Efemérides peruanas del 14 de octubre: ¿Qué hechos trascendentales ocurrieron este día el cual conmemora el natalicio de un actual político peruano?

Un calendario con la fecha del 14 de octubre junto a una bandera peruana y objetos antiguos ilustra efemérides e hitos históricos de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 14 de octubre concentra en Perú una serie de fechas vinculadas con la cultura, la enseñanza, la vida pública y los oficios. La jornada recuerda los nacimientos del cuentista Antonio Gálvez Ronceros, la escritora Isabel Sabogal y la congresista Martha Moyano, así como la muerte del docente y científico Pedro Coronado Arrascue. También remite al atentado que sufrió el almirante Gerónimo Cafferata Marazzi en Lima en 1986.

La fecha coincide con el Día Mundial de la Costurera, una conmemoración dedicada a quienes diseñan, confeccionan, ajustan o reparan prendas. La actividad reúne saberes técnicos y creativos que se transmiten en talleres, hogares, escuelas y emprendimientos familiares. Aunque la celebración se practica en distintos países, no existe un registro documental concluyente sobre su origen ni sobre la fecha exacta en que comenzó a difundirse.

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En el imaginario católico, San Vicente Mártir figura como patrono de costureras, sastres y modistas. La conmemoración permite poner en primer plano un oficio asociado con el trabajo manual y la producción textil, desde la elaboración de una prenda hasta su arreglo o adaptación. En Perú, la costura ha formado parte de la economía doméstica y de pequeños negocios que sostienen a numerosas familias.

Un ejemplar antiguo de Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma evoca la cultura y los oficios del Perú junto a herramientas de costura, manuscritos y una insignia oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antonio Gálvez Ronceros retrató la vida rural de la costa peruana

Antonio Gálvez Ronceros nació el 14 de octubre de 1932 en El Carmen, localidad de la región Ica reconocida por su tradición afroperuana. El escritor, periodista y profesor integró la Generación del 50 y participó en el Grupo Narración, espacios relacionados con la renovación de la literatura peruana durante la segunda mitad del siglo XX.

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Su narrativa se centró en la vida de las comunidades rurales de la costa, con personajes campesinos y afrodescendientes, diálogos construidos a partir de la oralidad y escenas atravesadas por las relaciones sociales del campo. Entre sus títulos figuran Monólogo desde las tinieblas y Los ermitaños, libros que consolidaron una mirada particular sobre el habla y las costumbres de la población costeña.

Gálvez Ronceros combinó su labor literaria con décadas de docencia universitaria, talleres de narrativa y colaboraciones periodísticas. La Casa de la Literatura Peruana lo reconoció en 2012 y posteriormente recibió el título de Profesor Emérito. Murió el 20 de junio de 2023 en Lima, a los 90 años, con una obra que mantuvo vigencia por su atención a sectores poco representados en la narrativa nacional.

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Foto 2: Antonio Gálvez Ronceros, nacido un día como hoy en 1932, legó relatos que capturan el pulso del campo costeño y la identidad afroperuana, consolidándose como uno de los grandes narradores del país. (Andina)

Isabel Sabogal unió sus vínculos con Perú y Polonia en la literatura

La poeta, narradora y traductora Isabel María Sabogal Dunin-Borkowski nació en Lima el 14 de octubre de 1958. Su producción reúne poesía, narrativa fantástica y traducciones del polaco al español. La autora construyó una trayectoria marcada por el cruce entre sus raíces peruanas y polacas, una relación que también atraviesa parte de sus intereses culturales.

Sabogal cursó estudios en Perú, Alemania y Polonia. Durante su residencia en territorio polaco tradujo obras de autores de ese país al castellano y se vinculó con su circuito literario. Tras regresar al Perú, continuó con la escritura, la traducción y la participación en actividades culturales. Además, desarrolló una faceta pública como astróloga.

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La autora recibió la medalla honorífica Benemérito y procede de una familia relacionada con el arte y la cultura. Su trabajo literario incorpora referencias a la memoria, el desplazamiento, las lenguas y las identidades compartidas. El aniversario de su nacimiento coincide con el de Gálvez Ronceros, dos autores de generaciones y registros distintos dentro de las letras peruanas.

Escritora y traductora, Isabel Sabogal nació en Lima en 1958. Su obra bilingüe revela la fusión de dos patrias y un mismo destino literario marcado por la fantasía y la introspección. (Vallejo and Company)

Pedro Coronado, Martha Moyano y el ataque contra Gerónimo Cafferata

Pedro Coronado Arrascue, nacido en Chota en 1917, desarrolló una carrera como docente y científico especializado en biología. Elaboró manuales escolares que circularon en centros de enseñanza y promovió el cuidado de la naturaleza en una etapa en la que la conservación ambiental aún no ocupaba un lugar central en el debate público peruano.

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Pedro Coronado Arrascue murió el 14 de octubre de 1963 dejando una huella imborrable en la educación y la biología peruanas, donde su vocación docente floreció como semilla de conocimiento. (Unesco)

Luego de ejercer la enseñanza en diversos colegios, Coronado Arrascue asumió responsabilidades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde dictó botánica y metodología de las ciencias. También dirigió institutos educativos y recibió las Palmas Magisteriales. Murió en Lima el 14 de octubre de 1963. Un colegio del Cercado de Lima lleva su nombre en reconocimiento a su aporte a la educación y a la divulgación científica.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos funciona como centro de votación, donde ciudadanos revisan información electoral para las Elecciones Perú 2026. (Paula Díaz Elizalde)

La política Martha Lupe Moyano Delgado nació en el Callao el 14 de octubre de 1964. Enfermera de profesión, integró el fujimorismo y fue elegida congresista por Lima para el período 2021-2026, después de haber ocupado una banca parlamentaria entre 2000 y 2011. Además, fue regidora de Lima entre 2019 y 2021 y ejerció cargos en la Mesa Directiva del Congreso, incluida la presidencia interina.

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Es hermana de María Elena Moyano, dirigente vecinal asesinada por Sendero Luminoso en 1992. La fecha también recuerda el atentado contra el almirante Gerónimo Cafferata Marazzi, excomandante general de la Marina y exministro de Vivienda, quien fue atacado en Lima en octubre de 1986. Tras recibir atención médica en Estados Unidos, murió días después por las heridas.