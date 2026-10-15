Estos son los árbitros designados por la CONAR para los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Cuatro equipos comparten la punta con el mismo puntaje y el VAR sigue bajo cuestionamiento. El fútbol peruano enfrenta uno de los fines de semana más decisivos de la segunda mitad de la temporada. (CONAR)

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La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 llega en un momento de alta tensión deportiva y arbitral. Con cuatro equipos empatados en lo más alto de la tabla y el recuerdo fresco de jugadas polémicas en la fecha anterior, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) oficializó los nombres de los jueces que dirigirán los nueve encuentros programados entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre.

El escrutinio sobre las decisiones dentro del campo promete ser más intenso que nunca, en una jornada donde cada punto puede redefinir la carrera por el título.

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Los partidos del viernes y el sábado

La fecha 12 del Torneo Clausura comenzará el viernes con los encuentros entre Sport Huancayo y Cusco FC, y Los Chankas frente a ADT. El sábado habrá tres compromisos, incluido el duelo de Alianza Lima ante Atlético Grau. (CONAR)

La actividad arrancará el viernes 16 con dos cotejos. A la 1:00 p.m., Sport Huancayo recibirá a Cusco FC en el estadio IPD de Huancayo, con Edwin Ordóñez —categoría FIFA— como árbitro principal. Más tarde, a las 3:30 p.m., Los Chankas enfrentarán a ADT en Andahuaylas, con Diego Haro, de categoría CONAR, al frente del partido.

El sábado 17 concentrará tres encuentros de distinto peso en la tabla. A las 3:00 p.m., Juan Pablo II recibirá a Sport Boys en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape, con Jordi Espinoza —FIFA— como juez central.

A las 6:00 p.m., FBC Melgar abrirá las puertas del Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa para recibir a Deportivo Garcilaso, en un duelo entre dos conjuntos que necesitan puntos en la recta final del campeonato: Kevin Ortega, uno de los árbitros más experimentados del fútbol peruano y con categoría FIFA, fue el elegido para ese compromiso.

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El cierre del sábado tendrá a Alianza Lima como protagonista. A las 8:30 p.m., el cuadro blanquiazul recibirá a Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva, con Michael Espinoza —FIFA— como árbitro principal. Los dirigidos por Pablo Guede llegan con confianza tras superar 2-1 a Cusco FC en condición de visitante, aunque aquel triunfo estuvo envuelto en cuestionamientos por las acciones protagonizadas por Edison Flores y Matías Lazo, que encendieron el debate sobre el rol del VAR. Ante Grau, el equipo buscará consolidar su posición en la pelea por el Clausura.

El domingo, con Sporting Cristal y Universitario en escena

Sporting Cristal defenderá el liderato del Clausura cuando reciba a Comerciantes Unidos en el Alberto Gallardo. Bruno Pérez será el árbitro principal de un encuentro importante para los celestes, que comparten los 22 puntos con otros tres equipos. (CONAR)

La jornada del domingo 18 será la más cargada y la de mayor impacto potencial en la clasificación. A las 11:00 a.m., Sporting Cristal saldrá a defender el liderato cuando reciba a Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo, con Bruno Pérez —FIFA— como encargado de impartir justicia. Los celestes alcanzaron los 22 puntos tras vencer 1-0 a UTC en Cajamarca y se ubican en lo más alto únicamente por diferencia de goles, compartiendo puntaje con otros tres clubes. Un tropiezo en casa podría costarles la cima.

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A la 1:15 p.m., FC Cajamarca y CD Moquegua se verán las caras en el Estadio Héroes de San Ramón, con Joel Alarcón —FIFA— como árbitro principal. Luego, a las 3:30 p.m., llegará uno de los duelos más atractivos de la fecha: Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo. Sebastián Lozano, de categoría CONAR, dirigirá ese encuentro. El tricampeón vigente llega tras igualar 2-2 con Melgar y tiene la obligación de ganar para no perder terreno en la lucha por el título. Alianza Atlético, por su parte, también aspira a escalar posiciones, lo que le da al partido un carácter de pronóstico abierto.

La jornada cerrará a las 6:30 p.m. con el duelo entre Cienciano y UTC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, donde Augusto Menéndez —FIFA— será el juez central.

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La designación de los árbitros para esta fecha llega en un clima de mayor atención hacia el trabajo de los jueces en la Liga 1. En las semanas previas, decisiones tomadas en partidos de alto voltaje generaron reclamos formales e informales de varios clubes. El gol anulado a Kevin Quevedo en el encuentro entre Alianza Lima y Cusco FC fue una de las jugadas que más debate provocó, al igual que otras acciones revisadas por el sistema de videoarbitraje.