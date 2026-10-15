Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 15 de octubre de 2026

El IGP reportó un nuevo movimiento telúrico en Lima la madrugada de este jueves, en un año marcado por la constante dinámica tectónica derivada de la subducción de la placa de Nazca

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo continuo de los sismos que ocurren en el territorio nacional a través de su red de estaciones distribuidas en todo el país. Los informes del Centro Sismológico Nacional (Censis) precisan la fecha y hora local, la magnitud, la profundidad focal, las coordenadas y la ubicación referencial de cada epicentro, además de la intensidad percibida por la población en las zonas cercanas al movimiento.

Los sismos registrados en Perú responden principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, un fenómeno que ubica al país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. A esta dinámica se suma la presencia de fallas geológicas activas en distintas zonas del territorio. Ante cualquier evento sísmico, la población debe consultar las comunicaciones oficiales del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las autoridades de cada jurisdicción, además de poner en práctica los planes de emergencia y las rutas de evacuación previamente establecidas.

Sismo en Lima se produjo con epicentro en Chosica. Según el IGP el sismo fue de intensidad ligera y no produjo daños en infraestructura
Sismo en Lima se produjo con epicentro en Chosica. Según el IGP el sismo fue de intensidad ligera y no produjo daños en infraestructura (Imagen Ilustrativa Infobae)
11:16 hsHoy

El Cinturón de Fuego del Pacífico y su influencia en la sismicidad peruana

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra cerca del 80% de la actividad sísmica mundial y que atraviesa buena parte de la costa occidental de América, Asia y Oceanía. Esta ubicación geográfica explica la frecuencia constante de movimientos telúricos que experimenta el país a lo largo del año, un fenómeno que los especialistas del IGP describen como parte de la dinámica natural del territorio y no como un indicio de eventos extraordinarios inminentes.

La condición sísmica del país fue puesta a prueba el 13 de octubre durante el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, un ejercicio preventivo en el que se planteó un escenario de magnitud 8,8 con epicentro frente al Callao. El movimiento, de carácter simulado, no correspondió a un terremoto real, pero sirvió para evaluar los protocolos de respuesta ante un eventual sismo de gran magnitud con epicentro en la costa central.

Infografía explicativa con esquemas de la subducción de placas tectónicas, el Cinturón de Fuego del Pacífico y la formación de los Andes.
Una infografía explica cómo la subducción de la Placa de Nazca bajo la Sudamericana causa los frecuentes sismos y la formación de los Andes en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
11:13 hsHoy

La subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, origen de los temblores

El origen físico de los sismos en territorio peruano se encuentra en el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Este fenómeno geológico, que consiste en el desplazamiento de una placa tectónica debajo de otra, genera una acumulación de energía que se libera de manera periódica en forma de movimientos sísmicos a lo largo de toda la franja costera del país.

A esta dinámica de fondo se suma, en algunas regiones del interior, la presencia de fallas geológicas activas, en particular en la cordillera andina y la selva central. El IGP explicó que esta combinación de factores explica por qué ciertas zonas del país concentran una actividad sísmica más intensa que otras, incluso sin relación directa con el límite de placas en el océano Pacífico.

Mapa de relieve de América y océanos adyacentes, con líneas rojas y flechas que señalan las placas del Pacífico, Cocos, Caribe, Nazca, Sudamericana y Scotia.
Un mapa de relieve muestra las principales placas tectónicas de América, sus límites demarcados con líneas rojas y las direcciones de su movimiento con flechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:11 hsHoy

Cómo clasifica el IGP las alertas sísmicas según su magnitud

El Centro Sismológico Nacional utiliza un sistema de tres colores para categorizar los sismos según su magnitud, lo que permite a la población y a las autoridades dimensionar con rapidez el posible impacto de un evento registrado en el país.

  • Alerta verde: sismos de magnitud menor a 4,4.
  • Alerta amarilla: movimientos con magnitud entre 4,5 y 6,0.
  • Alerta roja: terremotos de magnitud superior a 6,1.

A este sistema se suma la escala de Mercalli Modificada, que mide la intensidad percibida por la población y los daños ocasionados en la superficie, con grados que van del I al XII. La intensidad depende de factores como la profundidad focal, la distancia al epicentro y el tipo de suelo, por lo que un sismo de magnitud baja puede sentirse con mayor fuerza en una zona específica según sus condiciones geológicas locales.

Infografía con mapas del sur del Perú, diagramas de subducción de placas tectónicas y textos explicativos sobre el riesgo sísmico.
Una infografía detalla las zonas de acoplamiento sísmico y las fallas tectónicas identificadas por el IGP y el Ingemmet en el sur del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:01 hsHoy

Qué zonas de Perú concentran mayor actividad sísmica en lo que va de 2026

Los reportes del IGP identifican a Ica, Arequipa y Lima como las regiones con mayor frecuencia de movimientos telúricos durante el presente año, seguidas por Junín, Ucayali y Pasco. Julio se mantiene como el mes de mayor actividad sísmica registrada en 2026, con 115 eventos reportados en todo el territorio nacional.

  • Arequipa concentró el mayor número de sismos durante julio, con 20 eventos.
  • Junín reportó 18 movimientos en el mismo mes.
  • Ica sumó 17 sismos, seguida por Lima con 12.
  • Huánuco, Cusco, Loreto, Moquegua y Pasco registraron entre cuatro y seis eventos cada una.

Entre los sismos de mayor magnitud del año destaca el ocurrido el 1 de abril en la región San Martín, con una magnitud de 5,9 y una profundidad superior a los 100 kilómetros, lo que redujo sus efectos en superficie. En mayo, un sismo de magnitud 6,1 con epicentro en Ica dejó una persona fallecida y varios heridos, además de daños materiales en viviendas de la zona.

Vista aérea de una ciudad de casas con techos de teja, montañas verdes al fondo, un río y círculos rojos concéntricos sobre las colinas.
Una representación con ondas concéntricas señala el epicentro de un sismo a las afueras de una ciudad andina peruana rodeada de montañas y un río. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:50 hsHoy

Recomendaciones del Indeci ante la ocurrencia de un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) mantiene vigente un conjunto de recomendaciones dirigidas a la población para actuar antes, durante y después de un movimiento sísmico. El organismo insiste en que la preparación previa reduce de forma significativa los riesgos durante una emergencia de este tipo.

Antes de un sismo, el Indeci recomienda:

  • Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda y del centro de trabajo.
  • Mantener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y medicamentos básicos.
  • Participar en los simulacros programados en la comunidad o el distrito.
  • Definir un punto de encuentro familiar en caso de evacuación.

Durante el movimiento, la entidad aconseja mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, evitar el uso de ascensores y priorizar los mensajes de texto frente a las llamadas telefónicas, debido a la saturación habitual de las líneas. Las cuatro reglas básicas para una evacuación ordenada son no gritar, no correr, no empujar y no regresar al inmueble.

Identificando las zonas seguras. La imagen muestra qué lugar es la zona clave para poder permanecer ante un sismo de gran magnitud
Identificando las zonas seguras. La imagen muestra qué lugar es la zona clave para poder permanecer ante un sismo de gran magnitud (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:41 hsHoy

Qué hacer después de un sismo

Una vez finalizado el movimiento, el Indeci recomienda dirigirse a las zonas de seguridad externas previamente identificadas y permanecer alejado de estructuras que presenten daños visibles, como grietas o desprendimientos. En el caso de las localidades cercanas al litoral, la institución recuerda que un sismo de fuerte intensidad puede representar riesgo de tsunami.

  • Verificar posibles fugas de gas antes de encender luces o aparatos eléctricos.
  • Comunicarse con los números de emergencia: bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y SAMU 106.
  • Mantenerse atento a las réplicas posteriores al evento principal.
  • Alejarse de la costa si existe alerta de maremoto, hasta que las autoridades confirmen que no hay riesgo.
Mochila roja abierta sobre una mesa junto a botellas de agua, linternas, radios, botiquines de primeros auxilios, alimentos, pilas y documentos.
Una mochila de emergencia reúne agua embotellada, botiquines, linternas, radio y alimentos para garantizar el suministro básico durante un desastre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP continúa con el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país a través de su red de estaciones distribuidas en el territorio nacional, cuyos reportes incluyen la magnitud, la profundidad focal y la ubicación referencial de cada epicentro registrado.

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