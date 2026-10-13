Las exportaciones de las regiones de Perú crecen 38% hasta superar los USD 64.000 millones: los productos clave

Puno alcanzó exportaciones por USD 7.513,5 millones, un aumento de 61,8%, impulsado principalmente por los envíos de oro, estaño, quinua y café, según el Mincetur. REUTERS/Luisa González

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Las exportaciones de bienes originadas en las regiones del interior de Perú alcanzaron los USD 64.145 millones entre enero y agosto de 2026, un alza de 38% frente al mismo período de 2025, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El monto excluye a Lima Metropolitana y el Callao.

Los envíos regionales concentraron más del 87% del valor exportado por el país en los primeros ocho meses del año. El resultado estuvo vinculado con la suba de las cotizaciones internacionales de minerales, en especial el cobre y el oro, y con mayores despachos de productos agropecuarios, pesqueros y manufactureros.

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Mincetur: 18 regiones incrementaron sus ventas al exterior

El avance fue heterogéneo, aunque 18 regiones registraron aumentos en sus exportaciones. Huánuco mostró la mayor variación porcentual, con USD 282,6 millones enviados al exterior y un crecimiento de 568,2%. Le siguió Huancavelica, que exportó USD 364,8 millones, un salto de 345%.

También aumentaron sus despachos Pasco, Puno, Áncash, Arequipa, Ica, Junín, Cusco, Madre de Dios, La Libertad, Apurímac, Moquegua, Ayacucho, Cajamarca, Tumbes, Tacna y Lambayeque.

El Mincetur indicó que la expansión refleja el peso de las regiones fuera de Lima y el Callao dentro de la canasta exportadora peruana. La actividad minera explica una parte central de ese desempeño, aunque productos como arándanos, uvas, paltas, café, quinua y derivados pesqueros también aportaron al resultado.

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Los mayores precios internacionales del cobre y el oro impulsaron los ingresos del sector exportador regional. REUTERS/Maxim Shemetov

Áncash, Ica, Arequipa y Puno lideraron los envíos regionales

En el norte, Áncash encabezó las exportaciones con USD 6.415,3 millones, un incremento de 57,5%. Los principales productos fueron cobre y concentrados de plomo y plata.

La Libertad ocupó el segundo lugar de esa macrorregión, con USD 5.566 millones y una suba de 36,7%, impulsada por oro, arándanos y concentrados de plomo y plata.

Cajamarca exportó USD 2.997,5 millones, 24,2% más que en igual tramo de 2025, debido principalmente a las ventas de oro y café. Lambayeque alcanzó USD 610,3 millones, con una expansión de 3,4%, apoyada en los despachos de arándanos, frijoles y jugo de maracuyá.

En la zona central, Ica sumó USD 6.200,7 millones y creció 48,3%. Sus mayores envíos correspondieron a cobre, hierro, uvas, arándanos y paltas. Junín alcanzó USD 4.316,3 millones, un aumento de 46,3%, por sus exportaciones de cobre, oro, concentrados de plata y plomo, y zinc.

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Pasco registró USD 2.333,7 millones, con un alza de 80,9%. La región elevó sus envíos de oro, concentrados de plomo y plata, además de plata aleada.

Las exportaciones de las regiones del interior de Perú alcanzaron 64.145 millones de dólares entre enero y agosto de 2026.

El sur concentró algunos de los mayores montos exportados

Arequipa lideró las exportaciones de la macrorregión sur con USD 7.711,2 millones, 49% más que un año antes. El cobre, el oro y los concentrados de plata y plomo explicaron buena parte de ese resultado.

Puno alcanzó USD 7.513,5 millones, con un crecimiento de 61,8%, gracias a los envíos de oro, estaño, quinua y café. Por su parte, Moquegua exportó USD 4.460,8 millones, un incremento de 33,1%, por las ventas de cobre, oro, harina y aceite de pescado y ácido sulfúrico.

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Cusco sumó USD 3.999,9 millones, 41,7% más, con el cobre, el oro y el gas natural entre sus principales productos. En el oriente, Madre de Dios registró USD 232,3 millones y creció 37,9%, impulsada por el oro y la castaña amazónica.