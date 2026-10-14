Capturan a sospechoso de asesinar a estudiante de Psicología por resistirse al robo de su celular

Cae alias Peter: está acusado por la muerte de una estudiante en San Juan de Lurigancho| Video: Latina Noticias

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La Policía capturó a Jaime Brian Laura Espinoza, alias ‘Peter’, investigado por el asesinato de Flor Margarita Bolívar Pinares. La estudiante de Psicología de 20 años murió tras ser atacada con un arma blanca durante el robo de su celular en San Juan de Lurigancho.

La detención se produjo en el distrito de Monsefú, en Chiclayo, donde el investigado se habría ocultado en una vivienda de familiares después de dejar Lima. Sobre él pesaba una orden de detención preliminar emitida por un juzgado de la capital.

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Luis Doyler Revilla Plasencia, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo, señaló que la alerta sobre su posible ubicación llegó desde la Divincri de San Juan de Lurigancho.

“Se produjo ya su captura luego de una tenaz resistencia por parte de sus familiares”, afirmó el jefe policial sobre la intervención.

Capturan a presunto homicida de universitaria que murió tras resistirse al robo de su celular| Foto: Latina Noticias

El ataque ocurrió cuando Flor volvía de sus clases

Flor Margarita Bolívar Pinares retornaba a su habitación luego de asistir a clases en la Universidad César Vallejo cuando fue interceptada en la vía pública, pasadas las 21:00 horas.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte del recorrido de la joven y el momento en que un hombre descendió de un mototaxi azul. El sujeto la habría seguido antes de atacarla para quitarle el celular que llevaba en la mano.

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De acuerdo con las imágenes difundidas, la estudiante se resistió al robo y recibió heridas mortales en el cuello con un arma blanca. Tras el ataque, intentó pedir ayuda, pero cayó en el patio de una plazuela cercana y murió desangrada.

El agresor escapó en el mismo mototaxi en el que se movilizaba con un presunto cómplice, de acuerdo con la reconstrucción.

Una cámara de seguridad graba a Flor Margarita Bolívar en el jirón Berlín de San Juan de Lurigancho momentos antes del ataque cometido en su contra. (Captura: América Noticias)

Realizó cambios a mototaxi donde se escapó

Luego del crimen, el investigado habría llevado el mototaxi a una cochera de La Victoria para modificarlo y evitar su identificación, según la información recogida durante las pesquisas.

Las autoridades sostienen que después huyó hacia el norte del país. La Divincri de San Juan de Lurigancho recibió información sobre su eventual permanencia en un inmueble familiar de Monsefú, donde finalmente fue intervenido.

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Alias ‘Peter’ fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias dispuestas en el marco de la orden judicial y puedan determinar el futuro.

Los familiares de la joven reclamaron una sanción para el responsable y denunciaron que Flor no recibió ayuda oportuna tras la agresión. También cuestionaron la respuesta de la comisaría de Bayóvar.

Flor Margarita Bolívar Pinares aparece junto a capturas de cámaras de seguridad que registraron sus momentos previos al asalto en San Juan de Lurigancho. (Composición: Infobae Perú / América Noticias)

Una de las hermanas de la víctima aseguró que los parientes del detenido habrían intentado encubrirlo. “La mamá ha encubierto todo. La mamá dice que no, que no, y ella sabiendo perfectamente que el hijo estaba ahí”, declaró.

La familiar también pidió la máxima pena para el acusado. “Lo que yo pido es cadena perpetua a esa persona. No quiero que salga libre de acá a 20, 30 años, que cometa lo mismo”, manifestó.

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En la plazuela donde murió Flor Margarita Bolívar Pinares, vecinos y familiares instalaron flores, velas y fotografías en su memoria.