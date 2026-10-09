Las exportaciones peruanas suman 66.208 millones hasta agosto y acumulan una racha de 28 meses al alza

04/08/2026 Planchas de cobre peruano para su exportación. ECONOMIA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DE PERÚ

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Las exportaciones peruanas alcanzaron los 74.122 millones de dólares (66.208 millones de euros) hasta agosto, lo que supuso una subida interanual del 34% y a una racha de 28 meses de crecimientos ininterrumpidos.

Según ha informado este viernes el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a través del diario oficial 'El Peruano', esta dinámica se vio impulsada por los 53.899 millones de dólares (48.144 millones de euros) aportados desde la minería, un 50,6% más.

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Los envíos de cobre ascendieron a 25.561 millones de dólares (22.832 millones de euros), un 47,5% más; seguido del oro, con 18.876 millones de dólares (16.861 millones de euros) y un incremento del 54,8%; y los concentrados de plomo y plata, con 3.894 millones de dólares (3.478 millones de euros) y un 103,3% más.

Asimismo, las exportaciones agropecuarias sumaron 7.586 millones de dólares (6.776 millones de euros), un 2,1% más. Después, el sector químico vendió bienes por 1.397 millones de dólares (1.248 millones de euros) y el metalúrgico por 1.426 millones de dólares (1.274 millones de euros), un 11,3% y un 18,3% más, respectivamente.

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Los principales socios comerciales de Perú fueron China, a donde exportó 28.261 millones de dólares (25.244 millones de euros), un 39% más; Estados Unidos, con 7.146 millones de dólares (6.383 millones de euros), un 24% más; y la Unión Europea, con otros 6.744 millones de dólares (6.024 millones de euros), un 9% más.