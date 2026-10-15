Perú

Sorteo de La Tinka del miércoles 14 de octubre: estos son los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario

La Tinka realizó un nuevo sorteo este miércoles 14 de octubre de 2026 con un Pozo Millonario de S/ 8 millones. Revisa la combinación ganadora, el resultado de Sí o Sí, la Boliyapa y cuánto se acumula para la próxima edición

Todo lo que necesitas saber sobre el sorteo de Tinka, el premio mayor y los ganadores. Conéctate en vivo para vivir la emoción y la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero.
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La Tinka realizó su sorteo de este miércoles 14 de octubre de 2026 con un Pozo Millonario de S/ 8 millones, luego de que un apostador acertara los seis números de la combinación ganadora en la edición anterior. La nueva jornada permitió conocer las bolillas ganadoras y los resultados de las modalidades adicionales que ofrece esta lotería peruana.

El premio mayor quedó vacante, debido a que ningún participante acertó los seis números extraídos. Por ello, el pozo se incrementará para el próximo sorteo, programado para el domingo 18 de octubre de 2026.

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Sorteo de la Tinka del miércoles 4 de octubre
Sorteo de la Tinka del miércoles 4 de octubre

La Tinka: ¿cuáles fueron los números ganadores del miércoles 14 de octubre?

La combinación ganadora del sorteo de este miércoles estuvo conformada por los siguientes números:

07 – 11 – 48 – 47 – 02 – 05

Ningún participante consiguió acertar las seis bolillas necesarias para llevarse el Pozo Millonario. En consecuencia, el premio principal quedó sin ganador y continuará acumulándose para la siguiente edición.

Los jugadores pueden comprobar sus boletos y verificar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las diferentes categorías de aciertos.

La Tinka realizó un nuevo sorteo este miércoles 14 de octubre de 2026. Los jugadores pueden consultar los números ganadores y verificar si hubo acertantes del Pozo Millonario.
La Tinka realizó un nuevo sorteo este miércoles 14 de octubre de 2026. Los jugadores pueden consultar los números ganadores y verificar si hubo acertantes del Pozo Millonario.

¿Cuál fue el resultado de Sí o Sí de La Tinka?

La modalidad Sí o Sí también formó parte del sorteo del miércoles 14 de octubre. En esta oportunidad, la bolilla ganadora fue el número 21 y solo hubo un ganador de S/ 100.000 en esta modalidad.

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Sí o Sí ofrece una oportunidad adicional de obtener un premio dentro de la mecánica de La Tinka. Los participantes deben revisar las condiciones aplicables a su jugada para confirmar si les corresponde un premio.

Sorteo de la Tinka del miércoles 4 de octubre
Sorteo de la Tinka del miércoles 4 de octubre

¿Cuál fue el resultado de la Boliyapa del 14 de octubre?

En la modalidad Boliyapa, la bolilla extraída fue el número 15. Sin embargo, no hubo ganador en esta categoría.

Esta modalidad contempla premios adicionales según los aciertos que consiga cada participante en su jugada y la bolilla extraída. Por ello, es importante revisar el boleto completo y no limitar la comprobación únicamente a los seis números principales.

¿Cuánto será el Pozo Millonario para el próximo sorteo de La Tinka?

Tras quedar vacante el premio mayor, el Pozo Millonario aumentará para la próxima jornada.

Según la actualización de El Comercio publicada después del sorteo, el monto previsto para la siguiente edición será de S/ 8.229.289.

El próximo sorteo está programado para el domingo 18 de octubre de 2026. El monto acumulado puede consultarse en los canales oficiales de La Tinka antes de la siguiente edición.

Sorteo de la Tinka del miércoles 4 de octubre
Sorteo de la Tinka del miércoles 4 de octubre

¿A qué hora se realiza el sorteo de La Tinka?

Los sorteos de La Tinka se realizan habitualmente los miércoles y domingos, a partir de las 10:50 p. m. La transmisión puede seguirse por América Televisión y mediante las plataformas digitales oficiales de la lotería.

Los horarios de cierre de apuestas deben comprobarse para cada jornada, ya que pueden estar sujetos a modificaciones. Para participar, es necesario ser mayor de 18 años y cumplir con las condiciones establecidas en el reglamento.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de La Tinka?

Los resultados pueden revisarse en la página oficial de La Tinka y en su blog de resultados.

Los participantes deben verificar las seis bolillas, las modalidades adicionales y las categorías de premios antes de realizar cualquier trámite de cobro. La comprobación oficial del boleto es fundamental para confirmar si corresponde un premio.

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