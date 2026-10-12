Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 12 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,84 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una leve variación de 0,02% respecto al cierre anterior, que también fue de 3,84 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 1,13%, mientras que en términos interanuales muestra una caída del -3,09%.

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En los últimos días, el euro ha mostrado una tendencia positiva frente al sol peruano, consolidándose en este nivel por un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro a sol peruano es del 4,27%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia de 6,88%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario.