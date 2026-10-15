Diego y Gabriela se reconcilian dos días después de anunciar rompimiento: “Con Onelia Molina hacía lo mismo”, dice Rodrigo González

Diego Chávarri y Gabriela Herrera se reconcilian dos días después de anunciar fin de su relación

Guardar

Diego Chávarri y Gabriela Herrera se reconciliaron dos días después de anunciar el fin de su relación. La pareja, que hizo pública su ruptura a través de comunicados en redes sociales, confirmó luego que continúa junta y atribuyó el episodio a una discusión que se trasladó apresuradamente al ámbito digital.

La bailarina y el exfutbolista habían anunciado el término de su romance el 10 de octubre, apenas dos meses después de oficializarlo. Gabriela habló de una decisión tomada en conjunto, mientras que Diego señaló que él había decidido terminar la relación. La diferencia entre ambos comunicados generó comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

Dos días después, el escenario cambió. El exfutbolista se refirió a Gabriela Herrera como su pareja durante su pódcast, mientras que ella explicó que ambos discutieron por una situación que no le gustó, reaccionaron con molestia y publicaron los comunicados sin conversar primero.

“Puede ser que nos hemos discutido por otra situación. Pasó una… no sé, no me gustó tal cosa y peleamos por eso. ‘¿Sabes qué? Nos revoloteamos, nos arrebatamos, chao, un comunicado’. Bueno, ya lo hizo. Después conversamos y ya está, arreglamos”, señaló Herrera.

La reconciliación generó reacciones en programas de espectáculos. Rodrigo González comparó la dinámica del exfutbolista con episodios que, según recordó, ocurrieron durante su anterior relación con Onelia Molina.

“Recuerda que con Onelia Molina hacían lo mismo. Se dejaban de seguir, borraban las fotos, hacían comunicados. O sea, que esa forma es muy Chávarri”, comentó el conductor.

Rodrigo González recordó episodios de la relación de Diego Chávarri con Onelia Molina al comentar la reconciliación. TikTok.

El comunicado con el que Gabriela Herrera anunció la ruptura

Gabriela Herrera fue la primera en hacer público el fin de la relación. La bailarina publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que presentó la separación como una decisión conversada con Diego Chávarri.

PUBLICIDAD

“Quiero compartir con ustedes que Diego y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una etapa muy bonita de nuestras vidas, llena de momentos especiales, aprendizajes y recuerdos que siempre guardaremos con cariño”, escribió.

En el mismo comunicado, Herrera agradeció a quienes siguieron su historia y solicitó respeto ante la decisión que acababan de hacer pública. “Agradezco de corazón a todas las personas que nos acompañaron y brindaron su apoyo. Les pedimos el respeto y comprensión en este momento, y que nos permitan vivir esta nueva etapa con tranquilidad”, añadió.

El romance entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri comenzó luego de su participación en ‘La Granja VIP’. Ambos mostraron cercanía durante su convivencia en el reality y, tras finalizar el programa, confirmaron que su vínculo había trascendido las cámaras.

PUBLICIDAD

A inicios de agosto de 2026, la pareja hizo pública su relación. Durante las semanas posteriores, compartieron contenido juntos en redes sociales y expusieron varios momentos de su vida en pareja, una dinámica que hizo más visible el anuncio de la ruptura.

La publicación de Gabriela fue interpretada por sus seguidores como un mensaje de despedida definitivo. Sin embargo, la versión difundida por Diego Chávarri tuvo un tono distinto y abrió interrogantes sobre la forma en que ambos habían tomado la decisión.

Gabriela Herrera aclara que continúa su relación con Diego Chávarri luego de haber anunciado públicamente una ruptura sentimental.

El mensaje de Diego Chávarri y las dudas sobre la separación

Diego Chávarri publicó un comunicado más breve que el de Gabriela Herrera. El exfutbolista planteó el término de la relación como una decisión personal y evitó explicar los motivos de su determinación.

PUBLICIDAD

“He decidido poner fin a mi relación con la Srta. Gabriela Herrera. Los motivos prefiero reservármelos. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos mostraron su cariño durante estos meses”, expresó.

El contraste entre los dos mensajes alimentó las preguntas en redes sociales. Mientras Gabriela Herrera sostuvo que ambos decidieron poner fin al romance, Diego Chávarri señaló que él había optado por cerrar el vínculo.

Después de las publicaciones, ambos eliminaron de sus perfiles parte del contenido que compartían juntos. Fotografías y videos vinculados con su relación dejaron de aparecer en sus cuentas, un gesto que para sus seguidores reforzó la idea de una ruptura definitiva.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la reconciliación se confirmó en menos de 48 horas. Durante una transmisión de su pódcast, Diego Chávarri defendió a Gabriela Herrera frente a los comentarios de algunas personas y dejó claro que el romance continuaba.

“Yo entiendo que son seguidores de Gabriela, pero como le digo, en un grupo mío, yo creería que por las personas que están atrás, la clase de personas que están no permitirían que insulten a Gabriela sabiendo que… es mi pareja. Es mi pareja”, manifestó.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera se reconcilian dos días después de anunciar fin de su relación. TikTok

Gabriela Herrera negó que hubiera existido una infidelidad

Tras la confirmación de que seguían juntos, Gabriela Herrera se refirió a las especulaciones sobre una presunta infidelidad. La bailarina negó que ese fuera el motivo del conflicto y pidió que no se construyeran conclusiones sobre una situación que, según su relato, se originó en una discusión de pareja.

PUBLICIDAD

“O sea, ¿por qué especular de que hubo una infidelidad si ni siquiera sabes?”, expresó.

Herrera reconoció que la discusión derivó en una reacción precipitada. Según explicó, ambos optaron por anunciar el término de la relación en redes sociales antes de conversar en privado y resolver sus diferencias.

“Después conversamos y ya está, arreglamos”, afirmó la bailarina al hablar de la reconciliación.

La pareja no detalló cuál fue la situación que generó el desencuentro. Gabriela Herrera se limitó a indicar que algo no le gustó y que, en medio de la molestia, decidieron comunicar la ruptura.

El caso evidenció cómo las decisiones tomadas en redes sociales pueden escalar rápidamente y generar interpretaciones que después resultan difíciles de controlar. Tras los comunicados, usuarios especularon sobre una posible tercera persona y sobre las razones que llevaron a la pareja a dejar de seguirse y borrar publicaciones.

PUBLICIDAD

La bailarina sostuvo que las versiones sobre una infidelidad no tenían sustento. Su explicación buscó cerrar ese capítulo y dejar claro que ambos decidieron continuar con su relación después de conversar.

Rodrigo González recordó la relación de Chávarri con Onelia Molina

Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron la separación y posterior reconciliación de Diego Chávarri y Gabriela Herrera. Ambos cuestionaron que la pareja haya difundido comunicados sobre el fin de su romance sin esperar a resolver la discusión en privado.

“Es un comunicado por arrebatado, porque al día siguiente prácticamente te amistan”, señaló Gigi Mitre. Rodrigo González coincidió en que las parejas pueden tener discusiones, pero sugirió que primero deberían tomar distancia y conversar antes de publicar un anuncio.

PUBLICIDAD

“Lo que tampoco se puede satanizar son las peleas, las discusiones, los desencuentros. Pero entonces tómense, dense una vuelta, tomen un poco de aire, respiren y luego hagan comunicados”, comentó González.

El conductor también recordó la relación pasada de Diego Chávarri con Onelia Molina. “Recuerda que con Onelia Molina hacían lo mismo. Se dejaban de seguir, borraban las fotos, hacían comunicados. O sea, que esa forma es muy Chávarri”, afirmó.

Sus declaraciones corresponden a la opinión de Rodrigo González sobre las relaciones públicas del exfutbolista. Gabriela Herrera y Diego Chávarri no respondieron directamente a ese comentario, aunque la bailarina sí reconoció que debieron conversar antes de anunciar el fin de su romance.

La reconciliación dejó sin efecto los mensajes de ruptura que ambos difundieron el fin de semana. La pareja aseguró que continuará su relación, mientras Gabriela Herrera anticipó que buscarán manejar sus problemas lejos de las redes sociales para evitar que un desacuerdo vuelva a convertirse en un anuncio público.

Rodrigo González recordó episodios de la relación de Diego Chávarri con Onelia Molina al comentar la reconciliación. Willax TV