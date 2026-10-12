Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 12 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,84 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una leve variación de 0,02% respecto al cierre anterior, que también fue de 3,84 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 1,13%, mientras que en términos interanuales muestra una caída del -3,09%.
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En los últimos días, el euro ha mostrado una tendencia positiva frente al sol peruano, consolidándose en este nivel por un día consecutivo.
La volatilidad actual del tipo de cambio euro a sol peruano es del 4,27%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia de 6,88%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario.
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