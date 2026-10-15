Carlos Galván aseguró que José Rivera no es jugador para Universitario: “Vivimos del pasado, no se ganó la titularidad”

El 'Negro' se pronunció por la importancia del 'Tunche' en el cuadro 'crema'. (Video: Juego Cruzado)

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Universitario de Deportes ha dejado puntos en el Torneo Clausura 2026 y parte de los hinchas cuestionó el bajo rendimiento de varios integrantes del plantel. En ese escenario, Carlos Galván apuntó contra José Rivera, quien apenas ha tenido minutos en este año y sostuvo que el delantero no reúne las condiciones para ser una figura de la institución.

“Para mí el ‘Tunche’ no es jugador para la ‘U’. Vivimos del pasado. Yo ahora hablo del momento”, afirmó en el programa de YouTube, Desmarcados, al comparar la situación del ‘Tunche’ con la de otros futbolistas del plantel como Jorge Murrugarra y Juan Manuel Requena.

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Para el ‘Negro’, la crítica se relaciona con la falta de continuidad como titular y con la necesidad de que un atacante pueda sostener su rendimiento durante varios encuentros consecutivos. “A mí me parece que no es jugador para la ‘U’”, dijo. Luego planteó la exigencia que, según su mirada, debería cumplir el atacante: “Que sea un tipo que se gane la titularidad durante 10 partidos seguidos y sea un definidor en esos partidos”.

Carlos Galván consideró que José Rivera puede ser útil, aunque no como una pieza fija de la formación inicial. “Es un buen complemento que sirve para cuando la ‘U’ está dormida o no encuentra el gol”, sostuvo sobre la función que le asignaría en el ataque.

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Carlos Galván aseguró que José Rivera no es jugador para Universitario.

El exfutbolista añadió que el ‘Tunche’ puede modificar el desarrollo de un encuentro cuando el rival mantiene su defensa ordenada. “Cuando atacás desordenado, pienso que puedes desordenar una defensa que capaz que está bien”, explicó.

Para Galván, el punto pendiente de José Rivera sigue siendo consolidarse como titular pese a que su conexión con la hinchada ha sido evidente: “Son gustos futbolísticos. Para mí es un jugador que se tenía que haber ganado la titularidad, y la vez que se la dieron, no la supo aprovechar. Es un buen suplente”.

“Para mí los que más destacan son los titulares”, señaló Carlos Galván, quien mencionó a Sebastián Britos como uno de los nombres que, desde su punto de vista, tuvo un papel más decisivo en la conquista del tricampeonato.

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El delantero entró desde el banco y aumentó el marcador. (Video: TV Perú)

El presente de José Rivera en Universitario

El vínculo contractual de José Rivera con Universitario se mantiene hasta finales de 2026. Esa situación descarta, por ahora, una salida inmediata del delantero, quien busca recuperar la relevancia que tuvo en etapas anteriores dentro del cuadro ‘merengue’.

La dirigencia y el comando técnico de Héctor Cúper decidieron conservarlo en el plantel después de semanas de tensión en las que hubo conversaciones con su representante, Narciso Algamis. El escenario también incluyó un incidente relacionado con la camiseta, que le valió algunos partidos de sanción.

Tras esa situación, el ‘Tunche’ tuvo escasa participación bajo el mando del técnico argentino. La falta de minutos alimentó las dudas sobre su rol, pese a que se mantuvo como una alternativa ofensiva para los partidos en los que Universitario necesitaba variantes.

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Justamente, a mitad de año, Alianza Lima y Sporting Cristal siguieron la situación del atacante, pero desde la ‘U’ mantuvieron una posición firme y descartó cederlo a dos rivales directos dentro del campeonato local.

José Rivera lleva 19 partidos disputados este año, en los que anotó 1 gol. - créditos: Universitario

El regreso de Fabián Bustos a la dirección técnica abrió una nueva posibilidad para Rivera, que ahora pretende volver a tener el protagonismo que alcanzó durante temporadas pasadas, entre ellas la campaña del centenario del club en 2024.

Próximo partido de Universitario

Universitario volverá a jugar por la jornada 12 del Torneo Clausura frente a Alianza Atlético. El encuentro se disputará el domingo 18 de octubre a las 15:30 horas en el estadio Mansiche de Trujillo.

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El compromiso representará una oportunidad para que el equipo ‘crema’ corte la serie de partidos en los que dejó puntos, aunque los ‘churres’ son uno de los líderes del certamen, por lo que se trata de un cotejo crucial.