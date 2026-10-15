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Gino Vegas reveló cómo apoyó a Alianza Lima en participación del Mundial de Clubes 2026 y marcó relación con Cenaida Uribe: “No me hablo con ella”

El presidente ratificó su postura de que la FPV ayudó a las ‘blanquiazules’ para que jueguen el campeonato mundial. Y también contó detalles de su vínculo con la jefa de las ‘íntimas’

El presidente de la FPV contó detalles de la relación con la jefa de Alianza Lima tras controversia por su participación en el Mundial de Clubes. (La Cátedra Deportes)
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Gino Vegas y Cenaida Uribe estuvieron nuevamente enfrentados debido a la participación de Alianza Lima en el Campeonato Mundial de Clubes de Vóley Femenino FIVB 2026. El presidente de la Federación Peruana de vóley aseguró de que intervino para que la ‘blanquiazules’ puedan disputar del máximo torneo internacional.

Sin embargo, la jefa de las ‘íntimas’ no tardó en desmentirlo y fue contundente en mencionar de que la FPV no tuvo nada que ver en su participación. La polémica se desató, y el mandamás salió a ratificar su postura, contando detalles de cómo ayudó a que se concrete todo.

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“Sin querer polemizar el tema, el mundial pasado, que fue en Brasil, por regla ya la FIVB tiene acordado que son dos equipos de Sudamérica, dos de Europa, dos de Asia y uno de África. Y el octavo es un invitado que es decidido por la Federación Internacional. Con esa experiencia fue que hablamos y dijimos: «Vamos a trabajar para que ese cupo libre se lo den a Sudamérica». Y en eso fueron las conversaciones que tuvimos nosotros. Personalmente, yo estuve con la Confederación hasta que se logró eso. Por decantación le correspondía a Alianza Lima, que había quedado en el tercer puesto, pero la Federación Internacional pudo haber decidido: «Voy a invitar al equipo italiano»“, contó el titular de la federación en entrevista con el programa ‘La Cátedra Deportes’.

La jefa del equipo 'blanquiazul' respondió a las declaraciones de Gino Vegas y explicó que el club accedió al torneo internacional por mérito deportivo. (Video: A Presión)

¿Cómo está la relación entre Gino Vegas y Cenaida Uribe?

Gino Vegas confesó cómo es su trato con Cenaida Uribe después de varios cruces entre ambos. El presidente de la Federación Peruana de vóley (FPV) fue firme en mostrar su postura con la jefa de Alianza Lima.

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“Yo con la gente de Alianza converso. Con Cenaida, voy a decirlo, no hablo porque ha habido una fricción. La vez pasada hemos tenido una reunión conjunta con gente de Alianza, donde ella ha estado, pero cuando Alianza quiere conversar, tienen otras personas que perfectamente se comunicaban con nosotros”, comentó el mandamás de la federación.

Eso sí, precisó que espera que todo cambie por el bien del voleibol nacional: “Yo lo dije desde un comienzo. En todo barco hay un capitán y, en ese caso, el capitán es la Federación Peruana de Vóley; a mí me eligieron como presidente; puede ser cualquier persona. Entonces, esa es la persona que está encargada de conducir, transmitir las ideas, y la única manera de crecer es trabajando todos en conjunto y remando hacia el mismo puerto. Si queremos ir para este lado y el otro para el otro lado, no vamos a avanzar”.

Cenaida Uribe niega apoyo de la FPV a Alianza Lima para el Mundial de Clubes y responde a Gino Vegas: “Que se preocupe de su selección”
Cenaida Uribe niega apoyo de la FPV a Alianza Lima para llegar al Mundial de Clubes y responde a Gino Vegas: “Que se preocupe de su selección”

¿Cuándo se jugará el Mundial de Clubes de Vóley 2026?

La edición 2026 del Mundial de Clubes de Vóley se jugará en São Paulo, Brasil, entre el 8 y el 13 de diciembre. Ocho equipos participarán en una competencia que mantendrá el sistema habitual: una primera ronda de grupos y el acceso de los dos mejores de cada zona a las semifinales, antes de los partidos que resolverán el podio y el título.

El Osasco São Cristóvão Saúde será el representante anfitrión. Sesi Vôlei Bauru acudirá al certamen como vigente campeón del Sudamericano de Clubes, mientras que Alianza Lima completará la presencia sudamericana tras finalizar en el tercer lugar de esa competición.

La nómina asiática estará integrada por Nakhon Ratchasima 3M Films VC, de Tailandia, y NEC Red Rockets Kawasaki, de Japón. Al-Ahly SC, de Egipto, tendrá el cupo correspondiente a África. Europa contará con dos clubes turcos: VakıfBank y Eczacıbaşı Dynavit İstanbul.

Fixture confirmado de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2026.
Fixture confirmado de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2026. Créditos: Puro Vóley.

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