Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 14 de octubre de 2026

Un surtidor de combustible en Lima señala los precios por galón de GNV, GLP, diésel y gasohol con la etiqueta de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El diésel B5 S-50 UV registró una diferencia de hasta S/ 4,54 por galón entre establecimientos de Lima, de acuerdo con los precios declarados por los operadores en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La variación obliga a revisar las tarifas antes de cargar combustible, sobre todo para conductores que realizan recorridos diarios o usan vehículos de mayor capacidad.

La consulta incluye precios de gasohol regular, gasohol premium, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular. Además de los montos, la herramienta permite ubicar grifos, conocer los productos que despachan, verificar si están operativos y calcular la distancia desde el lugar donde se encuentra el usuario.

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Una estación de servicio en Lima presenta surtidores de GNV, GLP, diésel y gasohol con la identificación del organismo supervisor Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 S-50 UV concentró la mayor diferencia de precios

El diésel B5 S-50 UV presentó valores entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón en la consulta general de establecimientos de Lima. La distancia entre ambos extremos fue de S/ 4,54, la mayor entre los combustibles revisados. La cifra puede incidir en el presupuesto de transportistas, repartidores y conductores que necesitan abastecerse con frecuencia.

La diferencia se amplía cuando se calcula sobre una carga completa. Un vehículo que requiere 20 galones de diésel podría pagar hasta S/ 90,80 más si se abastece en una estación con la tarifa más alta de la muestra. Antes de desplazarse hacia el local más económico, conviene revisar si el gasto del recorrido, el tránsito y el tiempo de traslado compensan ese ahorro.

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La aplicación Facilito de Osinergmin ubica estaciones de combustible como GNV, GLP, diésel y gasohol en un mapa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos distritos aparecieron referencias inferiores a los precios mínimos de la búsqueda general. En Carabayllo, por ejemplo, hubo establecimientos con diésel desde S/ 23,29 por galón. En Comas, los valores iniciales partieron de S/ 24,10, mientras que en el Rímac comenzaron en S/ 24,94.

Esos registros corresponden a estaciones específicas y no representan una tarifa única en cada distrito. Cada operador declara el precio de manera individual ante Osinergmin, por lo que los montos pueden variar entre grifos cercanos, incluso cuando pertenecen a una misma zona de la ciudad.

Un mapa de distritos de Lima señala las variaciones en las tarifas de combustibles según la información registrada por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular mostró una brecha de S/ 3 por galón

El gasohol regular tuvo precios desde S/ 20,49 hasta S/ 23,49 por galón en los resultados generales. La diferencia fue de S/ 3. Para un auto con una carga de 12 galones, elegir la tarifa más baja podría representar un ahorro de S/ 36, siempre que el recorrido no implique un consumo adicional que reduzca ese beneficio.

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La plataforma registró precios iniciales menores en algunos puntos de Lima. En Villa El Salvador, el gasohol regular se encontró desde S/ 20,09 por galón. Los Olivos informó ofertas desde S/ 20,48 y en San Juan de Lurigancho se observaron montos desde S/ 20,65.

Una persona consulta los precios de las estaciones de servicio en Lima a través de la aplicación Facilito de Osinergmin junto a un vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite ordenar las opciones por valor o por cercanía. El primer criterio resulta útil cuando existen varias estaciones próximas con precios distintos. La búsqueda por distancia puede ser más conveniente si el tanque está cerca de agotarse, si hay congestión vehicular o si la diferencia de precio no justifica un desvío extenso.

Para obtener un resultado ajustado a la zona de circulación, el usuario puede seleccionar departamento, provincia y distrito. El sistema muestra el nombre del establecimiento, la dirección, la tarifa declarada, los combustibles disponibles y la condición operativa del local. Los montos pueden actualizarse durante el día.

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Un mapa de Lima ubica los grifos y estaciones de servicio clasificados por colores según sus niveles de precios de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium alcanzó los S/ 26,19 por galón

El gasohol premium mostró uno de los mayores márgenes dentro de la consulta. Los precios comenzaron en S/ 21,29 y llegaron a S/ 26,19 por galón, con una diferencia de S/ 4,90 entre ambos valores. La brecha supera la observada en el gasohol regular y puede tener efectos relevantes para vehículos que requieren este tipo de combustible.

Entre las referencias distritales, San Miguel tuvo precios desde S/ 21,99 por galón. En Villa El Salvador aparecieron tarifas iniciales desde S/ 21,39. Estos datos no garantizan que todos los establecimientos de esos distritos mantengan los mismos montos, debido a que las estaciones pueden modificar sus declaraciones conforme a sus condiciones de abastecimiento y operación.

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La herramienta digital Facilito de Osinergmin permite consultar los precios actualizados del gasohol y el diésel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre gasohol regular y premium debe responder a las especificaciones del fabricante del vehículo. Cargar un producto distinto al recomendado puede elevar el gasto sin aportar una mejora en el desempeño del motor. También puede afectar el rendimiento esperado según el tipo de automóvil y el sistema de combustión.

Antes de iniciar el abastecimiento, el conductor puede comprobar que la tarifa del surtidor coincida con la que aparece en Facilito. Esa revisión adquiere importancia porque la plataforma reúne precios informados por los operadores y estos pueden cambiar en el transcurso de la jornada.

Una fila de recipientes para diversos combustibles, como galones y cilindros, porta el distintivo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

El GNV requiere una comparación diferente porque se comercializa en soles por metro cúbico. Por esa razón, su precio no debe contrastarse de forma directa con el valor por galón del gasohol, el diésel o el GLP. Los propietarios de vehículos convertidos a gas pueden filtrar este producto en Facilito para identificar los puntos de venta más cercanos.

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El GLP vehicular, en cambio, se despacha por galón. El sistema permite revisar qué grifos cuentan con este combustible, cuál es el precio declarado y si el establecimiento figura como operativo. No todas las estaciones disponen a la vez de GNV, GLP, diésel y gasoholes, ya que la oferta depende de la infraestructura de cada local.

Una computadora portátil y un teléfono móvil presentan la plataforma Facilito de Osinergmin con los precios actualizados de gasolina y diésel en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de ir hacia un grifo, los usuarios pueden considerar los siguientes puntos:

Verificar que el establecimiento figure como operativo.

Confirmar que el combustible requerido esté disponible.

Comparar la distancia, el tránsito y el posible ahorro.

Revisar que el precio publicado coincida con la tarifa del surtidor.

Usar el combustible recomendado por el fabricante del vehículo.

Consultar si el local ofrece medios de pago o servicios adicionales necesarios para el viaje.

El gasto final también depende del estado mecánico de la unidad. La presión de los neumáticos, el mantenimiento del motor, la limpieza de filtros e inyectores, el peso transportado y la forma de conducción inciden en el consumo. La consulta diaria de Facilito permite planificar el abastecimiento con información declarada por los propios establecimientos, aunque conviene confirmar el valor en el punto de venta antes de realizar la carga.

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