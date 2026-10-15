Perú

“Voy a Lima”: Don Omar confirmó su regreso a Perú como parte de su gira por Latinoamérica en 2027

El reconocido artista urbano sorprendió a sus fans revelando algunas ciudades a las que llegará con su última gira

El cantante Don Omar aparece frente a la cámara hablando sobre sus próximos conciertos. Durante la transmisión, menciona presentaciones en ciudades como Lima y Santiago de Chile como parte de su gira por Latinoamérica.
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Don Omar confirmó que Lima formará parte de su gira por Latinoamérica en 2027, aunque todavía no reveló la fecha, el recinto ni el número de presentaciones que ofrecerá en la capital peruana.

El anuncio llegó el 14 de octubre, durante una transmisión en vivo que el artista realizó a través de sus plataformas digitales. Días antes, el intérprete había adelantado que preparaba novedades para sus seguidores de la región, sin precisar el contenido de sus próximos anuncios.

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Durante la conexión, el puertorriqueño explicó que solo daría a conocer los países y ciudades confirmados para la etapa latinoamericana de su tour. “No voy a decirle la fecha, no voy a decirle la locación”, señaló antes de comenzar a nombrar los destinos incluidos en el recorrido.

Don Omar viste una sudadera negra ante un fondo ilustrado con siluetas de edificios y nubes en tonos naranjas y morados
El cantante Don Omar confirma su regreso a Perú para el año 2027 como parte de su próxima gira por Latinoamérica.

La lista contempla presentaciones en Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. En el caso de Perú, el cantante despejó las dudas de sus seguidores al afirmar: “Voy a Lima, Perú”.

La mención generó reacciones entre los fanáticos peruanos, que aguardaban una confirmación oficial sobre el retorno del artista a los escenarios del país. Por ahora, no hay información sobre el lugar que albergará el concierto, la fecha de la presentación ni las modalidades de venta de entradas.

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El intérprete indicó que ofrecerá más detalles durante la próxima semana. Según adelantó, su equipo habilitará mecanismos de inscripción para quienes deseen recibir información anticipada sobre los conciertos y las futuras etapas de venta.

La gira latinoamericana está prevista para los últimos meses de 2027. Don Omar mencionó que el recorrido comenzará en octubre y se extenderá durante noviembre y diciembre, aunque no precisó el orden de las ciudades ni la cantidad de shows programados en cada una.

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El tour forma parte de The Last King World Tour, la serie de conciertos con la que el artista retomó sus presentaciones en vivo. La gira contempla inicialmente fechas en Estados Unidos y proyecta luego escalas en Canadá, Europa y América Latina.

Así puedes tener una foto con Don Omar gracias a la IA

Las herramientas de inteligencia artificial permiten crear una imagen que simula una fotografía con Don Omar en un pasillo de backstage. Para obtener un resultado más cercano a las imágenes de referencia, se requiere una foto del artista y otra de cuerpo entero de la persona que aparecerá en la composición.

La primera imagen debe funcionar como base de la escena. En este caso, Don Omar aparece en un corredor de backstage con camiseta negra, pantalón de cuero, tatuajes visibles y luces rectangulares instaladas en el techo.

Luego se debe cargar una fotografía propia en la que se distingan el rostro, la ropa y la postura. Una imagen con iluminación uniforme y un fondo simple puede facilitar la integración de la persona dentro del escenario seleccionado.

Después de adjuntar ambas fotos en plataformas como Gemini o ChatGPT, se puede incorporar el siguiente prompt en inglés. La instrucción busca preservar la apariencia de las personas y mantener el ambiente original de la foto del artista:

Tres hombres posan juntos en un pasillo iluminado con paredes de bloques grises y azulejos blancos
Los cantantes Don Omar y Daddy Yankee posan junto a un joven en un pasillo interior en una imagen generada con inteligencia artificial. (Foto: Gemini)

“Use the first uploaded image as the master image and preserve it as closely as possible. Add the person or people from the additional uploaded reference photo(s) naturally into the same backstage hallway with the artist.

Do not recreate, reinterpret, beautify, or alter the artist. Preserve his face exactly as shown in the master image, including his facial features, facial proportions, skin tone, hairstyle, hairline, facial hair, expression, age, and overall likeness. His face and expression should remain unchanged and recognizable as the exact person shown in the original photograph.

Preserve the artist’s original body proportions, tattoos, black T-shirt, black leather pants, shoes, accessories, and overall appearance. Do not add, remove, redesign, or change any clothing, tattoos, jewelry, or accessories. His body must be repositioned only as naturally necessary to accommodate the added person or people and create a believable interaction.

Preserve the person or people from the additional reference photo(s) just as faithfully. Do not beautify, reshape, slim, enlarge, age, de-age, or alter their face, facial features, skin tone, hairstyle, body type, body proportions, clothing, shoes, jewelry, tattoos, makeup, or accessories. Keep their real appearance and outfit exactly as shown in their reference photo.

Integrate everyone naturally into the scene as though they were genuinely photographed together backstage at the same moment. Choose a believable interaction and arrangement based on the number of people being added. They may be walking together or posing together, with natural interactions such as standing close, holding hands, or the artist placing an arm around someone when appropriate. Keep all hands, fingers, arms, legs, and physical contact anatomically correct and realistic.

Un hombre con camiseta negra y tatuajes camina tomado de la mano de una mujer con anteojos y top negro por un pasillo iluminado
El cantante Don Omar camina tomado de la mano de una mujer por un pasillo en una imagen creada mediante inteligencia artificial. (Foto: IA)

Keep the backstage hallway from the master image intact, including its walls, floor, ceiling, overhead lights, perspective, depth, and overall environment. Do not replace or redesign the location.

Create a full-body composition, similar to the master image. Maintain the same realistic photographic quality, lighting, shadows, perspective, depth of field, skin texture, and backstage atmosphere of the original photograph. Match the added person or people to the existing light and environment so they look genuinely present in the original scene rather than composited into it.

The finished image should look like an authentic photograph taken backstage—not an AI-generated recreation. Prioritize preserving the exact appearance and identity of every person while making only necessary stylistic changes. Do not invent or add anything that is not supported by the uploaded reference images”.

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