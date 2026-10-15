Florangel Terrero apuntó objetivo de Géminis en la Liga Peruana de vóley 2026/ 2027 y lanzó advertencia: “Prometo mucho show”

Florangel Terrero cuestionó la premiación de la Liga Peruana de Vóley tras no ser galardonada. Crédito: Instagram

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Florangel Terrero quedó lista para el debut de Deportivo Géminis en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La dominicana decidió quedarse en las ‘guerreras’ y marcó su objetivo en esta temporada, donde se deberá superar la campaña pasada donde quedaron en el cuarto lugar del torneo nacional.

El equipo de Natalia Málaga jugó un amistoso con Rebaza Acosta en la presentación oficial el pasado miércoles 14 de octubre y celebró un triunfazo por 4-0 con parciales de 25-22, 27-25, 19-25, 16-25. Ese fue el último ensayo de Géminis previo a su estreno contra Regatas Lima.

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“Creo que fue un buen partido. Nos conocimos nosotras como equipo, conocimos al equipo rival también. Creo que fue un buen partido a pesar de que seguimos integrándonos de nuevo. Y de verdad, me gustó”, apuntó la central en entrevista con ‘Más vóley Perú’.

La dominicana se refirió a la participación de las 'diosas' en la nueva temporada. (masvoleyperu)

“Prometo mucho show”

Florangel Terrero no entró en rodeos y fue contundente en marcar el objetivo principal de Deportivo Géminis, equipo revelación de la Liga Peruana de vóley anterior. Hará todo lo posible para que su equipo termine dentro del podio esta temporada.

“Podio. Primero lo obvio, quedar ocho y luego entre seis y ya entrar a podio, si Dios nos lo permite; ese es el objetivo de nosotros, jugar bien. Prometo mucho show, mi amor”, disparó la central dominicana.

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Florangel Terrero se queda en Deportivo Géminis para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. (Dosis voleibol)

¿Cuándo será el debut de Deportivo Géminis en la Liga Peruana de vóley 2026/2027?

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 volverá a la actividad con un cruce atractivo entre Regatas Lima y Deportivo Géminis, correspondiente a la primera jornada de la fase inicial. Las chorrillanas y las ‘guerreras’ iniciarán el certamen con la intención de conseguir sus primeras unidades y posicionarse desde temprano en la tabla.

El encuentro está programado para este domingo 18 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. El duelo por la fecha 1 comenzará a las 16.30 horas en Perú y marcará el estreno de ambos elencos en la nueva temporada del campeonato nacional.

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Regatas Lima se medirá con Deportivo Géminis por la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

La transmisión televisiva estará a cargo de Latina TV. La señal abierta emitirá los partidos para el público peruano a través del canal 2 y de la señal 702 en alta definición, sin que sea necesario contar con una suscripción.

Las opciones para seguir la competencia también incluirán los canales digitales de Latina. Los hinchas podrán acceder a cada jornada por medio de la página web oficial y la aplicación del canal, que funcionarán como alternativas para ver los encuentros del torneo nacional.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Vielka Peralta se queda en Géminis

La atacante dominicana Vielka Peralta regresará a la Liga Peruana de Vóley para vestir la camiseta de Deportivo Géminis de Comas. La jugadora, conocida como Soso, se incorporará al plantel que dirige Natalia Málaga con el objetivo de llevar al equipo a los puestos de podio del campeonato.

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Así, las ‘guerreras’ continuarán con dos jugaras de su tridente dominicano que fue contundente la temporada pasada. Peralta y Florangel Terrero seguirán defendiendo la misma camiseta. Como se conoce, Katielle Alonzo jugará en la poderosa liga de Turquía tras brillar en Perú.

Vielka Peralta seguirá en Deportivo Géminis en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. (Puro vóley)