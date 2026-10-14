Las nuevas quejas de Alianza Lima contra la CONAR: reclama el gol anulado a Kevin Quevedo ante Cusco FC y denuncia perjuicio del VAR

El club blanquiazul formalizó una nueva queja ante el organismo arbitral tras la anulación de un tanto del atacante por un fuera de juego que la institución considera sin sustento técnico ni visual. (Alianza Lima)

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Alianza Lima presentó ante la Comisión Nacional de Árbitros su tercer reclamo formal de la temporada según se dio a conocer en N Deportes. El detonante, en esta ocasión, fue la anulación de un gol a Kevin Quevedo en el duelo ante Cusco FC, correspondiente al Torneo Clausura, donde el cuadro victoriano se impuso 2-1.

Tanto el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo como el director técnico Pablo Guede salieron a cuestionar públicamente la actuación del VAR y advirtieron que las decisiones tecnológicas están afectando la equidad del campeonato peruano. La institución de La Victoria exige respuestas concretas del organismo que regula el arbitraje nacional.

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El gol anulado que encendió la mecha

El técnico argentino habló del triunfo de su equipo en Cusco y criticó el accionar del VAR. (Video: L1 MAX)

El tanto de Kevin Quevedo fue dejado sin efecto por el árbitro asistente de video, que determinó una posición adelantada del atacante. Sin embargo, desde Alianza Lima sostienen que esa decisión carece de respaldo técnico: según la dirigencia blanquiazul, no existen tomas claras del momento ni un trazado de líneas preciso que justifique la anulación.

La molestia institucional no tardó en hacerse pública. El director técnico Pablo Guede fue contundente en sus declaraciones y afirmó que “todas las decisiones del VAR son en contra” del equipo. Además, el entrenador dejó entrever que existen intereses externos orientados a impedir que Alianza Lima se consagre campeón del torneo.

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Por su parte, el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo fue aún más directo al calificar lo ocurrido de “un escándalo” y “una vergüenza”. Ambos dirigentes coincidieron en que la situación trasciende un error puntual y apuntaron a un patrón de conducta que, a su entender, perjudica de manera reiterada al club de La Victoria.

La queja formal ante la CONAR busca que el organismo arbitral brinde una explicación técnica sobre los criterios utilizados para anular el gol y sobre el funcionamiento del sistema de videoarbitraje en el partido disputado en la altura de Cusco.

Tres reclamos en una misma temporada

La nueva presentación ante la CONAR se suma a otros dos reclamos que Alianza Lima elevó durante el Apertura y el Clausura. Las quejas anteriores incluyeron jugadas polémicas y cuestionamientos a los criterios de designación arbitral. (Alianza Lima)

Este episodio no es el primero. Alianza Lima acumula ya tres presentaciones formales ante la Comisión Nacional de Árbitros en lo que va del año, lo que convierte a esta queja en la más reciente de una serie de conflictos con el organismo arbitral.

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Durante el Torneo Apertura, el club elevó una carta en la que detallaba cuatro jugadas específicas que consideró perjudiciales: goles anulados y penales no cobrados en encuentros ante Deportivo Garcilaso, Atlético Grau, CD Moquegua y Melgar. En aquella oportunidad, la directiva blanquiazul acompañó el reclamo con material audiovisual de cada situación.

Al inicio del Clausura, la institución volvió a la carga con una segunda queja tras el partido ante Juan Pablo II. En esa ocasión, el eje del reclamo fue la no expulsión de un jugador rival después de una agresión, y también se cuestionaron los criterios que maneja la CONAR para la designación de las ternas arbitrales.

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El reclamo actual, motivado por lo sucedido en Cusco, cierra un ciclo de tres presentaciones que refleja el nivel de tensión acumulado entre la institución y el organismo que supervisa el arbitraje del fútbol peruano.

Solidaridad con Melgar y foco puesto en Atlético Grau

El entrenador blanquiazul expresó su molestia por lo ocurrido después de la conferencia de prensa de Rondelli y sostuvo que los reclamos del técnico de Melgar no recibieron la atención que merecían. (Video: L1MAX)

En el mismo comunicado en que formalizaron su queja, los dirigentes de Alianza Lima expresaron su respaldo a Melgar, otro club que atravesó situaciones polémicas en su enfrentamiento ante Universitario de Deportes. Desde La Victoria sostienen que los errores arbitrales no afectan a un solo equipo, sino que comprometen la credibilidad del certamen en su conjunto.

A pesar del clima de tensión institucional, el plantel dirigido por Pablo Guede mantiene su concentración en el objetivo deportivo. El próximo compromiso del equipo blanquiazul será ante Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, donde buscará sumar puntos en la pelea por el título del Torneo Clausura.

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La CONAR no se había pronunciado públicamente al cierre de esta nota sobre el contenido del reclamo presentado por Alianza Lima ni sobre los plazos previstos para dar una respuesta oficial al club.