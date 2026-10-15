Perú

Peruanos entre los latinoamericanos más ‘regalones’: Lo hacen cuatro o más veces al año

También se ve una nueva tendencia: el regalo de experiencias en vez de un producto, algo que podría definir también los presentes de las fiestas de diciembre

gente comprando zapatos en Perú
Los peruanos tienen varias fechas en el año para regalar o dar presentes a otros, y las aprovecharían más que el resto de regiones. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán
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Ya los comercios y tiendas grandes se preparan para Navidad, una fecha en que los peruanos regalan más que durante todo el año. Según Bigbox, justamente en Perú la frecuencia con la que se regala resalta por sobre la región.

Según los resultados del primer semestre de 2026 de Bigbox, cerca de 2 de cada 3 (64,5%) de los consumidores peruanos regala cuatro o más veces al año. Esto ubica al Perú como uno de los mercados del estudio con mayor propensión a darle regalos a un ser querido.

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Pero también este estudio revela que el modelo de negocio de la marca está dando frutos y que los peruanos están prefiriendo cada vez más recibir como regalo una experiencia memorable antes que un objeto tradicional. Entre enero y junio se vendieron 15 mil 555 regalos de este tipo en Perú, 40% más que en similar período del 2025.

Flores y desayunos sorpresa se han convertidos en tendencia de regalos para diferentes ocasiones. - Crédito iStock
Flores y desayunos sorpresa se han convertidos en tendencia de regalos para diferentes ocasiones. - Crédito iStock

Estudio muestra a un Perú más regalón

El anuncio de resultados de la marca llega acompañado de un estudio regional de posicionamiento, realizado en mayo entre consumidores de 25 a 54 años de Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay. El estudio ubica a Perú como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para la marca en toda Latinoamérica.

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Según la misma marca que hizo el estudio, esta se ha posicionado tanto en el país como en la región con la mayor tasa de conversión de awareness a uso. En Perú, 8 de cada 10 personas que conocen Bigbox terminan adquiriendo experiencias (83%). El resultado da cuenta de una de las tasas más altas de conversión entre los cinco países analizados, solo detrás de Chile.

Pero si bien los peruanos destacan en este indicador de regalo de persona a otra, las empresas tampoco se quedan atrás.

Papa Noel andino, y persona con muñecos y cosas para vender en Navidad
La campaña navideña 2023 sería mejor que la del año pasado, pero no por mucho. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Empresas regalan más a sus empleados

Es importante mencionar que el sector también crece en las ventas corporativas. Por parte de Bigbox, su venta al al sector corporativo, segmento importante, ha seguido creciendo.

“Hoy la marca cuenta con 400 cuentas corporativas activas en Perú, 35% más que en el 2025. Con ello el Perú es el segundo país de la región con una mayor base empresarial para la compañía, dentro de un total regional de 1.908 cuentas activas. Cada vez más empresas incorporan experiencias a sus programas de reconocimiento e incentivos, atraídas por la flexibilidad de un catálogo que permite a cada colaborador elegir según sus propios gustos”, aseguran.

Pero tal parece que también para la segunda mitad del año, la marca prepara en Perú una novedad: se trata de una funcionalidad que permitirá buscar experiencias para regalo según la fecha en la que el usuario quiera realizarlas, eligiendo ubicación y día específico.

Los compradores de última hora encuentran alternativas para todos los presupuestos en el tradicional emporio comercial del Centro de Lima. Youtube/ Exitosa.

“La herramienta apunta tanto a quienes buscan un regalo como a quienes quieren organizar un plan propio, y busca simplificar el proceso de búsqueda y reserva desde el primer clic”, revelaron.

Es decir, se apuntaría a un sistema en que uno ya pueda organizar los regalos que hará hacia el futuro, ya sea por fechas personales, como cumpleaños, o fechas comerciales, como Navidad y otras celebraciones.

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