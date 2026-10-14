La Fuerza Aérea del Perú adjudica más de 17 millones de dólares para el soporte de 12 aviones Twin Otter

La Fuerza Aérea del Perú adjudicó a De Havilland Aircraft un contrato de 17,2 millones de dólares para el soporte logístico de sus aviones Twin Otter. (Defensa.com)

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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) adjudicó a la empresa canadiense De Havilland Aircraft un contrato cercano a USD 17,2 millones para renovar el programa de soporte logístico integral de sus 12 aviones DHC-6-400 Twin Otter. La operación se realizó a través de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), según informó Defensa.com.

El acuerdo renueva el sistema conocido como PBL, sigla de Performance Based Logistics, bajo una modalidad de “stock cero”. El programa tiene carácter multianual y establece una relación directa entre la FAP y el fabricante de las aeronaves.

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El programa contratado contempla el suministro constante de repuestos y componentes originales para los DHC-6-400 Twin Otter, además de manuales y publicaciones técnicas. De Havilland Aircraft también ofrece la garantía técnica correspondiente y cubre la totalidad del mantenimiento programado y no programado de la flota.

El sistema de logística basada en rendimiento funciona bajo la modalidad de stock cero que delega el abastecimiento de piezas en el fabricante.

El modelo de soporte tiene como objetivo sostener la disponibilidad de los aviones sin que la Fuerza Aérea del Perú mantenga una reserva propia de piezas. Bajo este esquema, el fabricante asume el abastecimiento de los elementos necesarios para la operación y el mantenimiento de las aeronaves.

La renovación alcanza a los 12 Twin Otter que opera el Grupo Aéreo N° 42, con base en Iquitos. De acuerdo con los datos publicados por Defensa.com, estas aeronaves mantienen un índice de operatividad de entre 87% y 90%.

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51 mil horas de vuelo

Los DHC-6-400 Twin Otter asignados al Grupo Aéreo N° 42 acumularon más de 51 mil horas de vuelo. En ese período, transportaron poco más de 240 mil pasajeros y movilizaron 1.548.314 kilogramos de carga.

La FAP ya aplica el programa PBL en otras aeronaves de su inventario. El sistema también se utiliza en la flota de aviones Leonardo C-27J Spartan y en el Bombardier Learjet 45XR.

La Fuerza Aérea del Perú presentó un nuevo tanque aéreo con capacidad para más de 11 000 litros, instalado en un helicóptero MI-17, para combatir incendios forestales. (Captura: TV Perú Noticias)

Según la información difundida, la incorporación de este esquema permitió que la Fuerza Aérea mantuviera una relación técnica directa con los fabricantes, con cobertura para las tareas de mantenimiento previstas y para aquellas que surgen durante la operación de las aeronaves.

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El primer acuerdo se firmó en 2016

El contrato que ahora se renovó es el tercero dentro de este programa para los Twin Otter. El primer acuerdo se suscribió a mediados de 2016 y tuvo un valor de USD 12,5 millones. Cuatro años después, en 2020, se firmó un segundo contrato por USD 11,3 millones.

De esos convenios derivaron otros acuerdos vinculados con capacidades de la Fuerza Aérea del Perú. En 2017, las partes suscribieron el Convenio Específico Offset denominado “Implementación de Capacidades Cibernéticas en Protección de Infraestructura Crítica Aeronáutica”.

Ese acuerdo permitió ampliar las capacidades de ciberdefensa de la institución, de acuerdo con el reporte de Defensa.com. La iniciativa quedó asociada al primer contrato de soporte logístico para los aviones de transporte.

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Un alumno opera un simulador de vuelo en la Base Aérea Las Palmas durante el proceso de formación de la Fuerza Aérea del Perú. (Agencia Andina)

Un centro de simulación

En 2024, la Fuerza Aérea del Perú y De Havilland Aircraft establecieron otro convenio de transferencia tecnológica para implementar un centro de simulación y entrenamiento de tripulaciones.

El acuerdo prevé el suministro de un entrenador de vuelo Flat Panel Trainer (FPT) para los DHC-6-400 Twin Otter. Según la información disponible, será el primero de este tipo instalado fuera de Canadá.

La previsión es que el equipo entre en operación durante las próximas semanas. El nuevo recurso se integrará al proceso de capacitación de las tripulaciones vinculadas con la flota de Twin Otter que opera desde Iquitos.