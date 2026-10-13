Perú

Pacientes oncológicos en Perú podrán recibir la vacuna contra el VPH sin límite de edad

El país actualizó el Esquema Nacional de Inmunizaciones para ofrecer la vacuna contra el VPH de forma gratuita a pacientes oncológicos sin límite de edad tras la quimioterapia

Close-up de una jeringa transparente con émbolo verde, etiquetada como VPH, apoyada en una bandeja médica azul, con viales borrosos al fondo.
Los pacientes que recibieron una dosis de la vacuna antes de iniciar su tratamiento contra el cáncer tienen acceso a una dosis adicional seis meses después de finalizarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las personas con cáncer podrán acceder gratuitamente a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en los establecimientos públicos de salud, sin límite de edad, tras la actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones.

La medida alcanza a pacientes que concluyeron la quimioterapia y amplía la protección para grupos con condiciones de inmunosupresión.

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La norma contempla una dosis adicional después de la quimioterapia

La nueva disposición establece que las personas que recibieron una dosis antes de comenzar un tratamiento oncológico podrán acceder a una aplicación adicional seis meses después de terminar la quimioterapia.

La organización de pacientes Voces Ciudadanas pidió al Ministerio de Salud que precise el esquema completo previsto para esta población, en función de la protección reforzada que requieren las personas inmunosuprimidas.

virus papiloma humano VPH/ HPV
Más de 103 mil personas reciben tratamiento antirretroviral contra el VIH en los servicios de salud de Perú. Créditos: freepik

La entidad señaló que el cambio normativo reconoce la necesidad de priorizar a quienes enfrentan un riesgo mayor frente a infecciones asociadas al VPH. También sostuvo que un diagnóstico de cáncer no debería interrumpir las estrategias de prevención ni condicionar el acceso a la vacuna por motivos económicos.

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“Esta es una excelente noticia para el país. Una política de vacunación verdaderamente inclusiva no deja atrás a quienes más requieren protección”, afirmó Edson Aguilar, vicepresidente de la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas.

Las personas con VIH tendrán acceso a un esquema de tres dosis

La norma técnica también contempla un esquema de tres dosis contra el VPH para las personas con VIH de entre nueve y 26 años. El documento precisa, además, que tener tuberculosis activa no constituye una contraindicación para recibir la vacuna.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud, más de 103 mil personas reciben tratamiento antirretroviral contra el VIH en Perú. Para Voces Ciudadanas, los controles y las visitas periódicas a los servicios sanitarios representan una instancia para brindar información, ofrecer la inmunización y completar las dosis necesarias.

La organización indicó que las personas no deberían asumir por sí solas la tarea de averiguar si cumplen los requisitos para vacunarse. Por eso, solicitó que los servicios de atención incorporen orientación activa sobre el VPH durante las consultas vinculadas al VIH y otras condiciones de inmunosupresión.

Ministerio de Salud - MINSA
La organización Voces Ciudadanas reclamó que la gratuidad de la vacuna contra el VPH se traduzca en disponibilidad efectiva en los establecimientos de salud públicos.

Los trasplantes también quedaron incluidos en la ampliación

Las personas que recibieron un trasplante de órgano sólido podrán recibir tres dosis de la vacuna a partir de los seis meses posteriores a la intervención. El mismo criterio se aplica a quienes recibieron un trasplante de médula ósea u otros procedimientos utilizados para tratar enfermedades hematológicas.

La ampliación incorpora así a pacientes con trayectorias clínicas distintas, pero con una necesidad común de prevención frente a infecciones que pueden causar complicaciones más graves en contextos de inmunosupresión. La vacunación se podrá aplicar seis meses después del trasplante, según lo establecido en la actualización.

El reto será garantizar dosis e información en todo el sistema público

La presidenta de Voces Ciudadanas, Pilar Collantes Torres, recordó que el VPH está relacionado con el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino. El virus también se asocia con tumores de ano, pene, vulva, vagina y orofaringe.

“Los derechos no se cumplen únicamente cuando se publican en una norma. Se hacen efectivos cuando una persona llega a un establecimiento de salud, recibe información clara y respetuosa, encuentra la vacuna disponible y puede acceder a ella sin discriminación, demoras ni barreras innecesarias”, sostuvo Collantes.

La organización exhortó al Ministerio de Salud y a las autoridades regionales a difundir las disposiciones, capacitar al personal y coordinar la vacunación con los servicios de VIH, oncología, hematología y trasplantes. También pidió monitorear el abastecimiento de dosis e informar a las familias sobre los criterios de acceso.

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