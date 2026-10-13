Fenómeno El Niño fuerza adelanto de cierre escolar en nueve regiones de Perú: Cerca de 13 mil escuelas en alerta

Escuelas de las regiones norteñas quedaron afectadas por el Fenómeno El Niño del 2024.

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El riesgo de lluvias intensas asociado al Fenómeno El Niño 2026-2027 modificará el calendario de miles de estudiantes en Perú. Nueve regiones aprobaron o preparan el adelanto del cierre escolar, mientras el Ministerio de Educación (Minedu) organiza una intervención preventiva en cerca de 13 mil escuelas expuestas a inundaciones, filtraciones y daños en sus instalaciones. Las medidas combinan cambios de fechas, recuperación de jornadas, mantenimiento de locales y alternativas para sostener las clases si el clima impide la asistencia presencial.

El Minedu prevé transferir recursos a los directores para labores previas a las precipitaciones, como la reparación de techos y la habilitación de desfogues. También anunció la compra de 1.500 aulas prefabricadas, destinadas a planteles que pierdan espacios de enseñanza por las emergencias.

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El ministro José Antonio Chang señaló que el sector busca asegurar tanto el término del año académico como la preparación del siguiente, ante un escenario que podría afectar la infraestructura y alterar la rutina de las comunidades educativas.

Trabajadores remueven el agua acumulada en el patio de una institución educativa de Lima Sur, afectada por lluvias e inundaciones que colapsaron el sistema de desagüe.

Las fechas cambian según cada región vulnerable

Piura fijó el 27 de noviembre como último día de clases para colegios públicos y privados. Ica aplicará dos cronogramas: el primer grupo de 66 instituciones vulnerables terminará el 30 de noviembre, y el segundo lo hará el 11 de diciembre.

La Libertad adelantó el cierre al 2 de diciembre; Lambayeque y Tumbes, al 4; y Arequipa, Tacna y Huánuco, al 11. En Áncash, las clases presenciales concluirán el 4 de diciembre, aunque algunas jurisdicciones mantendrán actividades virtuales.

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Los cambios también alcanzan sectores específicos de Lima. La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 10 de Huaral cerrará las clases presenciales el 4 de diciembre y pasará a modalidad virtual entre el 7 y el 11. En la UGEL 04 de Lima Metropolitana, la decisión comprende centros educativos focalizados de Carabayllo, Comas y otras áreas identificadas como vulnerables. A ese esquema se suman cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR) de la costa norte, con 1.373 estudiantes y cierre previsto para el 2 de diciembre.

Recuperación de clases y atención ante lluvias

El adelanto no elimina la obligación de cumplir los días lectivos ni los objetivos de aprendizaje. En Ica, Arequipa, Tacna y Huánuco, la semana del 12 al 16 de octubre, que estaba reservada para gestión institucional, se incorporó a las actividades con estudiantes.

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Piura reprogramó 13 jornadas para alcanzar 160 días lectivos. La Libertad estableció una programación de 167 días y previó recuperación durante octubre. Las disposiciones buscan ajustar el calendario antes de que las lluvias puedan interrumpir el funcionamiento habitual de cada escuela.

Chang indicó que el Minedu planea entregar presupuesto para que los responsables de los planteles ejecuten el mantenimiento preventivo. El plan incluye techos de calamina y sistemas de evacuación de agua, dos puntos que el ministerio considera necesarios para reducir el impacto de las precipitaciones. La cartera reconoció que trabaja con un plazo acotado y que la intervención debe realizarse antes de la etapa de mayor riesgo climático.

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Si un colegio no puede recibir alumnos, la respuesta prevista combina aulas temporales, educación virtual y contenidos por televisión. La aplicación dependerá de los daños y de las decisiones locales. Las familias deberán consultar a cada institución y a su UGEL, porque las fechas, modalidades y mecanismos de recuperación varían según el territorio y el nivel de afectación.