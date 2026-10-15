Perú Deportes

Antonio Rizola expresó su preocupación por el distanciamiento entre los clubes y la selección peruana: “No puede ser menos importante”

El entrenador del combinado peruano hizo alusión a que los fanatismos llevan a los hinchas a privilegiar sus instituciones por encima del representativo nacional a causa de las rivalidades

El técnico de la 'bicolor' se sinceró sobre las diferencias entre instituciones - Crédito: Mate Galáctico.
Guardar

La convivencia entre los clubes y la selección peruana de vóley volvió a quedar bajo análisis antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Antonio Rizola expresó su preocupación por las diferencias que percibe entre el respaldo a las instituciones y el apoyo al combinado nacional, en un contexto marcado por rivalidades entre aficiones y debates sobre las convocatorias.

El entrenador brasileño, quien dirige a la selección mayor y supervisa las categorías formativas, consideró que la atención hacia los clubes no debe desplazar la importancia del representativo peruano.

PUBLICIDAD

“Con todo el respeto, lo que veo es que existe una preocupación muy grande con el club, pero la selección no puede ser menos importante”, manifestó Rizola en diálogo con ‘Mate Galáctico’.

El técnico no mencionó a una institución en particular, aunque sus palabras se dan en medio de un escenario donde la relación entre la Federación Peruana de Vóley (FPV) y algunos clubes ha sido motivo de discusión. Las diferencias suelen girar alrededor de la disponibilidad de las deportistas, los calendarios de preparación y los llamados a los equipos nacionales.

Antonio Rizola apuntó contra la deterioro de la relación entre los hinchas y la selección peruana a causa de los fanatismos por los clubes.
Antonio Rizola apuntó contra la deterioro de la relación entre los hinchas y la selección peruana a causa de los fanatismos por los clubes. Crédito: Mate Galáctico.

Rizola pidió que los aficionados separen las rivalidades del torneo local de la representación internacional. Para el entrenador, el criterio de las convocatorias responde al rendimiento, la proyección y las necesidades de cada proceso, sin tomar en cuenta el club de procedencia de una voleibolista.

PUBLICIDAD

“Al ser hincha no se puede estar en contra de la selección por una jugadora que no es de tu club. Yo al convocar no miro el club. Convoco por calidad técnica y proyección”, sostuvo.

El brasileño agregó que las decisiones de un comando técnico pueden generar desacuerdo, pero recalcó que debe trabajar bajo su propia evaluación deportiva. “Esto es difícil, pero tengo que trabajar con lo que creo, no con lo que las personas quieren que haga”, afirmó.

En ese sentido, destacó la actitud que observó en las selecciones formativas durante el reciente Sudamericano Sub 19, disputado en Maracaibo, Venezuela. Rizola recordó una frase de Camila Monge después del encuentro ante Brasil, que Perú ganó en semifinales para obtener el boleto al Mundial de 2027.

Tras una infartante victoria en 5 sets, Camila Monge, capitana de la selección peruana de voleibol Sub-19, comparte sus emociones. Perú clasifica a la final del Sudamericano y asegura su cupo en el Mundial.

La atacante afirmó que los peruanos no se rinden, una idea que el técnico relacionó con la identidad competitiva que busca consolidar. “Perú tiene mucha proyección”, remarcó Rizola al destacar el carácter de las jugadoras en los momentos de exigencia.

La meta de Rizola con la selección peruana

Rizola señaló que su propósito es devolver a Perú a los principales escenarios internacionales. El técnico reconoció que el objetivo requiere continuidad en los procesos, coordinación con los clubes y tiempo de trabajo con las voleibolistas desde las divisiones menores.

La meta que tengo es poner a Perú dentro de los principales equipos del mundo. Difícilmente hoy, pero creo que Perú puede llegar a una Olimpiada dependiendo de la continuidad y del proceso”, declaró.

La selección mayor viene de quedar fuera de la disputa por la clasificación al Mundial en el último Campeonato Sudamericano. El resultado reflejó la distancia que todavía existe frente a selecciones con mayor regularidad en el circuito internacional, aunque Rizola planteó que la evolución debe construirse desde una planificación sostenida.

La selección peruana cayó en su cuarto encuentro en el certamen continental y la capitana expresó el deseo del equipo de cerrar la participación con una victoria sobre Chile. Crédito: Instagram Elpoli.pe.

Las categorías menores, en cambio, dejaron señales de progreso durante 2026. Perú tuvo una actuación competitiva en el Mundial Sub 17 y, semanas después, el equipo Sub 19 alcanzó la final del Sudamericano tras superar a Brasil en una definición de cinco sets.

La medalla de plata en Maracaibo y la clasificación mundialista reforzaron la decisión de la FPV de incorporar a Perú Sub 19 como equipo invitado en la Liga Peruana de Vóley. El plantel reunirá a jugadoras Sub 17 y Sub 19 que tendrán la posibilidad de competir con mayor frecuencia ante clubes de la máxima categoría.

Temas Relacionados

Antonio RizolaSelección peruana de vóleyLiga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú domina el ajedrez en los Juegos Suramericanos 2026 con siete medallas de Ingrid Aliaga

La Maestra Internacional obtuvo cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce en Santa Fe, Argentina. Tres de sus títulos fueron individuales y los otros resultados llegaron en competencias por equipos, en una actuación que colocó a Perú en el primer lugar del torneo de ajedrez.

Perú domina el ajedrez en los Juegos Suramericanos 2026 con siete medallas de Ingrid Aliaga

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El calendario futbolístico reúne cruces de torneos europeos y sudamericanos, además de una fecha con posible participación de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Estos son los árbitros designados por la CONAR para los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tras una fecha 11 marcada por polémicas con el VAR y reclamos de varios clubes, el campeonato peruano retoma la actividad con nueve encuentros que pueden mover por completo la tabla del segundo torneo del año

Estos son los árbitros designados por la CONAR para los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Antonio Rizola explicó que ausencia de Fernanda Pinto en el Sudamericano Sub 19 de Vóley se debió a un “teléfono malogrado”

El entrenador de la selección mayor atribuyó a la falta de comunicación entre las partes la razón principal de la desconvocatoria de la punta de la Universidad San Martín, quien ya retomó la competencia con el combinado nacional de cara a su participación en la Liga Peruana de Vóley

Antonio Rizola explicó que ausencia de Fernanda Pinto en el Sudamericano Sub 19 de Vóley se debió a un “teléfono malogrado”

“Que nos agarren con buena viada y la cosa cambia”: Nolberto Solano ante la posibilidad de un Perú vs Pakistán en el futuro

El ‘Maestrito’ considera que aún no es el momento adecuado para que ambas selecciones midan fuerzas. “Estamos en buen camino, pero todavía no me lleven ni eleven a ese nivel”, declaró

“Que nos agarren con buena viada y la cosa cambia”: Nolberto Solano ante la posibilidad de un Perú vs Pakistán en el futuro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Francis Allison afirma que no tiene dinero para impugnar actas electorales: “Esperamos que el JNE haga una chamba pulcra”

Francis Allison afirma que no tiene dinero para impugnar actas electorales: “Esperamos que el JNE haga una chamba pulcra”

Francis Allison sobre López Aliaga: “De ninguna manera voy a chambear (con él), somos como el agua y el aceite”

Ministro de Educación presentará denuncia penal por presunto abuso sexual grupal contra alumna en Piura: “Aunque sean menores”

Keiko Fujimori reconoce el avance de la criminalidad, pese a su estrategia: “Es una realidad”

Álvaro Vargas Llosa agradece a Keiko Fujimori por su nombramiento como embajador en EE.UU.: “Asumo el compromiso”

ENTRETENIMIENTO

Ric La Torre y Luciana Roy son nominados a los Premios PRODU 2026 como mejores presentadores de streaming

Ric La Torre y Luciana Roy son nominados a los Premios PRODU 2026 como mejores presentadores de streaming

Diego y Gabriela se reconcilian dos días después de anunciar rompimiento: “Con Onelia Molina hacía lo mismo”, dice Rodrigo González

Hijo de María Pía Copello reaparece y muestra como quedó su automóvil tras aparatoso accidente en Caminos del Inca

Pamela López responde a Pamela Franco luego de ser denunciada por violencia psicológica: “Ella se burló de mi dolor”

Laura Bozzo reapareció y envió mensaje a sus seguidores tras ser hospitalizada: “Espero verlos muy pronto a todos”

DEPORTES

Perú domina el ajedrez en los Juegos Suramericanos 2026 con siete medallas de Ingrid Aliaga

Perú domina el ajedrez en los Juegos Suramericanos 2026 con siete medallas de Ingrid Aliaga

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Estos son los árbitros designados por la CONAR para los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Antonio Rizola explicó que ausencia de Fernanda Pinto en el Sudamericano Sub 19 de Vóley se debió a un “teléfono malogrado”

“Que nos agarren con buena viada y la cosa cambia”: Nolberto Solano ante la posibilidad de un Perú vs Pakistán en el futuro