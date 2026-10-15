Policías de civil frustran robo de celular en el Rímac y vecinos golpean a uno de los sospechosos

Vecinos golpearon a uno de los sospechosos tras su captura, incluso con un casco de motocicleta, luego de que presuntamente intentara escapar tras el asalto a una joven (Créditos: Latina)

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Un grupo de vecinos del Rímac intervino para impedir la fuga de un presunto delincuente que minutos antes habría participado en el robo de un celular junto a otro sujeto. El incidente ocurrió cerca de las cinco de la tarde, en la cuadra cuatro de la avenida Francisco Pizarro donde agentes policiales vestidos de civil actuaron para reducir a uno de los involucrados. La escena terminó con el hombre tendido sobre la pista, mientras varias personas lo golpeaban en medio de la indignación por el asalto.

Las imágenes, que fueron difundidas por Latina, muestran cómo el intervenido permanece inmovilizado en el suelo, rodeado por ciudadanos que lo agreden repetidamente. Algunos de los presentes incluso emplearon un casco de motocicleta para atacarlo. La reacción se produjo después de que los testigos advirtieran el presunto delito y decidieran intervenir para evitar que los responsables abandonaran el sector.

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Según relató un residente, dos individuos que se desplazaban en una moto habrían asaltado a una joven para quitarle su teléfono. Uno de ellos escapó por el callejón La Presa, mientras su acompañante terminó estrellándose contra un automóvil. El impacto facilitó su captura por parte de quienes se encontraban cerca, aunque la retención estuvo acompañada de golpes que quedaron registrados en video.

El sujeto retenido habría brindado información sobre el paradero de su presunto cómplice, lo que permitió orientar su búsqueda y recuperar el celular sustraído a la víctima - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

En un primer momento, los participantes de la intervención fueron confundidos con habitantes de la zona. Sin embargo, posteriormente se conoció que eran efectivos policiales que vestían de civil y habían presenciado lo ocurrido en las inmediaciones de Francisco Pizarro. Su actuación permitió contener a uno de los sospechosos y comunicar la emergencia a la dependencia policial correspondiente.

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Poco después, un patrullero llegó al lugar con personal de la comisaría del sector para continuar con las diligencias. De acuerdo con la información del medio, el hombre retenido habría proporcionado datos sobre el paradero de su presunto cómplice, lo que permitió orientar las acciones para ubicarlo. Asimismo, las autoridades consiguieron recuperar el equipo móvil sustraído a la víctima.

Habitantes denuncian temor ante los robos al paso

El episodio volvió a poner en evidencia la preocupación de los residentes por la delincuencia en el distrito. Una vecina manifestó que siente miedo al salir de su vivienda, especialmente por la seguridad de sus hijos, quienes deben trasladarse a sus centros educativos. La situación, explicó, genera inquietud entre los padres, que procuran acompañar a los menores durante sus desplazamientos cotidianos.

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Otro ciudadano afirmó que el Rímac ha perdido parte de la tranquilidad que lo caracterizaba. Durante su testimonio, mencionó las urbanizaciones Tacna y Tarapacá como sectores donde también percibe un deterioro de la seguridad ciudadana. A su juicio, los problemas relacionados con los asaltos se han vuelto más notorios y afectan la sensación de protección entre las familias.

Vecinos del Rímac alertaron sobre el incremento de la inseguridad en el distrito y solicitaron mayor presencia policial y patrullaje preventivo para evitar nuevos robos al paso - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Los testimonios recogidos tras el incidente reflejan el malestar de quienes transitan diariamente por las calles del barrio. Según los residentes consultados, los robos al paso constituyen una amenaza recurrente para los peatones, quienes pueden convertirse en víctimas mientras caminan o realizan actividades habituales fuera de casa.

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Frente a este panorama, los habitantes solicitaron incrementar la presencia de efectivos y reforzar las rondas preventivas para reducir las oportunidades de nuevos delitos. También expresaron su preocupación por la posibilidad de que otros ciudadanos sufran ataques similares en los alrededores.

Si bien la intervención permitió recuperar el celular y retener a uno de los presuntos implicados, las imágenes también evidencian los riesgos de las agresiones colectivas durante una detención. La responsabilidad de los involucrados deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes, mientras las autoridades esclarecen las circunstancias del asalto.