Fenómeno El Niño dispararía el precio del limón hasta S/ 20 el kilo en el verano de 2027

En diálogo con Exitosa, el economista señaló que el precio del limón alcanzó los S/ 18 por kilo durante un evento anterior de El Niño. Foto: difusión

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El impacto del fenómeno El Niño sobre los cultivos de limón podría encarecer considerablemente este producto durante el verano de 2027. El economista Guido Pennano advirtió que las lluvias y el exceso de agua dificultan el desarrollo de este cítrico, por lo que anticipó un escenario de menor disponibilidad y precios elevados.

Durante una entrevista con Exitosa, el especialista recordó que, en un episodio anterior de este fenómeno climático, el kilo de limón llegó a costar S/ 18. Sin embargo, sostuvo que las perspectivas para la próxima temporada serían más complicadas y que algunas estimaciones apuntan a que el precio podría superar los S/ 20 por kilo.

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Ante el riesgo de una menor disponibilidad de este producto, el especialista recordó que en episodios anteriores llegó a venderse a S/ 18 el kilo y planteó una alternativa para reducir el impacto en los hogares (Crédito: Exitosa).

¿Por qué el fenómeno El Niño elevaría el precio del limón?

Pennano explicó que las condiciones de humedad excesiva representan una dificultad para la producción de este fruto, que se desarrolla mejor en terrenos con menor disponibilidad de agua. En ese contexto, las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño podrían afectar los cultivos y repercutir en la oferta disponible para el mercado.

El economista señaló que existen antecedentes de incrementos pronunciados en el precio del cítrico durante episodios anteriores de este evento climático. Como referencia, mencionó que el kilo llegó a venderse a S/ 18 en una ocasión previa, una situación que generó dificultades para los consumidores y otros sectores vinculados a su comercialización.

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Las lluvias vinculadas al fenómeno El Niño podrían perjudicar la producción y reducir la cantidad de limón disponible en el mercado. Foto: Latina

Limón podría superar los S/ 20 por kilo en 2027

De acuerdo con Pennano, las previsiones para el próximo verano apuntan a un panorama potencialmente más complejo que el registrado en experiencias anteriores. El especialista indicó que, según las estimaciones que ha escuchado, el precio del limón podría sobrepasar los S/ 20 por kilo durante los meses más difíciles de la temporada.

“Hay quienes ya están vaticinando que podría pasar los S/ 20 el kilo de limón”, afirmó durante su intervención. La advertencia pone el foco en el posible efecto del fenómeno climático sobre el costo de un ingrediente habitual en la preparación de alimentos como el ceviche.

Guido Pennano recomienda congelar el zumo de limón

Ante la posibilidad de que el producto alcance precios elevados, el economista compartió una alternativa para los consumidores que buscan reducir el impacto de un eventual encarecimiento. La propuesta consiste en aprovechar la disponibilidad actual del cítrico para extraer su jugo y guardarlo congelado en pequeñas bolsas.

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Según explicó, este método permitiría conservar el zumo para utilizarlo posteriormente, cuando el precio del limón aumente o resulte más difícil conseguirlo. Pennano indicó a Exitosa que, de acuerdo con las experiencias que le han comentado otros especialistas, el procedimiento permitiría mantener sus características sin que se malogre o cambie de sabor.

Las proyecciones para el próximo verano advierten que los efectos podrían ser más severos que en ocasiones anteriores. Foto: difusión

El economista recomendó esta práctica especialmente a quienes acostumbran preparar ceviche y podrían verse afectados por el incremento del precio durante el verano. “En las épocas duras vas sacando tus bolsitas una por una y vas haciendo tu ceviche y no vas a tener problemas”, sostuvo.

La sugerencia busca que los hogares aprovechen la disponibilidad del producto antes de una posible subida de precios. No obstante, la advertencia sobre el costo futuro del limón está vinculada a las previsiones mencionadas por el especialista y no constituye una confirmación de que el kilo necesariamente alcanzará ese valor.

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