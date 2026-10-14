Mochila de emergencia ante un terremoto: ¿Qué debe contener, cuánto cuesta y cómo debo prepararla?

Reportaje televisivo en directo desde Jesús María sobre el Tercer Simulacro Nacional Multipeligro. Una especialista de EsSalud muestra y explica los elementos esenciales que deben integrar una mochila de emergencia, entre los que se incluyen agua, alimentos no perecibles, suministros de primeros auxilios, linternas y documentos de identificación.

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La participación registrada durante el III Simulacro Nacional Multipeligro del martes 13 de octubre volvió a poner en agenda la preparación de los hogares ante un terremoto u otra emergencia. En Lima Metropolitana y el Callao, el ejercicio planteó un escenario de sismo de gran magnitud y pidió a los ciudadanos reconocer zonas seguras, evacuar por rutas establecidas y reunirse en puntos previamente definidos.

El ensayo nacional convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) se desarrolló a las 20:00 y reunió a familias, colegios, empresas e instituciones. Durante los primeros minutos, la indicación fue permanecer en un espacio seguro dentro de la vivienda, oficina o centro educativo. Después correspondió evacuar hacia áreas externas o puntos de reunión.

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La actividad también expuso una brecha que persiste en numerosos hogares: la ausencia de una mochila para emergencias lista para usar. Contar con este recurso no reemplaza las medidas de evacuación ni garantiza la seguridad frente a un desastre, pero permite disponer de suministros básicos durante las primeras horas, cuando los servicios esenciales pueden presentar interrupciones.

Un reporte periodístico muestra la comercialización de mochilas de emergencia y botiquines de primeros auxilios en la avenida Emancipación, en el Cercado de Lima. Durante el informe, se detallan los precios y artículos médicos disponibles en los locales comerciales, como gasas, mascarillas y tijeras de trauma, en el contexto de la preparación para el Simulacro Nacional Multipeligro.

La mochila debe responder a las necesidades de cada familia

El contenido de la mochila debe ajustarse a la cantidad de personas que viven en la vivienda, sus edades, condiciones de salud y la presencia de mascotas. La recomendación es que sea transportable y no exceda un peso que impida movilizarla con rapidez. En hogares numerosos, resulta conveniente distribuir los insumos en más de una mochila.

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El agua potable figura entre los elementos prioritarios. Puede almacenarse en botellas cerradas o recipientes adecuados, junto con alimentos no perecibles y de preparación rápida. Cereales, barras energéticas, galletas, conservas y otros productos de larga duración permiten contar con una reserva inicial si el acceso a tiendas, mercados o servicios queda restringido.

También se recomienda incluir ropa de abrigo, una manta, artículos de higiene y mascarillas. Las familias con bebés deben incorporar pañales, biberones, leche o los productos que utilicen de forma habitual. Si hay adultos mayores o personas con discapacidad, la mochila debe contemplar sus requerimientos particulares, incluidos lentes, elementos de movilidad y productos de cuidado diario.

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Una familia guarda alimentos, agua y un botiquín de primeros auxilios en una mochila de emergencia en el salón de su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Radio, linterna y efectivo ante un corte de servicios

Una radio portátil con pilas y una linterna deben formar parte del equipo. Tras un sismo de gran intensidad, el suministro eléctrico y las telecomunicaciones pueden interrumpirse. La radio permite acceder a los mensajes emitidos por las autoridades, mientras que una linterna facilita el desplazamiento en viviendas, edificios o espacios sin iluminación.

Las pilas de repuesto, un silbato, encendedores, fósforos protegidos de la humedad y una navaja o herramienta multipropósito pueden complementar la mochila. Estos artículos deben mantenerse fuera del alcance de niños y bajo la supervisión de un adulto. También resulta útil portar cargadores portátiles para teléfonos móviles, siempre que se revisen de manera periódica.

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Una persona guarda documentos personales, un pasaporte y dinero en efectivo dentro de una bolsa hermética en una mochila de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dinero en efectivo, de preferencia en billetes y monedas de baja denominación, es otro recurso aconsejable. Los pagos electrónicos dependen de redes de comunicación, energía eléctrica y dispositivos operativos. Una cantidad destinada exclusivamente a una emergencia puede facilitar la compra de agua, alimentos, transporte o medicamentos durante las primeras horas.

En los comercios del Cercado de Lima, una mochila básica puede encontrarse por valores de entre S/ 50 y S/ 60. Los modelos de mayor tamaño, con compartimientos adicionales, alcanzan alrededor de S/ 70. La elección no debe basarse solo en el precio: es necesario comprobar que tenga cierres funcionales, correas resistentes y espacio suficiente para los artículos esenciales.

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Una mochila de emergencia equipada con agua, alimentos no perecederos, botiquín y documentos sirve como preparación básica ante situaciones de desastre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El botiquín debe incluir los tratamientos de uso habitual

El botiquín requiere una revisión regular para reemplazar productos vencidos o dañados. Puede contener guantes, gasas, vendas, esparadrapo, algodón, jabón, alcohol, agua oxigenada, curitas y tijeras. Los modelos básicos disponibles en mercados y farmacias suelen costar entre S/ 15 y S/ 25, según sus componentes.

Las personas que siguen tratamientos médicos deben guardar una provisión de sus medicamentos de uso permanente, con indicaciones claras sobre dosis y horarios. Es recomendable incluir copias de recetas, información sobre alergias y teléfonos de contacto de familiares o centros de salud. Los fármacos deben conservarse de acuerdo con sus condiciones de almacenamiento.

Una mochila de emergencia equipada con agua, botiquín, alimentos no perecederos y documentos facilita la preparación familiar ante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila no sustituye una atención médica ni debe utilizarse para guardar medicamentos sin control. Su función es ofrecer apoyo inicial hasta que la familia acceda a los servicios de emergencia. Por ese motivo, cada integrante del hogar debe conocer dónde se encuentra y quién será responsable de trasladarla durante una evacuación.

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Para facilitar la revisión, los suministros pueden ordenarse en bolsas herméticas y separarse por categorías:

Agua potable y alimentos no perecibles

Botiquín y medicamentos personales

Linterna, radio, pilas y silbato

Ropa de abrigo, manta y artículos de higiene

Dinero en efectivo y copias de documentos

Insumos para bebés, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas

Una mujer organiza el transportín de su gato y una mochila de emergencia mientras una linterna ilumina la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mochila de emergencia puede costar desde S/ 50, sin contar los suministros

Preparar una mochila para emergencias supone una inversión que varía según el tamaño del bolso, la cantidad de integrantes de la familia y los artículos que se incorporen. Una opción básica, destinada a transportar agua, alimentos, documentos, una linterna y un botiquín, puede armarse de forma progresiva con productos disponibles en mercados, farmacias y tiendas especializadas.

Una infografía de Infobae detalla las medidas de organización familiar y prevención en el hogar previas al Simulacro Nacional del sábado 19 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de la mochila vacía puede oscilar entre S/ 50 y S/ 60 en el caso de modelos pequeños. Las alternativas de mayor capacidad, con más compartimientos para separar los suministros, alcanzan alrededor de S/ 70. A ese valor debe añadirse el precio de los implementos que cada familia requiere para las primeras horas de una emergencia.

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Mochila básica de menor capacidad: entre S/ 50 y S/ 60

Mochila grande con compartimientos adicionales: alrededor de S/ 70

Botiquín básico: entre S/ 15 y S/ 25

Linterna: entre S/ 10 y S/ 32

Pilas, mascarillas, vendas, tijeras y artículos de higiene: el costo depende de la cantidad y la marca elegida

Una infografía detalla las recomendaciones de protección civil para elaborar y ajustar un plan de emergencia familiar antes, durante y después de un simulacro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compra puede realizarse por etapas, con prioridad en el agua potable, alimentos no perecibles, medicamentos personales y una fuente de iluminación. Los productos deben revisarse con frecuencia para reemplazar alimentos vencidos, pilas agotadas, prendas que ya no correspondan a la estación y fármacos que hayan superado su fecha de vencimiento.

Los documentos y la identificación de menores requieren un lugar seguro

La mochila debe incluir copias de los documentos de identidad de todos los integrantes de la familia, carnés de vacunación, certificados médicos, partidas y llaves de la vivienda. Estos papeles pueden guardarse en una bolsa impermeable. Si es posible, también conviene mantener versiones digitales protegidas en un correo electrónico o plataforma de almacenamiento.

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En el caso de niños y adolescentes, resulta necesario que cuenten con una tarjeta de identificación. Debe consignar nombre completo, edad, número de Documento Nacional de Identidad, dirección, al menos dos teléfonos de emergencia, información sobre el seguro de salud, alergias, enfermedades crónicas y datos de la persona autorizada para recogerlos.

Una mochila de emergencia equipada con suministros básicos se presenta junto a un mapa de riesgo sísmico y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú sobre una ciudad costera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los padres y tutores deben conocer los protocolos de entrega de estudiantes que aplican los colegios después de una emergencia. Incluso los alumnos de secundaria pueden requerir la autorización de un adulto responsable antes de salir del centro educativo. Esa información debe actualizarse al inicio de cada año escolar y cuando cambien los teléfonos de contacto.

La preparación también debe incluir a los animales de compañía. Agua, alimento, correa, transportadora, bolsas para residuos y una identificación con los datos del responsable pueden evitar que las mascotas queden separadas de sus familias. El simulacro terminó, pero la revisión de la mochila, del plan familiar y de las rutas de evacuación puede realizarse durante todo el año.