Ministro de Educación presentará denuncia penal por presunto abuso sexual grupal contra alumna en Piura: “Aunque sean menores”

La Dirección Regional de Educación de Piura deberá adoptar medidas urgentes, mientras la UGEL de Talara recibió recomendaciones para reforzar la prevención y atención de la violencia escolar. (Crédito: Exitosa)

Guardar

El Ministerio de Educación (Minedu) recurrirá a la vía penal por el presunto abuso sexual grupal contra una estudiante del colegio Santa Rosa de Lima, en Talara, Piura. El ministro José Antonio Chang confirmó que el procurador del sector presentará la denuncia para que se esclarezcan los hechos, incluso si los presuntos involucrados son menores de edad.

La intervención del sector también contempla la supervisión de las medidas que adopten las autoridades educativas de Piura. Para ello, se enviará a dos representantes del Minedu, mientras que la Oficina Defensorial de la región solicitó atención psicológica y orientación legal para la escolar, además de acciones de seguimiento dentro de la institución educativa.

PUBLICIDAD

El ministro José Antonio Chang anunció que el Ministerio de Educación denunciará el presunto abuso sexual ocurrido en la institución educativa Santa Rosa de Lima en Piura. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Minedu supervisará acciones

Chang señaló que la Dirección Regional de Educación de Piura debe responder de manera inmediata ante lo ocurrido. Como parte de esta intervención, funcionarios inspectores del ministerio verificarán las actuaciones y realizarán el seguimiento correspondiente.

“Entendemos que la Dirección Regional de Piura tiene que tomar las acciones inmediatas. Nosotros hemos enviado, por medio del Ministerio de Educación, a funcionarios inspectores para que tomen acción”, declaró el ministro ante la prensa.

El anuncio se produce mientras los nuevos lineamientos de disciplina escolar continúan pendientes de aprobación. Aunque el reglamento ya fue prepublicado, el titular del Minedu consideró que esta situación no debe retrasar las decisiones necesarias para atender el caso.

La entrada de la Institución Educativa 15036 Santa Rosa de Lima presenta su portón principal cerrado junto a muros de ladrillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denuncia penal contra alumnos involucrados

La procuraduría del Minedu asumirá la presentación de la denuncia penal, según confirmó Chang. El funcionario sostuvo que corresponde acudir a esta vía ante la presunta comisión de un delito sexual y remarcó que la edad de los involucrados no impide formular la denuncia.

PUBLICIDAD

“En este caso que es de violación sexual, la denuncia penal, aun cuando sean menores, es procedente. Nuestro procurador va a hacer la denuncia. Los padres son corresponsables civiles en este tema”, afirmó.

El pronunciamiento establece la posición del sector frente al caso: solicitar la intervención de las autoridades competentes y supervisar la respuesta del sistema educativo regional. La determinación de los hechos y de las responsabilidades correspondientes deberá realizarse durante las investigaciones.

El ministro de Educación de Perú, José Antonio Chang, habla en un estrado durante la presentación de las nuevas normas de disciplina escolar. (@Ministerio de Educación)

Defensoría pide atención psicológica y apoyo legal

La Oficina Defensorial de Piura solicitó al Centro Emergencia Mujer (CEM) de Talara brindar atención prioritaria a la estudiante, mediante acompañamiento psicológico y social para contribuir a su recuperación socioemocional. También pidió facilitarle patrocinio legal gratuito de manera inmediata, en caso de que lo requiera durante el proceso.

En el ámbito educativo, la Defensoría recomendó a la UGEL de Talara realizar el seguimiento del caso y brindar asistencia técnica a los directivos, responsables de convivencia escolar y encargados de tutoría del colegio. El objetivo es reforzar las medidas de prevención y atención frente a situaciones de violencia en la comunidad educativa.

PUBLICIDAD

Defensoría del Pueblo. (Foto: Agencia Andina)

Fiscalía investiga denuncia de abuso sexual

El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Familia de Talara continúa con las diligencias urgentes por la denuncia de presunto abuso sexual grupal contra una estudiante menor de edad del colegio estatal Santa Rosa de Lima, en Piura. Según la institución, se realizaron los peritajes y exámenes médico-legales correspondientes a la víctima.

Asimismo, el Ministerio Público señaló que se citó a declarar a los testigos del suceso para recoger sus testimonios y reunir información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.