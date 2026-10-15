Perú

Tasa de referencia y las diferencias en el costo del crédito y su acceso

La autoridad monetaria inició el recorte tras el endurecimiento aplicado contra las presiones inflacionarias y lo vinculó con el retorno de los precios al rango meta y la normalización financiera

13/10/2013 Logo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). ECONOMIA PERÚ SUDAMÉRICA
13/10/2013 Logo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). ECONOMIA PERÚ SUDAMÉRICA
Guardar

Luego de llegar, en el 2023, a un máximo de 7,75% de tasa de referencia (TR) o tasa de política monetaria, en setiembre de ese año, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) comenzó a reducir la TR hasta llegar a 4,25% en setiembre de 2025.

El 2023, la elevación de la TR respondió al proceso de endurecimiento monetario implementado para enfrentar las presiones inflacionarias, mientras que su posterior reducción estuvo asociada a la convergencia de la inflación hacia el rango meta y a la evaluación de sus perspectivas.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo en la que se captó el escudo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) junto a la bandera peruana, en Lima (Perú). EFE/John Reyes
Fotografía de archivo en la que se captó el escudo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) junto a la bandera peruana, en Lima (Perú). EFE/John Reyes

Con esta reducción se buscó contribuir a una normalización de las condiciones monetarias y financieras y evitar que el endurecimiento del crédito afectara innecesariamente la actividad económica. Sin embargo, pese a que la medida ha sido positiva para las condiciones financieras nacionales, los mecanismos de transmisión hacia las tasas de interés del crédito, así como la velocidad del proceso, han sido bastante desiguales entre los distintos grupos de empresas, tanto por tamaño como por sus características de acceso al sistema financiero.

Para el segmento corporativo, la reducción de las tasas ha contribuido a mejorar las condiciones de financiamiento de proyectos de inversión. Sin embargo, existe una diferencia importante entre las tasas que enfrentan las empresas según su tamaño. De acuerdo con información del BCRP, las tasas de interés activas muestran una diferencia clara: las empresas corporativas acceden a tasas sustancialmente menores que las grandes, medianas, pequeñas y microempresas.

PUBLICIDAD

Durante su intervención ante el Congreso, la presidenta ratificó que la remuneración mínima vital se fijará en S/ 1.300 y señaló que la medida incluirá un respaldo temporal dirigido a las micro y pequeñas empresas.
Durante su intervención ante el Congreso, la presidenta ratificó que la remuneración mínima vital se fijará en S/ 1.300 y señaló que la medida incluirá un respaldo temporal dirigido a las micro y pequeñas empresas. Foto: difusión

A fines de 2025, la tasa promedio se ubicaba alrededor de 5,4% para las empresas corporativas, 7,1% para las grandes empresas, 10,4% para las medianas y 20,4% para las pequeñas. Para las microempresas, las tasas son considerablemente mayores, reflejando, entre otros factores, el mayor riesgo percibido, los costos operativos de los créditos de menor monto y las características de este segmento empresarial.

La dimensión territorial constituye otro elemento relevante. La información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestra diferencias importantes en el acceso al sistema financiero entre Lima y Callao y el resto del país. Esto evidencia que la relación entre crédito MYPE y actividad económica no es uniforme en el territorio nacional y que el acceso al financiamiento debe analizarse considerando las características productivas de cada región.

Fotografía de archivo en la que se captó el escudo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) junto a la bandera peruana, en Lima (Perú). EFE/John Reyes
Fotografía de archivo en la que se captó el escudo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) junto a la bandera peruana, en Lima (Perú). EFE/John Reyes

Esta asimetría en el costo y acceso al crédito puede reducir la fuerza con la que la política monetaria se transmite hacia la actividad económica. Aunque la inversión privada peruana experimentó una recuperación importante y creció 10,0% en 2025, este resultado estuvo impulsado especialmente por la inversión no residencial, que aumentó 13,0%, y por el fuerte crecimiento de la inversión minera, que alcanzó 19,3%.

El desafío, por lo tanto, no consiste solamente en estimar cuándo el BCRP modificará nuevamente la tasa de referencia, sino también en comprender y reducir los factores que mantienen elevado el costo del financiamiento para las empresas de menor tamaño y las barreras que limitan su acceso al crédito, particularmente fuera de Lima.

Imagen XKJITKQERFE7PHU56R5FFCY6FE

Temas Relacionados

BCRPTasa de interésPolítica monetariaCréditoperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026

El equipo crema iniciará su camino en el certamen continental enfrentando al conjunto brasileño en Quito. Revisa el horario y todos los detalles del partido

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Pronóstico del clima en Piura este 15 de octubre: temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Pronóstico del clima en Piura este 15 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Huancayo: la predicción del tiempo para este 15 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Huancayo: la predicción del tiempo para este 15 de octubre

Pronóstico del clima en Iquitos este jueves 15 de octubre : temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Iquitos este jueves 15 de octubre : temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Francis Allison afirma que no tiene dinero para impugnar actas electorales: “Esperamos que el JNE haga una chamba pulcra”

Francis Allison afirma que no tiene dinero para impugnar actas electorales: “Esperamos que el JNE haga una chamba pulcra”

Francis Allison sobre López Aliaga: “De ninguna manera voy a chambear (con él), somos como el agua y el aceite”

Ministro de Educación presentará denuncia penal por presunto abuso sexual grupal contra alumna en Piura: “Aunque sean menores”

Keiko Fujimori reconoce el avance de la criminalidad, pese a su estrategia: “Es una realidad”

Álvaro Vargas Llosa agradece a Keiko Fujimori por su nombramiento como embajador en EE.UU.: “Asumo el compromiso”

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva enfrenta demanda por deuda de S/ 58 mil por panetones de 2023 mientras lanza nueva marca con Pamela Franco

Christian Cueva enfrenta demanda por deuda de S/ 58 mil por panetones de 2023 mientras lanza nueva marca con Pamela Franco

“Con trabajo y con plata”: Pati Lorena responde a Diego Chávarri tras calificarla de ‘vieja’ y le lanza advertencia a Gabriela Herrera

Magaly Medina arremete contra ‘América Hoy’ por prohibición al ‘Loco’ Wagner: “Qué limitados”

Ric La Torre y Luciana Roy son nominados a los Premios PRODU 2026 como mejores presentadores de streaming

Diego y Gabriela se reconcilian dos días después de anunciar rompimiento: “Con Onelia Molina hacía lo mismo”, dice Rodrigo González

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026

Perú domina el ajedrez en los Juegos Suramericanos 2026 con siete medallas de Ingrid Aliaga

Antonio Rizola expresó su preocupación por el distanciamiento entre los clubes y la selección peruana: “No puede ser menos importante”

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Estos son los árbitros designados por la CONAR para los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura de Liga 1 2026