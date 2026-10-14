Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 14 de octubre

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,43 soles peruanos, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de 0,1% con respecto al precio de cierre anterior. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,36%, aunque en comparación con el mismo periodo del año anterior, muestra un avance del 1,27%.

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El tipo de cambio del dólar respecto al sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un incremento sostenido. Actualmente, la volatilidad del 3,44% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,63%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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