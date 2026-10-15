Antonio Rizola expresó su preocupación por el distanciamiento entre los clubes y la selección peruana: “No puede ser menos importante”

El técnico de la 'bicolor' se sinceró sobre las diferencias entre instituciones - Crédito: Mate Galáctico.

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La convivencia entre los clubes y la selección peruana de vóley volvió a quedar bajo análisis antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Antonio Rizola expresó su preocupación por las diferencias que percibe entre el respaldo a las instituciones y el apoyo al combinado nacional, en un contexto marcado por rivalidades entre aficiones y debates sobre las convocatorias.

El entrenador brasileño, quien dirige a la selección mayor y supervisa las categorías formativas, consideró que la atención hacia los clubes no debe desplazar la importancia del representativo peruano.

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“Con todo el respeto, lo que veo es que existe una preocupación muy grande con el club, pero la selección no puede ser menos importante”, manifestó Rizola en diálogo con ‘Mate Galáctico’.

El técnico no mencionó a una institución en particular, aunque sus palabras se dan en medio de un escenario donde la relación entre la Federación Peruana de Vóley (FPV) y algunos clubes ha sido motivo de discusión. Las diferencias suelen girar alrededor de la disponibilidad de las deportistas, los calendarios de preparación y los llamados a los equipos nacionales.

Antonio Rizola apuntó contra la deterioro de la relación entre los hinchas y la selección peruana a causa de los fanatismos por los clubes. Crédito: Mate Galáctico.

Rizola pidió que los aficionados separen las rivalidades del torneo local de la representación internacional. Para el entrenador, el criterio de las convocatorias responde al rendimiento, la proyección y las necesidades de cada proceso, sin tomar en cuenta el club de procedencia de una voleibolista.

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“Al ser hincha no se puede estar en contra de la selección por una jugadora que no es de tu club. Yo al convocar no miro el club. Convoco por calidad técnica y proyección”, sostuvo.

El brasileño agregó que las decisiones de un comando técnico pueden generar desacuerdo, pero recalcó que debe trabajar bajo su propia evaluación deportiva. “Esto es difícil, pero tengo que trabajar con lo que creo, no con lo que las personas quieren que haga”, afirmó.

En ese sentido, destacó la actitud que observó en las selecciones formativas durante el reciente Sudamericano Sub 19, disputado en Maracaibo, Venezuela. Rizola recordó una frase de Camila Monge después del encuentro ante Brasil, que Perú ganó en semifinales para obtener el boleto al Mundial de 2027.

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Tras una infartante victoria en 5 sets, Camila Monge, capitana de la selección peruana de voleibol Sub-19, comparte sus emociones. Perú clasifica a la final del Sudamericano y asegura su cupo en el Mundial.

La atacante afirmó que los peruanos no se rinden, una idea que el técnico relacionó con la identidad competitiva que busca consolidar. “Perú tiene mucha proyección”, remarcó Rizola al destacar el carácter de las jugadoras en los momentos de exigencia.

La meta de Rizola con la selección peruana

Rizola señaló que su propósito es devolver a Perú a los principales escenarios internacionales. El técnico reconoció que el objetivo requiere continuidad en los procesos, coordinación con los clubes y tiempo de trabajo con las voleibolistas desde las divisiones menores.

“La meta que tengo es poner a Perú dentro de los principales equipos del mundo. Difícilmente hoy, pero creo que Perú puede llegar a una Olimpiada dependiendo de la continuidad y del proceso”, declaró.

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La selección mayor viene de quedar fuera de la disputa por la clasificación al Mundial en el último Campeonato Sudamericano. El resultado reflejó la distancia que todavía existe frente a selecciones con mayor regularidad en el circuito internacional, aunque Rizola planteó que la evolución debe construirse desde una planificación sostenida.

La selección peruana cayó en su cuarto encuentro en el certamen continental y la capitana expresó el deseo del equipo de cerrar la participación con una victoria sobre Chile. Crédito: Instagram Elpoli.pe.

Las categorías menores, en cambio, dejaron señales de progreso durante 2026. Perú tuvo una actuación competitiva en el Mundial Sub 17 y, semanas después, el equipo Sub 19 alcanzó la final del Sudamericano tras superar a Brasil en una definición de cinco sets.

La medalla de plata en Maracaibo y la clasificación mundialista reforzaron la decisión de la FPV de incorporar a Perú Sub 19 como equipo invitado en la Liga Peruana de Vóley. El plantel reunirá a jugadoras Sub 17 y Sub 19 que tendrán la posibilidad de competir con mayor frecuencia ante clubes de la máxima categoría.

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