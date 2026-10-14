Perú

Reniec anuncia campaña gratuita para tramitar y recoger el DNI hasta el 18 de octubre: ¿Cuáles son los beneficiarios?

Los beneficiarios podrán acceder a trámites como duplicado y renovación del DNI, recojo del documento y orientación sobre servicios de registros civiles, según la disponibilidad de cada sede

Un funcionario con chaleco azul entrega un DNI electrónico a un hombre mayor con barba gris en una oficina de Reniec. Al fondo, más personas y cubículos
Las fechas, direcciones y horarios varían según la localidad, por lo que Reniec recomienda consultar el listado oficial antes de acudir a uno de los puntos habilitados (Reniec)
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desarrolla del 13 al 18 de octubre una campaña gratuita para facilitar los trámites y la entrega del documento nacional de identidad (DNI) en distintas regiones del Perú. La jornada también contempla asistencia registral para los ciudadanos beneficiados, con el propósito de acercar estos servicios a más localidades.

Las actividades se realizarán en municipalidades, locales comunales, auditorios, plazas de armas y otros espacios públicos habilitados para la atención. A través de estas intervenciones, la entidad busca que los ciudadanos puedan gestionar sus documentos sin desplazarse necesariamente hasta una oficina permanente, siempre que acudan a la sede correspondiente en el horario establecido.

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La iniciativa está dirigida principalmente a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Los beneficiarios podrán acceder a distintos procedimientos vinculados con su identificación, además de recibir orientación sobre los servicios registrales disponibles. La atención y los horarios varían según la región, por lo que resulta importante consultar previamente la información oficial.

Los ciudadanos pueden verificar el estado de su trámite en la plataforma digital de Reniec y confirmar si su documento está listo para el recojo; si el sistema indica un avance del 100 %, podrán recogerlo según las condiciones de atención - Créditos: Reniec.
Los ciudadanos pueden verificar el estado de su trámite en la plataforma digital de Reniec y confirmar si su documento está listo para el recojo; si el sistema indica un avance del 100 %, podrán recogerlo según las condiciones de atención - Créditos: Reniec.

¿Dónde se realizará la campaña de DNI gratis?

La campaña de documentación comprende 24 departamentos y el Callao. Entre las regiones incluidas figuran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, además de la Provincia Constitucional del Callao.

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Los puntos habilitados incluyen espacios municipales y comunales, así como otros recintos públicos designados para estas jornadas. Sin embargo, la programación no es uniforme: cada localidad cuenta con fechas, direcciones y horas específicas, de modo que los interesados deben verificar qué sede les corresponde antes de acudir.

Para conocer la relación de lugares habilitados y los horarios de atención en cada región, Reniec publicó la información en este ENLACE. La revisión de este listado permitirá identificar el punto más conveniente y evitar desplazamientos innecesarios.

¿Qué trámites se pueden realizar durante la campaña?

Los ciudadanos comprendidos en la convocatoria podrán solicitar procedimientos relacionados con el DNI, entre ellos:

  • Duplicado del documento de identidad.
  • Renovación del DNI, según las condiciones del trámite.
  • Recojo del documento previamente gestionado.
  • Orientación y asistencia en servicios de registros civiles.

La disponibilidad de cada procedimiento debe confirmarse en la sede elegida. Por ello, se recomienda revisar los detalles de la convocatoria antes de acudir, especialmente si se necesita completar una gestión específica o recoger una identificación solicitada con anterioridad.

El DNI electrónico (DNIe) es el documento oficial de identificación que permite acreditar la identidad de los ciudadanos peruanos y acceder a servicios digitales - Créditos: Reniec.
El DNI electrónico (DNIe) es el documento oficial de identificación que permite acreditar la identidad de los ciudadanos peruanos y acceder a servicios digitales - Créditos: Reniec.

Recomendaciones de Reniec para recoger el DNI

Antes de acudir a uno de los puntos habilitados, la institución recomienda verificar el estado del trámite del documento. Esta consulta permite confirmar si la identificación está lista para su entrega y evitar viajes innecesarios.

Los ciudadanos pueden revisar esta información a través del siguiente ENLACE. Si el sistema indica que el procedimiento se encuentra al 100 %, podrán recoger el DNI, de acuerdo con las condiciones de atención establecidas. También deben comprobar la dirección y el horario asignados a cada jornada.

Por otro lado, Reniec recuerda que cuenta con una plataforma digital para gestionar diversos procedimientos de identificación y registro civil. Entre ellos figuran el duplicado, la renovación por caducidad y la rectificación del estado civil de soltero a casado. Los interesados pueden consultar los requisitos y las opciones disponibles en este LINK.

¿El DNI azul vigente debe cambiarse por el electrónico?

Reniec precisa que el DNI azul conserva su validez hasta la fecha de caducidad consignada en el documento. Aunque la institución ya no emite esta versión ni el DNI amarillo, los ejemplares que todavía están vigentes mantienen su validez y no requieren una sustitución obligatoria por el DNI electrónico.

En el caso de los adultos mayores de 60 años cuyo DNI azul presenta la inscripción «No caduca» en el campo correspondiente al vencimiento, la identificación mantiene su vigencia permanente.

Por ello, antes de iniciar una renovación, conviene comprobar la fecha indicada en el documento y consultar si corresponde efectuar el procedimiento. La campaña constituye una oportunidad para que las personas comprendidas en la convocatoria accedan a los servicios disponibles y reciban orientación sobre sus necesidades de identificación.

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