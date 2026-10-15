Se filtró el estado físico de los jugadores de Universitario que fueron convocados a la selección peruana: “Las mediciones fueron desastrosas”

El periodista César Vivar contó una información de cómo llegaron Alex Valera, Gianluca Lapadula, César Inga y Jairo Concha a la 'bicolor' la última fecha cuádruple de amistosos. (Video: Doble Punta)

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Universitario de Deportes necesita ganar todo lo que queda para sostener su opción de conquistar el Torneo Clausura. El equipo ‘crema’ está a un punto de la cima, aunque su panorama depende también de otros resultados porque tiene varios rivales involucrados en la pelea por el título nacional.

La exigencia deportiva se cruza con una alerta física que surgió durante la reciente gira de la selección peruana por Norteamérica. El periodista César Vivar informó en el programa de YouTube, Doble Punta, que las evaluaciones de la FPF detectaron un desgaste marcado en los futbolistas de la ‘U’ convocados para los amistosos.

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Según el comunicador Alex Valera, Gianluca Lapadula, Jairo Concha y César Inga llegaron con registros físicos preocupantes a la concentración de la ‘bicolor’. La información no precisa una evaluación individual del arquero Diego Romero, pese a que también integró la nómina.

“Las mediciones y los números de los jugadores de Universitario que llegaron a la fecha cuádruple de amistosos para Perú fueron desastrosos. En la previa al partido con Estados Unidos, ahí comienzan las mediciones de cómo están muscularmente, cómo están físicamente y tal. E igual los llamaron”, contó.

Gianluca Lapadula, Alex Valera, Jairo Concha, César Inga y Diego Romero fueron los jugadores de Universitario convocados a los amistosos de Perú en octubre y noviembre. - créditos: Universitario

Las mediciones de la FPF explicaron los pocos minutos de los jugadores de Universitario

César Vivar sostuvo que esta situación habría condicionado la participación de los jugadores de Universitario en la gira en Norteamérica. “Ahí está el argumento por el cual los jugadores de la ‘U’ tienen pocos minutos con Perú. Inga, Concha, Lapadula y Valera alternan, pero Ugarriza tiene algunos partidos y protagonismo. Yo no sé si era la planificación de Mano o no”, comentó.

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El argumento físico, de acuerdo con el periodista, se consolidó tras las mediciones efectuadas en Orlando. “Esas mediciones arrojaron que los jugadores de la ‘U’ venían fulminados. Ese fue uno de los argumentos”, expresó.

La evaluación correspondió a los mecanismos utilizados por la Federación y por el comando técnico brasileño de Mano Menezes. En esa línea, el comunicador señaló que el técnico Fabián Bustos tiene por delante el desafío de poner a punto a los jugadores que volvieron desde la selección peruana

“El argumento físico para los cinco jugadores de la ‘U’, que volvieron a estar bajo la tutela de Bustos, al menos uno o dos entrenamientos, no era el óptimo. Así que el reto de Bustos va a ser ponerlos bien primero”, acotó.

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El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

El panorama cobra relevancia porque Universitario realizó una ‘minipretemporada’ a mitad de año bajo la conducción de Héctor Cúper. Pese a ese trabajo, las últimas evaluaciones expuestas por Vivar sugieren que el equipo todavía requiere una mejora en ese aspecto.

La exigencia no se limita a los convocados. El elenco ‘merengue’ afronta una definición apretada y necesita que sus principales figuras sostengan un nivel competitivo, tanto desde lo físico como desde lo futbolístico, para mantenerse en la lucha.

La dura crítica de José Carvallo a Universitario tras empate con Melgar

Por otro lado, José Carvallo cuestionó el rendimiento general de Universitario después de la igualdad ante Melgar. “Falta muy poco para que termine el torneo. No creo que haya una gran mejora de parte de Universitario futbolísticamente”, afirmó en el programa Al Límite. Para el exfutbolista, el problema ya no recae únicamente en el entrenador.

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Carvallo sostuvo que el plantel tendrá que recurrir a la experiencia y la calidad individual para sostener su candidatura. “Lo va a pelear, estoy convencido de eso, pero ayer me quedó la sensación de que ya no pasa por el técnico”, manifestó.

Bajo el mando de Héctor Cúper, Universitario realizó una 'minipretemporada' en Campo Mar a mitad de año. - créditos: Universitario

El exarquero también apuntó a la actualidad de varios integrantes del equipo. “Hay jugadores que no están en buen nivel y es difícil recuperarlo a falta de seis fechas; ojalá puedan recuperarse”, indicó.

Pese a su crítica, José Carvallo destacó la capacidad de Alex Valera, autor del doblete ante Melgar, para aparecer en momentos determinantes. “Valera demostró también nuevamente que tiene esas cosas”, dijo antes de definirlo como un goleador importante para Universitario.

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