Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 15 de octubre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo continuo de los sismos que ocurren en el territorio nacional a través de su red de estaciones distribuidas en todo el país. Los informes del Centro Sismológico Nacional (Censis) precisan la fecha y hora local, la magnitud, la profundidad focal, las coordenadas y la ubicación referencial de cada epicentro, además de la intensidad percibida por la población en las zonas cercanas al movimiento.

Los sismos registrados en Perú responden principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, un fenómeno que ubica al país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. A esta dinámica se suma la presencia de fallas geológicas activas en distintas zonas del territorio. Ante cualquier evento sísmico, la población debe consultar las comunicaciones oficiales del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las autoridades de cada jurisdicción, además de poner en práctica los planes de emergencia y las rutas de evacuación previamente establecidas.