Corte de luz en Los Olivos, San Martín de Porres y Callao: horarios de corte

Un cartel de Pluz Energía Perú colocado en un poste anuncia la interrupción del servicio eléctrico en un barrio residencial de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres y Callao tendrán cortes programados de energía eléctrica entre el miércoles 14 y el sábado 17 de octubre. Las interrupciones se realizarán en horarios definidos y afectarán urbanizaciones, asociaciones de vivienda, calles, avenidas y parcelas situadas en distintos sectores del norte de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

La suspensión temporal del suministro responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución. Los usuarios deben considerar los intervalos establecidos para cargar dispositivos, prever el funcionamiento de equipos que dependen de electricidad y desconectar aparatos sensibles antes del inicio del corte.

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El cronograma incluye interrupciones de hasta 10 horas en San Martín de Porres y Los Olivos. En el Callao, los trabajos previstos para el viernes 16 de octubre se dividirán en dos franjas horarias, una durante la mañana y otra por la tarde.

Un técnico realiza trabajos de mantenimiento preventivo en una caja de distribución de la empresa Pluz Energía Perú en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cronograma de corte de luz en Los Olivos por mantenimiento preventivo

En Los Olivos, el corte está previsto para el miércoles 14 de octubre, desde las 08:00 hasta las 16:00. La interrupción alcanzará sectores del asentamiento humano Cueto Fernandini, el pueblo joven Santa Rosa de Naranjal, la Asociación de Vivienda Suiza Peruana, la Asociación Los Tulipanes, la urbanización Parque Naranjal y la urbanización Villa del Norte.

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También figuran en el listado las manzanas A, B, C, D, E, F, H, I y L de la Asociación de Vivienda Suiza Peruana; las manzanas C y F de Los Tulipanes; y las manzanas A1, B1, C1, G, L, M, S, T, U y V de Parque Naranjal. La Asociación de Vivienda Residencial La Esperanza tendrá afectación en las manzanas A, B, C y F.

Las vías comprendidas incluyen las avenidas El Naranjal, Las Palmeras, Naranjal y Universitaria, además de los jirones Ajia, Anta, Teresa Gonzales de Fanning, Río Mantaro, Tarica y Pariahuanca. El cronograma incorpora las calles Chasquitambo, Mallash, Ocros, Olleros, Pariahuanca, Tapacocha, Vichay y Yungar, entre otras vías de la zona.

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Un hogar en Lima dispone de linterna, velas y cables desenchufados como prevención ante la suspensión del servicio eléctrico de Pluz Energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Urbanizaciones de San Martín de Porres (SMP) afectadas por suspensión eléctrica

San Martín de Porres concentrará cortes durante los cuatro días del cronograma. El miércoles 14 de octubre, la suspensión será de 09:00 a 18:00 en sectores de la urbanización Valdiviezo y la urbanización Perú, así como en las avenidas Canadá y Malecón Rímac, las calles Santa Fe, Los Ángeles y Río Bamba, y el jirón Valparaíso.

El jueves 15 de octubre, el corte se extenderá de 08:00 a 18:00. La medida afectará a las asociaciones Las Garzas, Las Gardenias, Chicmabamba, Residencial Venecia, Las Praderas del Sol y Las Begonias. También comprende los proyectos de vivienda Robles de Santa Rosa y Los Trabajadores del Puerto del Callao.

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En esa jornada se incluyen las urbanizaciones Los Olivos de Santa Rosa, Los Álamos y San Remo. La programación contempla manzanas de la A a la X en varios de estos sectores, por lo que los vecinos deberán revisar la numeración específica de su domicilio antes de asumir que toda la zona tendrá una interrupción del servicio.

El viernes 16 de octubre, el suministro será suspendido entre las 08:00 y las 18:00 en Jardines de Santa Rosa III Etapa, La Alborada de Santa Rosa, Santa María del Valle III Etapa, San Valentín 1 y 2, Los Olivos de San Vicente y San Remo III Etapa. La lista también abarca San Benito de Palermo, Las Gardenias de Oquendo II Etapa, Vista Alegre I y II, Bahía Blanca de Oquendo y Las Delicias de Oquendo.

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La relación del viernes incorpora Sol de Oquendo, La Encantada del Valle, Las Casuarinas de Santa Rosa, La Floresta de Oquendo, El Olivar de Oquendo II y III Etapa, San Carlos, Los Pinos de Santa Rosa, Las Dalias de Oquendo II, Villas de Oquendo Ampliación I Etapa, Viñas de América Oquendo y San Juan de Oquendo.

El último corte en San Martín de Porres se realizará el sábado 17 de octubre, de 08:00 a 18:00. El área prevista comprende la calle La Estrella, la avenida Enrique Meiggs, el jirón República de Ecuador, la calle Capitán Ruy Díaz y el pueblo joven Villa María del Perpetuo Socorro, en las manzanas 4, 5 y 6.

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Un cartel de la empresa Pluz Energía informa sobre un corte programado del servicio de electricidad en una zona residencial del norte de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajos en la red de distribución en sectores del Callao

El Callao tendrá dos cortes programados el viernes 16 de octubre. El primero será de 10:00 a 13:30 y alcanzará a la Asociación de Propietarios Alameda Portuaria, en las manzanas A, B y C, además del cruce de la avenida Elmer Faucett con la avenida Canta Callao.

La segunda interrupción en la provincia constitucional está fijada entre las 13:00 y las 17:00. El corte afectará la parcela 2-A del ex fundo Taboada, con incidencia en los edificios D, E y F, y en el ex fundo La Taboada II, ubicado en la avenida Canta Callao, kilómetro 6.

En esta última zona, el listado comprende los edificios G, H, T, U, V y W. Los horarios presentan una diferencia según el sector, por lo que los residentes y administradores de inmuebles deberán verificar la dirección exacta del suministro para identificar el tramo de suspensión aplicable.

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Pluz energía realizará corte eléctricos en diferentes distritos de Lima Norte y el Callao

Consultar el estado de tu suministro eléctrico a través de la web oficial

Los clientes pueden confirmar si su suministro se encuentra incluido en un corte programado mediante la plataforma oficial de Pluz Energía Perú. Para realizar la consulta se requiere ingresar el número de cliente o número de suministro, dato que figura en el recibo de electricidad.

La empresa cuenta con una sección específica para conocer las interrupciones programadas en cada zona. El portal permite revisar los horarios previstos y detectar si el suministro asociado a una vivienda, negocio o edificio figura dentro de los trabajos de mantenimiento.

También es posible acceder a la oficina virtual Mi Pluz para consultar información vinculada con el servicio. En caso de no recordar el número de suministro, la compañía dispone de una opción de consulta con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Un mapa impreso señala las zonas con cortes de electricidad programados por la empresa Pluz Energía en los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres y Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teléfonos directos de atención para reportar bajones de tensión o averías

Ante una falta de suministro no prevista, bajones de tensión o una avería posterior al horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz. El número de atención es 517-1717 y sirve para canalizar consultas y reportes vinculados con el servicio eléctrico.

La empresa también informa un canal de WhatsApp en el número 995 171 717. Antes de registrar una incidencia, se recomienda tener a mano el número de suministro, la dirección completa, el distrito y un teléfono de contacto.

Para los casos de falta de energía en una vivienda o en varias casas, el portal oficial cuenta con un formulario de reporte de emergencia. La plataforma solicita la identificación del titular, la ubicación del problema y una descripción de la avería para registrar la atención correspondiente.