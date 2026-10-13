Perú

Fenómeno El Niño fuerza adelanto de cierre escolar en nueve regiones de Perú: Cerca de 13 mil escuelas en alerta

Las instituciones educativas serán intervenidas ante las lluvias previstas, mientras autoridades regionales modifican fechas y modalidades de clase

La asignación de 67 millones de soles para fortalecer la infraestructura en las regiones norteñas afectadas por el Fenómeno El Niño.
Escuelas de las regiones norteñas quedaron afectadas por el Fenómeno El Niño del 2024.
Guardar

El riesgo de lluvias intensas asociado al Fenómeno El Niño 2026-2027 modificará el calendario de miles de estudiantes en Perú. Nueve regiones aprobaron o preparan el adelanto del cierre escolar, mientras el Ministerio de Educación (Minedu) organiza una intervención preventiva en cerca de 13 mil escuelas expuestas a inundaciones, filtraciones y daños en sus instalaciones. Las medidas combinan cambios de fechas, recuperación de jornadas, mantenimiento de locales y alternativas para sostener las clases si el clima impide la asistencia presencial.

El Minedu prevé transferir recursos a los directores para labores previas a las precipitaciones, como la reparación de techos y la habilitación de desfogues. También anunció la compra de 1.500 aulas prefabricadas, destinadas a planteles que pierdan espacios de enseñanza por las emergencias.

PUBLICIDAD

El ministro José Antonio Chang señaló que el sector busca asegurar tanto el término del año académico como la preparación del siguiente, ante un escenario que podría afectar la infraestructura y alterar la rutina de las comunidades educativas.

Varias personas con chalecos naranjas y ropa de trabajo verde retiran agua de un patio escolar inundado con grandes escobas. Hay edificios, palmeras y una lona azul
Trabajadores remueven el agua acumulada en el patio de una institución educativa de Lima Sur, afectada por lluvias e inundaciones que colapsaron el sistema de desagüe.

Las fechas cambian según cada región vulnerable

Piura fijó el 27 de noviembre como último día de clases para colegios públicos y privados. Ica aplicará dos cronogramas: el primer grupo de 66 instituciones vulnerables terminará el 30 de noviembre, y el segundo lo hará el 11 de diciembre.

La Libertad adelantó el cierre al 2 de diciembre; Lambayeque y Tumbes, al 4; y Arequipa, Tacna y Huánuco, al 11. En Áncash, las clases presenciales concluirán el 4 de diciembre, aunque algunas jurisdicciones mantendrán actividades virtuales.

PUBLICIDAD

Los cambios también alcanzan sectores específicos de Lima. La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 10 de Huaral cerrará las clases presenciales el 4 de diciembre y pasará a modalidad virtual entre el 7 y el 11. En la UGEL 04 de Lima Metropolitana, la decisión comprende centros educativos focalizados de Carabayllo, Comas y otras áreas identificadas como vulnerables. A ese esquema se suman cinco Colegios de Alto Rendimiento (COAR) de la costa norte, con 1.373 estudiantes y cierre previsto para el 2 de diciembre.

Recuperación de clases y atención ante lluvias

El adelanto no elimina la obligación de cumplir los días lectivos ni los objetivos de aprendizaje. En Ica, Arequipa, Tacna y Huánuco, la semana del 12 al 16 de octubre, que estaba reservada para gestión institucional, se incorporó a las actividades con estudiantes.

Piura reprogramó 13 jornadas para alcanzar 160 días lectivos. La Libertad estableció una programación de 167 días y previó recuperación durante octubre. Las disposiciones buscan ajustar el calendario antes de que las lluvias puedan interrumpir el funcionamiento habitual de cada escuela.

Chang indicó que el Minedu planea entregar presupuesto para que los responsables de los planteles ejecuten el mantenimiento preventivo. El plan incluye techos de calamina y sistemas de evacuación de agua, dos puntos que el ministerio considera necesarios para reducir el impacto de las precipitaciones. La cartera reconoció que trabaja con un plazo acotado y que la intervención debe realizarse antes de la etapa de mayor riesgo climático.

Si un colegio no puede recibir alumnos, la respuesta prevista combina aulas temporales, educación virtual y contenidos por televisión. La aplicación dependerá de los daños y de las decisiones locales. Las familias deberán consultar a cada institución y a su UGEL, porque las fechas, modalidades y mecanismos de recuperación varían según el territorio y el nivel de afectación.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoAño escolar 2026VacacionesLluvias en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El papa León XIV inspira una trilogía de música criolla: Compositor Coco Llaque presentó el vals ‘Quien vuelve trae esperanza’

El compositor peruano presentó “Quien vuelve trae esperanza”, obra interpretada por el cuarteto Criollas que completa una serie dedicada a la relación del pontífice con Perú.

El papa León XIV inspira una trilogía de música criolla: Compositor Coco Llaque presentó el vals ‘Quien vuelve trae esperanza’

“¡Perú es clave!”: Taehyung se despide de Perú con fotos de su paso por Lima entre comida, parapentes y previas al concierto de BTS

El integrante de BTS no dudó en dejar un recuerdo a sus fanáticas peruanas de lo que fue su visita a nuestro país

“¡Perú es clave!”: Taehyung se despide de Perú con fotos de su paso por Lima entre comida, parapentes y previas al concierto de BTS

Mamá de Xiomy Kanashiro habla del romance de su hija y Jefferson Farfán: “Yo quiero ser abuela”

Elsie Tejada apareció por primera vez frente a cámaras y dio detalles de su cercanía con la ‘Foquita’ y lo que desea en la relación de su hija

Mamá de Xiomy Kanashiro habla del romance de su hija y Jefferson Farfán: “Yo quiero ser abuela”

Christian Cueva y Pamela Franco lanzan el panetón ‘Mi Cholito’: cuánto cuesta incluirlo en la mesa navideña

La pareja presentó su nuevo emprendimiento y difundió precios para pedidos al por mayor, dirigidos a comerciantes, distribuidores y empresas

Christian Cueva y Pamela Franco lanzan el panetón ‘Mi Cholito’: cuánto cuesta incluirlo en la mesa navideña

“Los mato y no bromeo”: ataque homófobo en restaurante de Miraflores desata repudio y reclamos para identificar al agresor

La agresión ocurrió en un restaurante de comida rápida y quedó registrada en vídeos difundidos por uno de los afectados en Instagram

“Los mato y no bromeo”: ataque homófobo en restaurante de Miraflores desata repudio y reclamos para identificar al agresor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Empresario se compromete a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión: ‘Chibolín’ produciría espectáculos

Presidente de la Comisión de Constitución afirma que “no hay tiempo” para añadir más puntos a facultades legislativas

¿Cuándo Keiko Fujimori oficializará el regreso de las expulsiones en los colegios? Esta es la fecha clave

Alfonso López Chau impulsaría interpelación de ministro César Astudillo por altercado en Comisión de Constitución

ENTRETENIMIENTO

El papa León XIV inspira una trilogía de música criolla: Compositor Coco Llaque presentó el vals ‘Quien vuelve trae esperanza’

El papa León XIV inspira una trilogía de música criolla: Compositor Coco Llaque presentó el vals ‘Quien vuelve trae esperanza’

“¡Perú es clave!”: Taehyung se despide de Perú con fotos de su paso por Lima entre comida, parapentes y previas al concierto de BTS

Mamá de Xiomy Kanashiro habla del romance de su hija y Jefferson Farfán: “Yo quiero ser abuela”

Christian Cueva y Pamela Franco lanzan el panetón ‘Mi Cholito’: cuánto cuesta incluirlo en la mesa navideña

BTS transmitirá sus conciertos de Argentina y Brasil en vivo en cines: fechas, entradas y cómo conseguirlas en Perú

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se reveló la postura de la directiva de Sport Boys sobre la continuidad de Carlos Desio: “Clasifique o no a un torneo internacional”

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Fase 1: partidos, horarios y canales TV

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”

Universitario vs Palmeiras: día, hora y canal TV del debut ‘crema’ por la Copa Libertadores Femenina 2026