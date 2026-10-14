El cáncer que afecta al papa León XIV: neumólogo explica por qué el adenocarcinoma también se relaciona con el tabaco

El papa Francisco se presenta junto a un modelo gráfico que identifica un nódulo tumoral en la cavidad pulmonar. (Papa Leon XIV)

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El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar del papa León XIV ha generado interrogantes sobre los factores que pueden provocar este tipo de cáncer, entre ellos la exposición al humo de tabaco y a sustancias contaminantes. En medio de las explicaciones difundidas sobre la enfermedad del líder religioso, un neumólogo peruano cuestionó las afirmaciones que descartan una relación entre este tumor y el tabaquismo.

“Afirmar que este tumor no está asociado al cigarro es un grave error clínico”, sostuvo Samuel Pecho, neumólogo clínico y ocupacional, y director del Grupo Peruano para la Salud Respiratoria Latinoamericana, en un pronunciamiento sobre el caso.

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El especialista precisó que, aunque el adenocarcinoma pulmonar es uno de los tipos de cáncer de pulmón que se diagnostican con frecuencia en personas que nunca han fumado, esto no significa que el consumo de tabaco esté desvinculado de su aparición.

“El tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón a nivel mundial”, precisó, aunque aclaró que también pueden influir factores ambientales, ocupacionales y genéticos.

Visualización médica hiperrealista muestra miles de células T activadas atacando y destruyendo masas tumorales dentro de un pulmón con cáncer, simbolizando la lucha del sistema inmunológico contra la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronunciamiento también cuestiona las hipótesis que atribuyen la enfermedad del pontífice al consumo de agua contaminada con arsénico durante sus años de residencia en Perú. Pecho advirtió que, si bien la exposición prolongada al arsénico inorgánico puede aumentar el riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer, no existen datos públicos suficientes para afirmar que esta sustancia haya provocado el tumor de León XIV.

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¿El adenocarcinoma pulmonar está relacionado con el cigarrillo?

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer de células no pequeñas que se origina en las células glandulares del pulmón. Es uno de los subtipos más frecuentes de cáncer pulmonar y puede presentarse tanto en personas fumadoras como en quienes nunca han consumido cigarrillos.

La relación entre el tabaco y esta enfermedad está respaldada por la evidencia médica. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el tabaquismo constituye uno de los principales factores de riesgo del cáncer de pulmón. La exposición al humo de segunda mano y a determinadas sustancias ambientales también puede elevar la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

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Una mano sostiene un cigarrillo encendido del que emana humo, ilustrando el consumo de tabaco y la presencia de nicotina.

En su pronunciamiento, Pecho cuestionó que se presente el adenocarcinoma como un tumor ajeno al consumo de cigarrillos. El especialista remarcó que la posibilidad de desarrollar cáncer pulmonar depende de distintos factores y que no corresponde descartar el papel del tabaco por el solo hecho de que una persona tenga un adenocarcinoma.

Esto tampoco significa que se pueda atribuir el diagnóstico del papa León XIV al tabaquismo. Para establecer las causas de un caso individual se necesitaría conocer sus antecedentes de exposición y contar con información clínica que permita evaluar los distintos factores involucrados.

¿El arsénico en el agua puede causar cáncer de pulmón?

La exposición al arsénico es otro de los factores mencionados en la discusión sobre los posibles riesgos ambientales relacionados con el cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la exposición prolongada al arsénico inorgánico, especialmente mediante el consumo de agua contaminada, puede ocasionar efectos perjudiciales para la salud, incluido un mayor riesgo de determinados tipos de cáncer.

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El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos también identifica una relación entre la exposición al arsénico y varios tipos de neoplasias, entre ellas las de pulmón, vejiga y piel.

En el caso de León XIV, su residencia durante varios años en Perú no constituye por sí sola una prueba de que haya consumido agua con concentraciones elevadas de arsénico. Tampoco se ha difundido evidencia médica que permita relacionar directamente su diagnóstico con una fuente de contaminación en el país.

Por ello, Pecho advirtió que atribuir el adenocarcinoma del pontífice a una exposición ambiental específica sin información clínica suficiente supone una conclusión que no puede sostenerse únicamente a partir de sus antecedentes biográficos.

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¿Qué se sabe sobre la evolución del papa León XIV?

Imagen de archivo del papa León XIV durante su visita a España. EFE/ Ramón De La Rocha

El Vaticano informó que el papa León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho. Fue durante la operación que un examen histológico confirmó que la lesión correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, según el reporte difundido por la Santa Sede.

Tras la intervención, el Vaticano comunicó que el procedimiento concluyó sin complicaciones. En una actualización posterior, indicó que el pontífice presentaba una evolución posoperatoria favorable, había retomado su alimentación habitual y comenzado a caminar por su habitación. También inició fisioterapia respiratoria como parte de su recuperación.

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