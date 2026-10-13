Alfonso López Chau impulsaría interpelación de ministro César Astudillo por altercado en Comisión de Constitución

Senador Alfonso López Chau y el ministro del Interior, César Astudillo.

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El senador Alfonso López Chau, líder de la bancada Ahora Nación, anunció que evalúa presentar una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras un altercado verbal que este protagonizó durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado.

“Yo he pensado, dado el comportamiento actual del ministro del Interior, que estoy tentado de pedir su interpelación”, afirmó López Chau en declaraciones a la prensa.

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El trasfondo de la posición actual de Ahora Nación se remonta a la posición que adoptó la bancada ante la moción de censura contra Astudillo. En ese momento, la bancada decidió respaldar al diputado Harvey Colchado, quien consideró apresurada la censura, y optó por no promoverla, pese a que la mayoría de fuerzas parlamentarias se inclinaba por esa vía.

Según explicó López Chau, el acuerdo respondió a una práctica habitual en el Congreso: otorgar un plazo de seis meses, y no de dos, antes de impulsar la salida de un ministro. “Ganemos autoridad moral para exigir. No hemos perdido, hemos ganado la autoridad moral para decirle al ministro: ‘Usted hizo mal, su comportamiento no estuvo bien’”, indicó.

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Iber Maraví interviene durante la Comisión de Constitución junto a una imagen que registra una discusión con César Astudillo.

El altercado

En la sesión de la Comisión de Constitución del Senado del 10 de octubre, se produjo un fuerte altercado verbal entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví, de la bancada Juntos por el Perú.

El incidente se originó durante la intervención de la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, quien cuestionaba al Ejecutivo por la falta de planes concretos y exigía avances en la reforma policial. En medio de esa exposición, Astudillo la interrumpió, lo que derivó en una discusión a gritos con Maraví.

El cruce escaló al punto de que se escucharon frases como “cállese la boca” entre los participantes, lo que obligó a los demás congresistas presentes a intervenir para calmar los ánimos y finalmente suspender temporalmente la sesión.

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Comisión de Constitución del Senado suspendió sesión tras cruce verbal entre César Astudillo e Iber Marav - Canal N

El contexto de fondo era el debate sobre el pedido de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, que el Ejecutivo solicita al Congreso.

Tras el episodio, la presidenta de la República salió en defensa del ministro, al afirmar que había sido “agredido verbalmente” y expresarle “total respaldo y gratitud por su valentía”, lo que a su vez motivó las críticas de Alfonso López Chau, quien calificó de “daño radical” enfrentar al pueblo con las Fuerzas Armadas.

La versión de Maraví

“Yo le digo, no interrumpas, no interrumpas”, relató el senador Iber Maraví sobre el momento en que reclamó al ministro. “Ustedes podrán constatar que cuando la senadora Ruth Luque estuvo haciendo el uso de la palabra, fue interrumpida de manera insolente por el ministro. Yo lo que he reclamado inmediatamente es que no haga esa interrupción totalmente descortés”, agregó.

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“El ministro Astudillo se dirige en actitudes corporales, en gestos, incluso hasta en palabras de una manera muy descortés frente a mi persona”, denunció. Maraví añadió que recibió una frase que interpretó como provocación: “Si tú quieres, podemos arreglarlo afuera”.

Según el relato del senador Héctor Ventura (Fuerza Popular), el ministro respondió tras sentirse acusado de mentiroso: “No te permito que me digas mentiroso”.