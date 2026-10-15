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Perú domina el ajedrez en los Juegos Suramericanos 2026 con siete medallas de Ingrid Aliaga

La Maestra Internacional obtuvo cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce en Santa Fe, Argentina. Tres de sus títulos fueron individuales y los otros resultados llegaron en competencias por equipos, en una actuación que colocó a Perú en el primer lugar del torneo de ajedrez.

Una mujer sonriente viste ropa deportiva con medallas al cuello y sostiene un peluche y más medallas frente a un panel publicitario azul
La ajedrecista peruana Ingrid Aliaga exhibe las siete medallas obtenidas durante las competencias de ajedrez en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
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La ajedrecista peruana Ingrid Aliaga Fernández cerró los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con siete medallas: cuatro de oro, una de plata y dos de bronce. El resultado la convirtió en una de las principales figuras de la representación nacional en esta disciplina.

Del total conseguido por la Maestra Internacional, tres medallas de oro correspondieron a pruebas individuales. Las otras cuatro llegaron en competencias por equipos: un oro, una plata y dos bronces. Junto con Marco Delgado, el otro representante peruano, Aliaga contribuyó al balance que ubicó a Perú en el primer lugar de la competencia de ajedrez.

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Los Juegos Suramericanos se desarrollaron del 12 al 26 de septiembre en la provincia argentina de Santa Fe. En ajedrez participaron representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Las competencias incluyeron pruebas rápidas y blitz tanto en formato tradicional como en Freestyle o Chess960.

Qué es el ajedrez Freestyle que se jugó en Santa Fe

El Chess960 introduce una diferencia importante frente al ajedrez convencional: las piezas de la primera fila comienzan la partida en una disposición distinta, dentro de un conjunto de 960 posiciones posibles. La variante busca reducir la importancia de la preparación de aperturas y obliga a los jugadores a resolver posiciones menos familiares desde los primeros movimientos.

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Una mujer joven con chaqueta azul observa fijamente las piezas de madera sobre un tablero de ajedrez junto a un reloj digital
La ajedrecista peruana Ingrid Aliaga observa el tablero durante una partida en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

En Santa Fe también se disputaron pruebas rápidas y blitz. Las partidas rápidas se jugaron con un ritmo de 10 minutos más cinco segundos de incremento por jugada, mientras que en blitz el tiempo fue de tres minutos más dos segundos de incremento.

El ajedrez tuvo en Santa Fe su segunda aparición dentro de los Juegos Suramericanos, luego de su presencia en Asunción 2022.

Más de dos décadas representando al Perú

La actuación en Argentina suma un nuevo capítulo a una carrera internacional que comenzó cuando Aliaga todavía competía en categorías escolares.

En 2003 obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de la Juventud de Bogotá, en la categoría sub-12. Un año después representó al Perú en la Olimpiada Mundial de Ajedrez de Calvià, España, y en 2006 ganó el Panamericano Juvenil sub-16 disputado en Cuenca, Ecuador.

Una mujer con camiseta roja sostiene varias medallas de oro y plata frente a un panel con la inscripción XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La ajedrecista peruana Ingrid Aliaga Fernández exhibe las medallas obtenidas durante los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Aliaga posee el título de Maestra Internacional femenina (WIM) y ha representado al país en distintas ediciones de las Olimpiadas de Ajedrez. También ha sumado títulos nacionales y continentales a lo largo de su trayectoria.

Su vínculo con el ajedrez también se ha extendido al ámbito educativo. En el año 2020 participó en la estrategia Aprendo en Casa, impulsada por el Ministerio de Educación durante la pandemia, mediante clases virtuales de ajedrez que superaron las 500 mil reproducciones y acercaron esta disciplina a estudiantes de distintas regiones del país.

Además de su carrera deportiva, Aliaga es economista y ha culminado estudios de maestría en Gestión Pública.

Las siete preseas obtenidas en Santa Fe se suman ahora a una trayectoria de más de dos décadas en competencias nacionales e internacionales, con cuatro nuevos oros como principal saldo de su participación en los Juegos Suramericanos 2026.

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