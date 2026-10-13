Corte de luz este 14 de octubre: seis distritos de Lima y Callao tendrán interrupciones del servicio

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Varios puntos de Lima y Callao tendrán cortes de luz este miércoles 14 de octubre. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración variable, según las zonas comprendidas en la programación.

Los sectores incluidos corresponden al Rímac, San Martín de Porres, Los Olivos, Magdalena del Mar, Comas y Ventanilla. La suspensión será focalizada y alcanzará únicamente a las calles, avenidas, urbanizaciones, asociaciones y manzanas señaladas en el cronograma.

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¿Qué distritos tendrán cortes de luz?

Los cortes están programados desde las 8:00 de la mañana y, en algunos sectores, se prolongarán hasta las 6:30 de la tarde. Estas son las zonas comprendidas:

Rímac: de 8:30 a. m. a 6:30 p. m., en los pasajes Marte, cuadras 1 y 7; Neptuno, cuadras 1 y 7; Venus, cuadras 1, 2 y 7; avenida Amancaes, cuadras 7, 8 y 9; avenida D. Sarmiento, cuadra 7; y avenida El Sol, cuadras 1 y 7.

San Martín de Porres: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en la urbanización Valdiviezo, avenida Canadá, cuadra 6; avenida Malecón Rímac, cuadras 19 y 20; calle Santa Fe, cuadra 7; urbanización Perú, calle Los Ángeles, cuadras 6 y 7; calle Río Bamba, cuadras 18 y 20; y jirón Valparaíso, cuadra 6.

San Antonio de Chaclla: de 9:30 a. m. a 4:30 p. m., en la agrupación de moradores La Libertad, anexo 22, manzanas A1, A3, AB1, B, B1, B2, B3, BB1, C, CB1, E, EA, F, G, G1, G2, G3, G4, G5, G6, J1, J2, J3, J4, K1, K4, K6, K7, K8, K10, K12, K13 y L. También se incluye la agrupación del sector Las Gardenias, localidad Torre Fuerte del Palomar, manzanas AB1, BB1, EA1, EA2, EA4, EA5, EB1, GB1, HB1, IB1, M20, MB1 y NB1.

Los Olivos: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en el asentamiento humano Cueto Fernandini; pueblo joven Santa Rosa de Naranjal; asociaciones de vivienda Suiza Peruana y Los Tulipanes; urbanización Parque Naranjal; urbanización Villa del Norte; y asociación de vivienda residencial La Esperanza. También figuran tramos de las avenidas El Naranjal, Las Palmeras, Naranjal y Universitaria, además de jirones y calles como Ajia, Anta, Chasquitambo, Mallash, Ocros, Olleros, Pariahuanca, Tapacocha, Vichay, Yungar, Teresa Gonzales de Fanning, Río Mantaro y Tarica. La programación comprende las manzanas y cuadras detalladas para cada sector en el cronograma.

Magdalena del Mar: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en el jirón 1.º de Julio, cuadras 4, 5, 6 y 7; jirón 28 de Julio, cuadras 4, 5, 6 y 7; avenida Mariscal Sucre, cuadras 11 y 12; calle Puente y Cortez de María, cuadras 4, 5 y 6; jirón Pascual de Vivero, cuadras 12 y 13; jirón 28 de Julio con jirón Tacna, bloques I y II; jirón capitán N. Ulises Delboy, cuadras 12 y 13; jirón Mar Bella, cuadra 6; jirón Junín, cuadra 4; avenida Independencia, cuadra 11; y jirón Huamanga, cuadras 6 y 7.

Comas: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Asociación de Propietarios Alameda de Santa María, manzanas G y H.

Ventanilla: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en el asentamiento humano Balnearios de Pachacútec, con tramos de los jirones Incas, Inti Raymi y Los Incas, además del jirón Los Libertadores. También se incluyen el asentamiento humano Nueva América, la avenida Vilcashuamán, la asociación de vivienda Indoamérica y la UPIS Proyecto Especial Ciudad Pachacútec.

¿El corte de luz afectará a todo el distrito?

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

No necesariamente. La programación contempla sectores específicos y no implica que todos los vecinos de los distritos mencionados se queden sin electricidad. La interrupción alcanzará las calles, avenidas, urbanizaciones y manzanas incluidas en cada horario.

Por ello, es importante revisar el detalle de la zona correspondiente antes de tomar previsiones, especialmente si la vivienda o el negocio se encuentra cerca de los puntos señalados.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Antes de la interrupción, se recomienda cargar celulares y otros dispositivos necesarios, así como desconectar los equipos eléctricos que no se requieran durante el corte. También es conveniente tener linternas o lámparas recargables a la mano y evitar abrir constantemente la refrigeradora o congeladora para conservar la temperatura interior.

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Si la suspensión afecta equipos médicos que necesitan electricidad, es importante contar con un plan alternativo de suministro y consultar con el proveedor de atención correspondiente.