugar, los pasajeros deberán completar a pie el trayecto hacia la procesión.

La procesión del Señor de los Milagros ocasionará modificaciones en las rutas del transporte público - Créditos: Andina.
La procesión del Señor de los Milagros ocasionará modificaciones en las rutas del transporte público - Créditos: Andina.

AeroDirecto Centro tendrá un punto de inicio y fin de ruta

El lunes 19 de octubre, el servicio AeroDirecto Centro establecerá el inicio y el término de su recorrido en la intersección de las avenidas Nicolás de Piérola y Chancay. Desde ese lugar, los usuarios podrán caminar hasta la avenida Tacna para aproximarse al itinerario del Señor de los Milagros.

Finalmente, la ATU recordó que los cierres viales y las modificaciones del transporte público se aplicarán de acuerdo con el avance de la procesión y las instrucciones de la PNP. La entidad pidió salir con suficiente anticipación, acatar las indicaciones del personal autorizado y consultar los mapas de desvíos antes de iniciar cada viaje para elegir las rutas más convenientes durante las celebraciones religiosas.

Temas Relacionados

ATUSeñor de los Milagrosprocesiónperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina recuerda la sentencia que la llevó a prisión tras pedido de Jefferson Farfán: “Esperemos que esa terrible injusticia no se repita”

La conductora de televisión aseguró que su equipo verificó la información sobre Paolo Guerrero y denunció que la jueza descartó pruebas relevantes para su defensa

Magaly Medina recuerda la sentencia que la llevó a prisión tras pedido de Jefferson Farfán: “Esperemos que esa terrible injusticia no se repita”

A 18 años de su encarcelamiento, Magaly Medina revive su ingreso a prisión y cuestiona el nuevo pedido de Jefferson Farfán: “Fue una etapa dolorosa”

La conductora de televisión recordó las dificultades familiares y económicas que enfrentó durante su permanencia en prisión. Además, afirmó que el pedido del exfutbolista responde a “resentimientos y odios personales”

A 18 años de su encarcelamiento, Magaly Medina revive su ingreso a prisión y cuestiona el nuevo pedido de Jefferson Farfán: “Fue una etapa dolorosa”

Mujer denuncia agresión al volante en la avenida Arequipa tras no poder avanzar en luz roja

El caso ocurrido en el cruce de la avenida Arequipa con Canevaro abrió un debate sobre la violencia vial y la exposición de las mujeres a expresiones discriminatorias al conducir

Mujer denuncia agresión al volante en la avenida Arequipa tras no poder avanzar en luz roja

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Marcello Bencardino presentó la nómina oficial que participará en la primera etapa del torneo nacional en busca de ritmo deportivo de cara al Mundial. Conoce todos los detalles

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Desde el 1 de noviembre peruanos podrán postular a programa de intercambio en Hungría: Los requisitos

Gracias al acuerdo entre Perú y Hungría, jóvenes de ambos países podrán visitar el otro durante un año, enriquecerse culturalmente y hasta trabajar

Desde el 1 de noviembre peruanos podrán postular a programa de intercambio en Hungría: Los requisitos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori pide unidad ante el fenómeno El Niño: “Este mensaje espero llegue también al Congreso”

Keiko Fujimori pide unidad ante el fenómeno El Niño: “Este mensaje espero llegue también al Congreso”

¿Maestros mantienen su pensión de S/3.500?: El TC no admite demanda contra la Ley 32581

Piden a la JNJ destituir al presidente del JNE por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Oposición en el Senado exige que Comisión de Constitución respete texto aprobado por Diputados

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina recuerda la sentencia que la llevó a prisión tras pedido de Jefferson Farfán: “Esperemos que esa terrible injusticia no se repita”

Magaly Medina recuerda la sentencia que la llevó a prisión tras pedido de Jefferson Farfán: “Esperemos que esa terrible injusticia no se repita”

A 18 años de su encarcelamiento, Magaly Medina revive su ingreso a prisión y cuestiona el nuevo pedido de Jefferson Farfán: “Fue una etapa dolorosa”

Anely Dávila deja La Bella Luz en medio de cambios dentro de la orquesta

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

DEPORTES

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Programación de la fecha 2 por la Copa Libertadores Femenina 2026: partidos, horarios y canales TV con participación de Universitario

Perú vs Bolivia: programación confirmada del amistoso por fecha FIFA de noviembre

Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: fixture, convocadas y todo lo que debes saber de su inédita participación

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos