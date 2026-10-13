Perú

¿Cómo afecta el fenómeno El Niño al lago Titicaca y por qué su evolución genera preocupación en medio de los cambios climáticos en Perú?

La Marina de Guerra advierte que la falta de lluvias afecta al altiplano y reduce los niveles de los ríos Amazonas y Ucayali, con posibles dificultades para el transporte fluvial en la Amazonía

La falta de precipitaciones mantiene al lago Titicaca 67 centímetros por debajo de su nivel habitual y favorece las condiciones para la expansión de incendios forestales en el sur peruano. Andes Digital
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El fenómeno El Niño provoca alteraciones en las condiciones climáticas del Perú, con efectos distintos según la región. Mientras el litoral registra un incremento del nivel del mar, el sur del país afronta una reducción de las precipitaciones que afecta las reservas de agua y favorece la propagación de incendios forestales.

El lago Titicaca presenta un descenso de 67 centímetros respecto de su nivel normal, según los datos expuestos por Giacomo Morote, vocero de la Marina de Guerra del Perú (MGP). La disminución responde a un menor aporte de agua de las cuencas que rodean el lago, debido a la falta de lluvias.

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La evolución del nivel del lago también refleja la intensidad de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño Global. De acuerdo con la comparación presentada por la institución naval, los registros de 2026 y 2027 muestran una tendencia descendente que supera los valores observados durante el episodio de 1997 y 1998.

La situación del altiplano coincide con un déficit hídrico en otras zonas del territorio peruano. La Amazonía también registra niveles inferiores a los promedios estacionales en sus principales ríos, una condición que puede dificultar el transporte fluvial y el abastecimiento logístico de las poblaciones alejadas.

El lago Titicaca registra 67 centímetros menos de su nivel habitual

La Marina de Guerra del Perú informó que el nivel del lago Titicaca se encuentra 67 centímetros por debajo de su referencia normal. Según explicó Giacomo Morote, la reducción del ingreso de agua desde las cuencas cercanas responde a la disminución considerable de las precipitaciones.

Los registros presentados por la institución muestran una tendencia a la baja que todavía no alcanza el nivel mínimo señalado en el monitoreo. Sin embargo, la evolución de las mediciones indica que el descenso continúa.

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La falta de lluvias constituye uno de los factores asociados a esta reducción. El menor aporte de agua a las cuencas que alimentan el lago explica la disminución de su nivel, de acuerdo con la información difundida por la Marina de Guerra.

El déficit de lluvias favorece la expansión de incendios forestales

La propuesta prevé impulsar el desarrollo del Plan Binacional de Ordenamiento Pesquero del lago Titicaca.
La propuesta prevé impulsar el desarrollo del Plan Binacional de Ordenamiento Pesquero del lago Titicaca. Foto: El País

La disminución de las precipitaciones también incrementa las condiciones favorables para la propagación de incendios forestales en el sur peruano. Giacomo Morote señaló que el déficit hídrico actúa como un factor que intensifica estos episodios, en una región caracterizada por un clima seco.

La escasez de agua dificulta las labores de respuesta ante el fuego, mientras que la falta de lluvias favorece la expansión de las áreas afectadas. Esta situación mantiene al sur del país entre las zonas expuestas a los efectos de la reducción de las precipitaciones.

El vocero de la Marina de Guerra precisó que el déficit hídrico no se limita al altiplano. La Amazonía también presenta una disminución de las precipitaciones previstas para esta época del año, lo que afecta las condiciones de sus recursos hídricos.

Los ríos Amazonas y Ucayali presentan niveles inferiores al promedio

La reducción del nivel del agua deja amplias playas expuestas, complicando el traslado de personas, equipajes y mercancías. Difusión
La reducción del nivel del agua deja amplias playas expuestas, complicando el traslado de personas, equipajes y mercancías. Difusión

La Marina de Guerra identificó descensos en dos cursos de agua relevantes para el transporte fluvial de la Amazonía peruana. Según los datos expuestos, el río Amazonas registra un nivel aproximado de un metro por debajo del promedio correspondiente a esta época del año.

En el caso del río Ucayali, el descenso alcanza cerca de medio metro respecto de la referencia estacional. Estas variaciones dificultan las condiciones de navegación, debido a la menor disponibilidad de agua en los cauces.

El transporte fluvial cumple una función logística para las ciudades y comunidades de la región. Una reducción crítica de los niveles podría limitar la navegación y afectar la conexión con poblaciones alejadas de Iquitos y Pucallpa.

Ante este escenario, la Marina de Guerra mantiene el monitoreo de los ríos para identificar posibles condiciones que impidan el tránsito de embarcaciones. La institución evalúa la evolución de los niveles de agua y su incidencia en las actividades de transporte.

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