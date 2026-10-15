Magaly Medina arremete contra ‘América Hoy’ por prohibición al ‘Loco’ Wagner: “Qué limitados”

Christian ‘Loco’ Wagner reveló que le recomendaron no mencionar ‘pódcast’, ‘Ethel’ y ‘Giselo’ durante su participación en América Hoy | Magaly TV: La Firme

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Magaly Medina cuestionó las supuestas restricciones que Christian “Loco” Wagner habría recibido antes de participar en América Hoy. La conductora reaccionó a la anécdota contada por el conductor ‘Yaco y el Loco’, quien aseguró que un productor del programa le pidió moderar sus comentarios y evitar mencionar tres términos durante su intervención en vivo: “pódcast”, “Ethel” y “Giselo”.

Según relató Wagner, aceptó la recomendación porque conoce al integrante de la producción que le transmitió las indicaciones. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Janet Barboza le preguntó en pleno programa por el proyecto digital que comparte con Yaco Eskenazi. El músico aprovechó entonces para responder con una broma: “Amiga, esa palabra está prohibida”.

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El episodio ocurrió durante la visita de Bareto a América Hoy el 8 de septiembre, cuando la agrupación acudió al set para conversar sobre sus actividades musicales y sus próximos proyectos. Wagner explicó después que la producción le había pedido evitar expresiones subidas de tono, pero también le habría enumerado palabras que no debía mencionar por su vínculo con episodios previos y figuras relacionadas con el espacio televisivo.

Loco Wagner hace ácida broma a Janet Barboza por los podcasts: “No se puede mencionar esa palabra”. América Hoy.

La broma de Wagner frente a Janet Barboza

Christian Wagner recordó que el intercambio comenzó cuando Janet Barboza y Rebeca Escribens bromearon con él por el tiempo que había pasado desde su último encuentro. Contó que quiso responder con una referencia a la edad de las conductoras y mencionó Risas y salsas, en alusión al recordado programa de televisión.

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“Toda la broma de Jannet y de Rebeca Escribens, que además son de mi promoción ambas. No, Jannet es más vieja, ¿no? Cuando Janet me dice: ‘Oye, Loquito, hace cuánto tiempo no nos vemos. ¿Tú te acuerdas?’, me dice, ‘la última vez que nos vimos’. Y yo les quise gastar una broma, eh, y que aluda a su edad y le dije: ‘Sí, en Risas y salsas’”, relató.

Después de ese momento, Wagner aseguró que un productor se le acercó con una advertencia antes de que saliera al aire. Según su versión, el integrante del equipo conocía su estilo y buscaba evitar que hiciera comentarios que pudieran resultar incómodos durante la entrevista.

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Durante la grabación de un programa en vivo frente a un público, Loco Wagner relata su experiencia tras ser invitado al programa de televisión América Hoy. El locutor explica las restricciones que le impuso la producción del espacio televisivo antes de ingresar al foro.

“El productor a quien conozco me dijo: ‘Mira, por favor, no digas lisuras y hay tres palabras que no puedes decir. ‘Podcast’ es una, la siguiente palabra es ‘Ethel’, la tercera ‘Giselo’”, afirmó. La indicación lo sorprendió, especialmente porque las palabras mencionadas aludían a Ethel Pozo, a Edson Dávila —conocido como Giselo— y al contenido digital que Wagner realiza con Yaco Eskenazi.

La situación se volvió parte de la conversación cuando Janet Barboza se refirió justamente al pódcast del artista. “Oye, ¿qué tal les va en su pódcast a ti y a Yaco?”, le preguntó la conductora, según recordó Wagner. La respuesta del también productor fue inmediata: “Amiga, esa palabra está prohibida”.

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Barboza tomó el comentario con humor y le aclaró que ya no existía ninguna limitación. “Me encanta, está buenazo. Ahora, Loquito, sí se puede, claro que sí”, señaló. Wagner reaccionó con un breve “¿Ah, sí?”, mientras que la conductora cerró el intercambio con una frase en tono distendido: “No seas pinche globo”.

El Loco Wagner recordó en tono de broma la vez que Janet Barboza impidió a Suheyn Cipriani promocionar su pódcast en América Hoy. El músico reaccionó cuando la conductora dijo que quería asistir a su espacio digital. TikTok

Magaly Medina criticó la supuesta prohibición

Magaly Medina se refirió a la anécdota y cuestionó la idea de que un programa pueda impedir que sus invitados nombren a determinadas personas o proyectos. Para la conductora, silenciar esas referencias no cambia el hecho de que Ethel Pozo, Giselo y el pódcast de Wagner y Eskenazi continúen siendo reconocidos por el público.

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“Pero qué limitados, ¿no? Qué limitados aquellos productores que piensan que sin decir el nombre no existen esas personas. Y no es así, es como tapar el sol con una mano, con un dedo. El sol seguirá existiendo por más que tú intentes que no”, expresó Medina.

La presentadora sostuvo que Ethel Pozo continuará vinculada al pódcast en el que participa y que Edson Dávila seguirá siendo identificado por el sobrenombre de Giselo, más allá de cualquier indicación interna. “Giselo seguirá la gente llamándolo Giselo, así lo quieran o no, así lo pongan por decreto supremo. No hay nadie que les vaya a obedecer”, añadió.

Medina también consideró que Wagner optó por respetar la recomendación debido a la relación cordial que mantiene con el productor que le habló antes de la entrevista. Según su lectura, el ‘Loco’ fue prudente porque Bareto tenía previsto cerrar su participación con una presentación musical.

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“El Loco, porque era gentil, le estaban dando la oportunidad de que con su grupo cantara al finalizar el programa. Entonces, él quiso ser educado”, sostuvo la conductora. No obstante, remarcó que Wagner puede ser imprevisible cuando se siente incómodo o se deja llevar por el momento.

“Porque el Loco cuando también se arrebata, él no sigue indicaciones, él no sigue directivas, él no sigue guión y es bien intenso y puede decir cosas que de repente ofendan a mucha gente”, comentó Medina. La presentadora incluso recordó que, durante una entrevista previa con el músico, debió retirar algunos extractos porque podían causarle problemas.

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