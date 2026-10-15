El Niño amenaza el acceso al agua en el norte del Perú: 8 reservorios tienen menos de la mitad de su capacidad

Un análisis profundo sobre la crisis del agua en Perú. Exploramos las estadísticas de falta de acceso, las horas promedio de disponibilidad y las zonas más afectadas, destacando la urgencia de soluciones ante la creciente demanda y los desafíos climáticos. | Latina

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El avance de El Niño Costero y las lluvias previstas para los próximos meses ponen bajo presión el suministro de agua potable en el Perú, especialmente en las regiones del norte. Sin embargo, el riesgo no se limita a las posibles interrupciones del servicio: el país arrastra brechas de acceso, problemas de continuidad y dificultades para garantizar agua segura a millones de personas.

Paola Del Carpio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), advirtió en una entrevista con Latina que más de 500 mil conexiones de agua en el norte del país se encuentran en riesgo ante el escenario de precipitaciones. La especialista recordó que durante el fenómeno de El Niño de 2017 Lima y varias regiones del norte afrontaron restricciones del suministro, una situación que podría volver a poner en evidencia las limitaciones de la infraestructura para tratar y distribuir el recurso.

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Más de 3 millones de peruanos sin agua

La preocupación por los efectos de El Niño Costero se suma a una brecha estructural que todavía no logra cerrarse. Según las cifras presentadas por Del Carpio, más de tres millones de peruanos no cuentan con acceso al agua dentro de sus viviendas.

La economista explicó que esta situación responde, entre otros factores, a las deficiencias en la inversión pública y al crecimiento urbano desordenado, que dificulta la llegada de los servicios básicos a determinadas zonas. Además, señaló que la brecha de acceso al agua prácticamente no ha registrado avances durante la última década.

El Congreso aprobó con mayoría la propuesta que haría que los usuarios puedan ser compensandos si se les suspende el servicio de agua y alcantarilaldo injustificadamente. - Crédito Difusión

A esta problemática se suma la diferencia entre tener una conexión domiciliaria y recibir agua de manera continua. Aunque un hogar cuente con un caño, eso no garantiza que el servicio esté disponible durante todo el día.

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En promedio, los hogares peruanos reciben agua durante 18 horas diarias. Sin embargo, el panorama es más complicado en regiones como Tumbes, Piura y Loreto, donde el suministro puede ser inferior a diez horas al día.

La diferencia también se refleja en el acceso continuo. Del Carpio señaló que, aunque más del 80% de los hogares de Tumbes y Piura tendría conexión de agua, solo entre el 12% y el 13% accedería al servicio durante las 24 horas.

¿Por qué las lluvias pueden provocar cortes de agua?

Las precipitaciones intensas no necesariamente garantizan una mayor disponibilidad de agua potable en los hogares. Recordemos que, durante el fenómeno de El Niño de 2017, Lima afrontó cinco días de restricciones, mientras que otras regiones, como Piura y La Libertad, también registraron dificultades en el suministro.

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Del Carpio explicó que uno de los problemas aparece cuando las lluvias incrementan el arrastre de lodo y sedimentos hacia las fuentes de captación. El agua llega con una elevada carga de material que dificulta su tratamiento en las plantas potabilizadoras.

Algunas regiones en el país viene sufriendo escacez de agua lo que viene complicando no solo sus actividades diarias, sino también afectando sus cultivos y animales. (Andina)

“Llega en forma de lodo, y es muy difícil procesarla”, explicó la economista al referirse a las dificultades que enfrentan las instalaciones de tratamiento. En esas condiciones, las plantas pueden verse obligadas a suspender temporalmente sus operaciones para evitar daños y garantizar el funcionamiento de sus equipos.

Por ello, el riesgo para el suministro no depende únicamente de cuánta lluvia cae, sino también de la capacidad de la infraestructura para procesar el agua y mantener la distribución hacia las viviendas.

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Reservorios con menos agua aumentan la preocupación

A las posibles interrupciones del servicio se suma la situación de las reservas disponibles para responder ante una emergencia. Durante la entrevista, Del Carpio señaló que, de los 19 reservorios de agua que estaban siendo monitoreados, 14 almacenaban menos agua que un año antes y ocho se encontraban por debajo del 50% de su capacidad.

La economista advirtió que la cantidad almacenada tampoco equivale necesariamente al volumen de agua que puede aprovecharse directamente, debido a la presencia de sedimentos.

Esta situación preocupa no solo por el abastecimiento de los hogares. La especialista alertó que una eventual sequía posterior también podría afectar la generación de energía y ejercer presión sobre sus precios.

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Las familias sin conexión pagan hasta siete veces más por el agua

La falta de acceso al servicio dentro de la vivienda también tiene consecuencias económicas. Los hogares que no cuentan con una conexión deben recurrir a otras formas de abastecimiento y asumir gastos adicionales para conseguir agua.

El río Nanay estaría contaminado con mercurio, a raíz de la minería ilegal. Y los ciudadanos no tendrían seguridad sanitaria si el gobierno no actúa. - Crédito La Indómita

De acuerdo con las cifras expuestas por Del Carpio, estas familias pueden pagar casi siete veces más por el agua que aquellas que sí cuentan con el servicio domiciliario. El desembolso representa aproximadamente el 9% de su gasto total, una proporción significativa para hogares que también deben cubrir alimentación, transporte, educación y salud.

Ante la posibilidad de interrupciones, la especialista recomendó almacenar cuatro litros de agua por persona al día durante un mínimo de tres días, para cubrir necesidades básicas de consumo e higiene.

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No obstante, esta medida supone un desafío para las familias con menores ingresos, que deben asumir el costo de comprar recipientes, disponer de espacio para almacenarlos y conseguir agua suficiente cuando el suministro es irregular.

Falta de agua y almacenamiento inadecuado elevan el riesgo de dengue

Las dificultades para acceder al agua también pueden repercutir en la salud pública. Cuando el suministro no es continuo, los hogares se ven obligados a guardar agua en recipientes, pero hacerlo sin las condiciones adecuadas puede favorecer la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Durante la entrevista, Del Carpio advirtió que el país registra un 53% más de casos de dengue que en el mismo periodo del año anterior. La economista vinculó esta preocupación con las dificultades que enfrentan las familias para almacenar agua de manera segura y mantener condiciones adecuadas de higiene.

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La situación resulta especialmente relevante en regiones como Piura, donde, según explicó, la existencia de conexiones domiciliarias no garantiza que el agua llegue durante todo el día. Esta discontinuidad obliga a las familias a acumular el recurso y añade dificultades a la prevención de enfermedades.

Así, los posibles efectos de El Niño Costero se superponen con problemas que ya afectan a miles de hogares: la falta de acceso al agua potable, el suministro intermitente, los elevados costos de abastecimiento y los riesgos sanitarios asociados al almacenamiento.