Ric La Torre y Luciana Roy son nominados a los Premios PRODU 2026 como mejores presentadores de streaming

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Luciana Roy y Ric La Torre fueron anunciados como finalistas de los Premios PRODU 2026 por su trabajo en El Post Show de La Granja VIP Perú. Los conductores peruanos competirán en las categorías de presentación de streaming junto con figuras internacionales como Carolina “Pampita” Ardohain, Zaira Nara, Nati Jota, Andy Kusnetzoff, Grego Rossello, Joaquín “Pollo” Álvarez y Claudio Michaux.

Ambos integran la lista de seleccionados de la décima edición de los Premios PRODU, certamen que distingue a producciones y profesionales de la televisión y las plataformas digitales en Iberoamérica. Las nominaciones reconocen el trabajo que Luciana Roy y Ric La Torre realizaron durante las emisiones digitales vinculadas con el reality de Panamericana Televisión.

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La comunicadora Luciana Roy figura en la categoría Presentadora de streaming, mientras que Ric La Torre competirá como Presentador de streaming. Los dos acompañaron los contenidos digitales de La Granja VIP Perú con comentarios, reacciones y análisis sobre los acontecimientos que se desarrollaban en el programa.

Luciana Roy competirá con Pampita, Zaira Nara y Nati Jota

Luciana Roy fue seleccionada como finalista en la categoría Presentadora de streaming. La conductora peruana comparte nominación con Carolina “Pampita” Ardohain, por Mundo Mundial; Zaira Nara, por Ahora quiero vale 4; y Nati Jota, por Sería Increíble.

La nominación representa un reconocimiento al trabajo que Roy desarrolló en El Post Show, espacio digital que formó parte de la propuesta multiplataforma de La Granja VIP Perú. La conductora acompañó al público después de las emisiones del reality y participó en la conversación generada por los hechos que ocurrían dentro del formato de convivencia.

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Luciana Roy compite en la categoría Presentadora de streaming junto a Pampita, Zaira Nara y Nati Jota.

Roy expresó su emoción luego de conocer que figura entre las finalistas de los Premios PRODU 2026. La presentadora destacó que la noticia representa una recompensa al esfuerzo, la dedicación y la pasión que el equipo puso en cada emisión del proyecto.

“Estoy muy feliz y emocionada. Primero, por la nominación y, por supuesto, por enterarme de que soy finalista en la categoría de Mejor Conductora de Streaming. ¡Solo estar aquí ya es un sueño hecho realidad!”, manifestó Luciana Roy.

La comunicadora también resaltó el alcance que logró el espacio digital y el valor que tuvo para ella haber formado parte del proyecto. “No se imaginan lo motivada, agradecida y feliz que me siento con esta noticia. Es una alegría enorme saber que el trabajo que hicimos está llegando tan lejos y que todo el esfuerzo, la dedicación y la pasión que se le puso a cada programa tienen su recompensa”, añadió.

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Luciana Roy compite en la categoría Presentadora de streaming junto a Pampita, Zaira Nara y Nati Jota.

Ric La Torre es finalista como Presentador de <i>streaming</i>

Ric La Torre competirá en la categoría Presentador de streaming, donde aparece junto a Andy Kusnetzoff, Grego Rossello, Joaquín “Pollo” Álvarez y Claudio Michaux. Su presencia en la lista de finalistas consolida la participación peruana en una de las categorías dedicadas a los formatos digitales.

El comunicador fue parte de El Post Show de La Granja VIP Perú, un espacio que extendió la experiencia del reality más allá de la transmisión tradicional. Junto con Luciana Roy, analizó las situaciones que se desarrollaban en el programa y acompañó la conversación del público en plataformas digitales.

Ric La Torre figura entre los finalistas de Presentador de streaming de los Premios PRODU 2026.

Ric La Torre destacó que la nominación no solo representa un logro personal, sino también un reconocimiento para el equipo que trabajó durante los tres meses que estuvo al aire la propuesta digital de La Granja VIP Perú.

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“Estoy muy feliz y emocionado por ser finalista de los Premios PRODU 2026 por La Granja VIP. Es una alegría y un orgullo enorme que se reconozca el trabajo que hicimos por tres meses, donde pusimos en pausa nuestra vida para darle a la gente lo mejor del primer reality de convivencia del Perú”, señaló.

El conductor también agradeció a las personas que hicieron posible el proyecto y a quienes siguieron los contenidos durante sus semanas de emisión. “Es un logro para todo el equipo que hizo posible esta experiencia y a quienes me acompañan y apoyan siempre. ¡Vamos por más!”, expresó Ric La Torre.

Ric La Torre figura entre los finalistas de Presentador de streaming de los Premios PRODU 2026. (Carlos Diaz/Infobae Perú)

La propuesta digital detrás de ‘La Granja VIP Perú’

La Granja VIP Perú fue transmitida por Panamericana Televisión y desarrolló una estrategia que combinó la televisión abierta con contenidos exclusivos para plataformas digitales. La propuesta incluyó espacios como La Previa, El React y El Post Show, creados para ampliar la experiencia de los televidentes antes, durante y después de cada emisión.

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La presencia de Luciana Roy y Ric La Torre en las transmisiones digitales permitió que el público tuviera un espacio adicional para comentar los momentos más discutidos del reality. Los conductores analizaron las decisiones de los participantes, las tensiones que se generaban en la convivencia y las reacciones que surgían en redes sociales.

El formato apostó por una conexión constante con la audiencia, que podía seguir los contenidos del programa a través de distintas plataformas. De esa manera, el reality no se limitó a la emisión televisiva, sino que mantuvo activa la conversación con segmentos especialmente preparados para el entorno digital.

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Juan Carlos Valderrama, productor del streaming, destacó el trabajo de los equipos involucrados durante las 13 semanas que duró el proyecto. Según explicó, la propuesta buscó conectar con el público más allá de la pantalla de televisión.

“Estas nominaciones ponen en valor el compromiso y la creatividad de nuestro equipo de producción, que durante 13 semanas, de lunes a sábado, desarrolló una propuesta digital para ampliar la experiencia de La Granja VIP y conectar con el público más allá de la pantalla televisiva”, indicó.

El productor también agradeció la distinción, independientemente del resultado final de los Premios PRODU 2026. “Estamos emocionados y agradecidos por este reconocimiento, independientemente del resultado. ¡Gracias totales a todos los que hicieron posible este proyecto!”, sostuvo.

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Luciana Roy y Ric La Torre fueron nominados a los Premios PRODU 2026 por su trabajo en El Post Show de La Granja VIP Perú.