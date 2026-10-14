Chan Chan volvió a ser vandalizado: Pintas con aerosol aparecen en muros perimetral

Las estructuras de adobe del sitio arqueológico de Chan Chan en Perú se encuentran bajo una cubierta de protección. (Pexels)

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El Complejo Arqueológico Chan Chan volvió a ser objeto de pintas con aerosol. Desconocidos escribieron frases sobre un muro perimetral del conjunto amurallado Chol An, conocido como Palacio Rivero, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, en La Libertad.

El hecho motivó la intervención de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, que retiró la pintura y evaluó el área afectada. La entidad informó que las marcas no alcanzaron las estructuras arqueológicas originales, aunque constituyen una afectación al patrimonio cultural.

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La evaluación técnica determinó que las inscripciones estaban sobre el denominado material de sacrificio, una capa compuesta por adobes modernos y barro que protege los muros originales.

Ese revestimiento fue colocado en años anteriores por el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan para preservar paramentos y cabeceras. Los conservadores limpiaron la superficie, retiraron el aerosol y aplicaron una solución de agua y arcilla, de acuerdo con los procedimientos previstos para recuperar la zona intervenida sin comprometer el monumento.

El material de sacrificio evitó daños en los muros originales

El Ministerio de Cultura (Mincul) señaló que las pintas vulneran la protección del sitio, pese a que no afectaron la estructura prehispánica. Chan Chan fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1986 y desde entonces integra la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

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El complejo enfrenta amenazas vinculadas con invasiones, huaqueo, contaminación y fenómenos climáticos. La intervención reciente se concentró en Chol An, uno de los conjuntos amurallados de la antigua capital de la cultura chimú.

Las imágenes difundidas mostraron frases realizadas con pintura negra sobre un muro de adobe de varios metros de altura. Al inicio, no se conocía cuándo se hicieron las inscripciones ni si habían alcanzado elementos originales. La inspección posterior permitió establecer que estaban en la cobertura de protección.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad indicó que reforzará las actividades de sensibilización con colegios cercanos y pidió a la población reportar cualquier acción que ponga en riesgo las zonas arqueológicas.

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Vuelven a vandalizar muro perimetral de Chan Chan. (Foto: Andina)

Un antecedente de 2025 expuso las zonas sin vigilancia

El nuevo caso se suma a un episodio registrado en 2025, cuando un video mostró a un joven que pintaba una figura obscena en un muro del complejo. La grabación se difundió en redes sociales y motivó una intervención de la DDC La Libertad. En aquel momento, la entidad informó que enviaría a especialistas para limpiar y restaurar el sector. El registro también mostró a otra persona que filmaba la acción con un teléfono.

Tras ese hecho, en el sector ubicado al este de la ciudadela y cerca del Museo de Chan Chan se detectaron otras inscripciones, residuos y vegetación seca. Según la información difundida entonces, el área no formaba parte del circuito turístico activo y presentaba limitaciones de vigilancia.

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Vecinos señalaron que el punto estaba junto a campos agrícolas y una carretera, condiciones que facilitaban el acceso de personas sin control. La Policía inició verificaciones sobre las identidades vinculadas a la cuenta que publicó el video.

En abril de ese mismo año, dos personas fueron detenidas por realizar trabajos con maquinaria pesada en Pampas del Padre Abán, Wachaque Grande. La intervención detectó una trocha y excavaciones que, según la DDC, afectaron una plataforma arquitectónica chimú. El Código Penal contempla penas de hasta seis años de prisión y 365 días multa por daños contra monumentos arqueológicos protegidos legalmente.