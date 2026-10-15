Perú

Álvaro Vargas Llosa agradece a Keiko Fujimori por su nombramiento como embajador en EE.UU.: “Asumo el compromiso”

Keiko Fujimori oficializó la designación del escritor y señaló que espera que su experiencia contribuya a estrechar los vínculos diplomáticos entre ambos países

La presidenta celebró el aval otorgado por el Gobierno estadounidense y reveló que dialogó con el flamante diplomático sobre los temas prioritarios para fortalecer la relación bilateral entre ambos países. | Canal N
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Álvaro Vargas Llosa agradeció a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por su nombramiento oficial como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos. A través de su cuenta oficial de X, el escritor se pronunció sobre la designación y expresó su compromiso de representar al país con entrega, sindéresis y honor.

En su publicación, Vargas Llosa también recordó que el cargo diplomático ha sido ocupado por algunos de los peruanos que considera más admirables. Su mensaje se produjo luego de que la mandataria le deseara éxitos en esta nueva responsabilidad y destacara su trayectoria, experiencia y compromiso con el Perú.

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Retrato de un hombre maduro en primer plano y un edificio de estilo clásico con la bandera del Perú en el fondo
Álvaro Vargas Llosa asume el cargo de nuevo embajador del Perú en Estados Unidos tras su nombramiento oficial. (Infobae Perú/Difusión)

Álvaro Vargas Llosa agradece nombramiento

“Mi profundo agradecimiento a la Presidenta de la República por mi nombramiento oficial como Embajador del Perú en EE.UU.”, escribió Álvaro Vargas Llosa en su cuenta oficial de X, donde reconoció a Keiko Fujimori por la designación.

El escritor también hizo referencia a quienes ocuparon anteriormente esta representación diplomática. “Cargo que han ocupado algunos de los compatriotas más admirables”, señaló en su publicación, antes de expresar su compromiso de asumir las funciones encomendadas.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X realizada por Álvaro Vargas Llosa sobre un mensaje de Keiko Fujimori
Álvaro Vargas Llosa agradece a la presidenta Keiko Fujimori su designación como embajador del Perú en Estados Unidos a través de un mensaje en redes sociales. (@AlvaroVargasLl)

¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre Álvaro Vargas Llosa?

Por su parte, la presidente Fujimori se pronunció en su cuenta oficial de X para felicitar al nuevo embajador del Perú en Estados Unidos y desearle éxitos en esta responsabilidad. La presidenta destacó su trayectoria, experiencia y compromiso con el país.

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“Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones”, manifestó la mandataria.

De esta manera, ambos compartieron públicamente sus mensajes tras la designación. Mientras Vargas Llosa expresó su agradecimiento y compromiso con el servicio al país, Fujimori resaltó las expectativas de fortalecer los vínculos diplomáticos y de amistad entre Perú y Estados Unidos.

Keiko Fujimori viste traje claro y estrecha la mano de Álvaro Vargas Llosa, vestido con traje oscuro, ante un cuadro de pared
Keiko Fujimori estrecha la mano de Álvaro Vargas Llosa, embajador de Perú en Estados Unidos, durante una reunión protocolar. (Presidencia del Perú)

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