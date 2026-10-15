Hijo de María Pía Copello, Samuel Dyer, se reincorpora en Caminos del Inca pese a sufrir accidente

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Samuel Dyer Copello volverá a competir en el Rally Caminos del Inca 2026 luego del accidente que obligó a su equipo a abandonar uno de los tramos de la prueba. El joven retomará el recorrido junto a su padre, el empresario Samuel Dyer, tras la reparación de los vehículos por parte de los mecánicos que los acompañan.

La noticia fue difundida por Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme. La conductora explicó que padre e hijo lograron reengancharse a la competencia luego de la salida de ruta que sufrió el automóvil cuando faltaban pocos kilómetros para completar el trayecto.

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Medina señaló que el equipo técnico trabajó durante la noche para dejar el vehículo en condiciones y permitir que ambos continúen en la carrera. El objetivo será completar la ruta hasta Arequipa, donde está previsto el final del rally este domingo 18 de octubre.

El programa Magaly TV La Firme aborda la reincorporación de Samuel Dyer a la carrera Caminos del Inca tras sufrir un accidente.

La presentadora destacó la expectativa que tenía el hijo de María Pía Copello ante su debut en una de las pruebas automovilísticas más exigentes del país. También sostuvo que el adolescente mostró aptitudes para este deporte, de acuerdo con las opiniones que recibió sobre su desempeño.

“Este es uno de los rallies más duros que hay en el mundo, por lo complicado de la ruta, por los abismos en los que se transitan. Él estaba muy ilusionado y además creo que todos los expertos han dicho que tiene mucho talento”, afirmó Medina en su espacio televisivo.

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La conductora contó que el accidente generó frustración en el joven piloto, quien aspiraba a mantenerse en competencia junto a su padre. Pese al golpe y a los daños que sufrió el automóvil, la familia decidió continuar con el plan de regresar a la pista.

María Pía Copello revela cómo reaccionó cuando su esposo Samuel Dyer le dijo que correrá un rally junto a su hijo Samuel Dyer Jr. como copiloto. | Instagram @automovilclubperuano

“La buena noticia es que ellos se reenganchan. Papá e hijo se reenganchan en Caminos del Inca. Tienen un equipo de mecánicos que los acompaña, que han puesto los carros otra vez en Caminos del Inca. Lo que se quiere es que llegue a la meta”, sostuvo.

Según el relato de Medina, el recorrido final de la competencia abarcará el tramo entre Cusco y Arequipa. La presentadora indicó que acompañó la ruta durante la edición anterior y conoce las dificultades que enfrentan los participantes en los distintos sectores del trayecto.

Samuel Dyer Copello salió ileso tras caer con su vehículo en una zanja

Antes de conocerse su reincorporación, Samuel Dyer Copello utilizó sus historias de Instagram para confirmar que se encontraba fuera de peligro después del accidente. El joven compartió imágenes del auto tras el despiste ocurrido en la carretera Ayacucho-Matará.

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En los videos se observaron daños en la carrocería, las lunas rotas y el interior del vehículo cubierto de polvo. El piloto explicó que el auto terminó dentro de una zanja y que un tractor tuvo que intervenir para sacarlo del lugar.

Samuel Dyer Copello reapareció en redes sociales luego del accidente que sufrió durante su debut en Caminos del Inca y confirmó que él y su equipo se encuentran fuera de peligro.

“Hemos abandonado. Nos metimos a un hoyo, nos sacó un tractor”, relató Dyer Copello en una de las grabaciones que publicó después del incidente.

El hijo de Copello detalló que los problemas aparecieron tras una falla mecánica. Según contó, el palier se rompió cuando ya habían avanzado parte del recorrido, lo que complicó la marcha del vehículo en plena competencia.

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“Avanzamos 30 kilómetros y se rompió el palier solo. Nos metimos un golpe a 2 kilómetros de la llegada. Gracias a Dios estamos bien”, expresó el joven en sus redes sociales.

Hijo de María Pía Copello reaparece y muestra como quedó su automóvil tras grave accidente en Caminos del Inca

La publicación llevó tranquilidad a sus familiares y seguidores, luego de que María Pía Copello hablara sobre el hecho en su pódcast Sin +Q Decir. La conductora relató que su hijo la contactó por videollamada para mostrarle el estado del automóvil tras quedar fuera de la vía.

Con el vehículo reparado y el respaldo de su equipo técnico, Samuel Dyer Copello y su padre buscarán completar las etapas restantes de Caminos del Inca hasta la llegada a Arequipa.

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