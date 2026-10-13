Perú

Nadeska Widausky seguirá en prisión: PJ confirma su detención con fines de extradición a Bélgica

La Sala de Apelaciones que preside Enma Benavides ratificó que la modelo permanecerá recluida mientras las autoridades belgas presentan el pedido formal de extradición al Perú

Nadeska Widausky
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El Poder Judicial confirmó la detención con fines de extradición de Nadeska Widausky, quien es requerida por las autoridades judiciales de Bélgica por presunta trata de personas, proxenetismo y robo con violencia. En la resolución a la que accedió Infobae, la Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima declaró infundado el recurso de apelación y ratificó en todos sus extremos la resolución de primera instancia.

Como se recuerda, a fines de mayo de este año, el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima había dictado la detención con fines de extradición pasiva por un plazo de 9 meses que vence el 25 de febrero de 2027. Desde entonces Widausky se encuentra recluida en el Penal Anexo Mujeres Chorrillos, mientras Bélgica formaliza su pedido de extradición por vía diplomática.

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La defensa de Widausky apeló esa resolución y solicitó su revocatoria para que enfrente el caso bajo comparecencia simple o con restricciones. Sin embargo, el tribunal, integrado por las juezas superiores Enma Benavides, Irina Villanueva y Delia Flores, rechazó el recurso.

Página de un documento judicial con el texto impreso de una resolución dictada por la Corte Superior de Justicia de Lima
La Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima declara infundada la apelación de Nadeska Widausky y confirma nueve meses de detención con fines de extradición a Bélgica.

Sala confirma detención de Nadeska Widausky

La defensa de la modelo planteó seis cuestionamientos contra su detención. El primero cuestionaba la falta de valoración de los elementos de convicción del delito. La Sala respondió que la detención con fines de extradición no implica un juicio sobre la responsabilidad penal del requerido, sino una medida orientada exclusivamente a garantizar su disponibilidad física durante el trámite internacional.

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Sobre el arraigo domiciliario, la defensa argumentó que el inmueble consignado en su DNI había sido objeto de un proceso de extinción de dominio y que por eso se trasladó a una vivienda en Jesús María. El tribunal desestimó el cuestionamiento porque el contrato de arrendamiento presentado carecía de certificación notarial y porque Widausky Gallo no figuraba como arrendataria en ese documento, sino su madre y otra persona.

En cuanto al arraigo familiar, la defensa invocó la existencia de un hijo menor de edad y el cuidado de su madre, una adulta mayor. La Sala dijo que el niño cuenta con su padre. Aseveraron que el principio de interés superior del niño no opera de manera automática.

Nadeska Widausky, con chaqueta negra, sentada en sala judicial junto a hombre de traje; una imagen incrustada la muestra siendo arrestada por la policía
El Poder Judicial de Perú dictó nueve meses de prisión preventiva para Nadeska Widausky con fines de extradición a Bélgica por trata de personas.

El cuarto cuestionamiento apuntaba al arraigo laboral. Alegó que posee el 50% de las acciones de una empresa y se desempeña como influencer. La Sala reconoció que figura como socia en la ficha RUC, pero advirtió que la declaración jurada que acredita su labor como imagen artística es una copia simple sin legalización notarial, sin que se hayan presentado recibos u otro respaldo de ingresos.

Finalmente, se cuestionó la proporcionalidad. Se argumentó que el plazo máximo de detención preventiva con fines de extradición sería de 60 días y no 9 meses. La Sala desestimó esa interpretación y citó el artículo 20 del Decreto Supremo 015-2025-JUS, que fija en 9 meses el plazo para este tipo de detención, con posibilidad de extenderse hasta 18 meses en casos justificados.

Con esta decisión, Nadeska Widausky permanecerá detenida mientras el Gobierno de Bélgica formaliza su solicitud de extradición por la vía diplomática.

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