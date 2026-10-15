“Con trabajo y con plata”: Pati Lorena responde a Diego Chávarri tras calificarla de ‘vieja’ y le lanza advertencia a Gabriela Herrera

Pati Lorena no dudó en decirle de todo a Diego Chávarri, quien en su podcast la tildó de 'vieja' por referirse a su relación con Gabriela Herrera | Magaly TV: La Firme

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Pati Lorena respondió a Diego Chávarri luego de que el exfutbolista la llamara “vieja” y cuestionara sus comentarios sobre su relación con Gabriela Herrera. Durante una entrevista con Magaly Medina, la exintegrante de ‘La Granja’ no se quedó callada y lanzó una frase que rápidamente resumió su postura: “Vieja pero vigente. Con trabajo y con plata, mi amor”.

La conversación se centró en el vínculo entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, que terminó tras una serie de polémicas públicas. Pati Lorena sostuvo que no le gustó la forma en que el exfutbolista se habría dirigido a ella y reiteró que sus consejos a Gabriela nacieron de la preocupación por la situación que observó entre la expareja.

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Magaly Medina también cuestionó a Diego Chávarri y consideró que sus actitudes públicas no habrían sido bien recibidas por los seguidores de Gabriela Herrera. Ambas comentaron sobre el futuro del pódcast que tenían como pareja y sobre los comunicados que difundieron para confirmar el final de su relación sentimental.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera se reconcilian dos días después de anunciar fin de su relación

Pati Lorena respondió al comentario de Diego Chávarri

Pati Lorena reaccionó con ironía cuando Magaly Medina le mencionó el comentario de Diego Chávarri sobre su edad. Lejos de mostrarse incómoda, la figura televisiva respondió con seguridad y dejó clara su posición frente a las palabras del exfutbolista.

“Vieja pero vigente. Con trabajo y con plata, mi amor”, dijo Pati Lorena entre risas. Magaly Medina celebró la respuesta y continuó cuestionando la popularidad que ha mantenido Diego Chávarry en los últimos años.

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Durante la entrevista, Pati Lorena mencionó que el exfutbolista tendría una marca de gorras, un departamento y un gimnasio donde ofrecería clases personales. Sin embargo, consideró que esos proyectos no justificarían una actitud de superioridad frente a otras personas.

La exparticipante de realities también se refirió al pódcast que Diego Chávarri y Gabriela Herrera impulsaban juntos. Según su opinión, la controversia alrededor de la pareja podría afectar el interés del público en ese espacio digital. “La poca gente que veía su pódcast, ya después de lo que ha hecho, olvídate, no lo va a ver nadie”, sostuvo.

Así fue la llegada de Pati Lorena al reality: gritos, risas y frases que ya son virales. Captura: La Granja Vip.

El consejo a Gabriela Herrera y las críticas a la relación

Lorena explicó que sus comentarios sobre Gabriela Herrera no buscaban atacarla, sino advertirle sobre una relación que, desde su perspectiva, no le convenía. La figura televisiva insistió en que siempre había destacado las cualidades de la joven, aunque no entendía por qué ella estaba molesta con sus declaraciones.

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“Yo siempre he dicho que ella es una chica talentosa, guapa y creo que esta relación a ninguno de los dos les ha sumado”, señaló. Para Pati Lorena, el inicio del romance entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri estuvo rodeado de situaciones que generaron polémica entre quienes seguían su participación en un reality.

La entrevistada recordó que, según lo que vio durante la convivencia, Diego Chávarri ingresó al programa cuando todavía mantenía una relación con Thalía Bentin. Luego, aseguró que comenzaron los acercamientos entre él y Gabriela Herrera, algo que habría despertado comentarios entre los participantes y espectadores.

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Pati Lorena relató que la noticia sobre el vínculo entre ambos empezó a tomar fuerza luego de que una avioneta sobrevolara el lugar donde se grababa el reality. Según contó, el mensaje alertaba sobre una supuesta cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, mientras se mencionaba a Thalía Bentin.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri se pronuncian en un micrófono de estudio sobre los comunicados emitidos respecto a su relación sentimental. La bailarina señala que en toda relación ocurren discusiones y reconoce que debieron conversar antes de publicar su comunicado.

Los comunicados que anunciaron el final del romance

Uno de los momentos que más llamó la atención de Magaly Medina y Pati Lorena fue la diferencia entre los comunicados que Gabriela Herrera y Diego Chávarri publicaron para confirmar su ruptura. Para ambas, los mensajes reflejaron estilos completamente distintos al hablar del final de la relación.

Gabriela Herrera escribió: “Quiero compartir con ustedes que Diego y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una etapa muy bonita de nuestras vidas, llena de momentos especiales, aprendizajes y recuerdos que siempre guardaremos con cariño. Agradecemos de corazón a todas las personas que nos acompañaron y brindaron su apoyo. Les pedimos respeto y comprensión en este momento. Con cariño, Gabriela Herrera”.

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Pati consideró que el texto de Gabriela Herrera fue conciliador y respetuoso. “Ella fue mucho más conciliadora”, comentó, mientras Magaly Medina señalaba que la bailarina se mostró romántica incluso en el momento de comunicar la separación.

Gabriela Herrera comunica la finalización de su relación sentimental con Diego Chávarri a través de un mensaje en redes sociales.

En cambio, Diego Chávarri publicó: “He decidido poner fin a mi relación con la señorita Gabriela Herrera. Los motivos prefiero reservármelos. Quiero agradecer a cada una de las personas que me mostraron su cariño durante estos meses”.

Para ambas, la diferencia entre las publicaciones fue evidente. La entrevistada opinó que el comunicado de Diego Chávarri transmitía una postura más distante y que Gabriela Herrera terminó hablando por los dos al agradecer a las personas que acompañaron su relación.

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Diego Chávarri anuncia mediante una publicación en redes sociales el término de su relación sentimental con Gabriela Herrera.

Magaly Medina y Pati Lorena alertan a Gabriela Herrera

Pati fue especialmente crítica con Diego Chávarri y lo calificó de “patán” y “malcriado”, siempre desde su percepción de lo que observó durante la convivencia y en las apariciones públicas de la expareja. “Todo bien, que tengas tu trabajo, que remes, que hagas tu pódcast, haz lo que quieras hacer, pero no seas patán. No seas malcriado con tu enamorada”, expresó.

Magaly Medina, por su parte, opinó que una persona debe revisar la manera en que se relaciona con los demás. También planteó que Gabriela Herrera, como adulta, debe tomar sus propias decisiones respecto de su vida sentimental.

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